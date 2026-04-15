Samsung Electronics amplia la propria offerta nel segmento dello storage removibile annunciando le nuove microSD T7 e T9, soluzioni pensate per coprire scenari d’uso differenti ma accomunate da un approccio più lineare sia lato prestazioni sia in termini di posizionamento.

L’aggiornamento non riguarda esclusivamente l’aspetto tecnico, ma introduce anche una revisione della nomenclatura. L’azienda punta infatti a rendere più immediata la scelta per l’utente finale, abbandonando progressivamente denominazioni come EVO Plus, PRO Plus e PRO Ultimate in favore di una struttura più coerente. In questo contesto, la serie “T” identifica prodotti orientati all’affidabilità, semplificando la lettura della gamma.

Le nuove microSD si affiancano inoltre alla serie “P”, posizionata su una fascia superiore e pensata per chi cerca capacità elevate e prestazioni ancora più spinte, contribuendo a creare una lineup più ordinata rispetto al passato.

Samsung microSD T7 e T9: differenze e scenari d’uso

Entrando nel dettaglio, la microSD T7 si posiziona come soluzione versatile per un utilizzo quotidiano. Pensata per gamer occasionali, creator di livello intermedio e utenti che utilizzano più dispositivi, offre un buon equilibrio tra prestazioni e compatibilità. Con velocità di lettura fino a 170 MB/s e capacità fino a 1 TB, rappresenta una scelta adatta per espandere lo storage su smartphone, tablet, notebook e console portatili senza particolari compromessi.

La microSD Samsung T9, invece, si rivolge a un’utenza più esigente. In questo caso Samsung punta su prestazioni più elevate, con velocità di lettura che arrivano fino a 200 MB/s, e su una maggiore affidabilità operativa grazie alla protezione “6-proof”. Questo la rende adatta non solo a scenari tradizionali, ma anche a dispositivi come droni e action cam, dove continuità e sicurezza dei dati diventano elementi centrali.

Nel complesso, la distinzione tra i due modelli appare piuttosto chiara, quindi il modello T7 si propone come soluzione equilibrata e accessibile, T9 come proposta orientata alle prestazioni e a carichi di lavoro più intensi.

Specifiche tecniche e prezzi

A seguire trovate le caratteristiche ufficiali delle nuove microSD serie T targate Samsung:

Samsung microSD T9

Formato: microSDXC

Capacità: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Interfaccia: UHS-I SDR104 / UHS-I DDR200 (con Samsung microSD Reader)

Classe velocità: U3, V30, A2, Class 10

Velocità di lettura sequenziale: fino a 200 MB/s

Velocità di scrittura sequenziale: fino a 130 MB/s

Dimensioni: 15 x 11 x 1 mm

Peso: circa 0,25 g (solo scheda)

Certificazioni: FCC (IC), CE (UKCA), VCCI, RCM

Garanzia: 3 anni

Samsung microSD T7

Formato: microSDXC

Capacità: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Interfaccia: UHS-I SDR104 / UHS-I DDR200 (con Samsung microSD Reader)

Classe velocità: U3, V30, A2, Class 10

Velocità di lettura sequenziale: fino a 170 MB/s

Velocità di scrittura sequenziale: non specificata

Dimensioni: 15 x 11 x 1 mm

Peso: circa 0,25 g (solo scheda)

Certificazioni: FCC (IC), CE (UKCA), VCCI, RCM

Garanzia: 3 anni

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, la microSD T7 è disponibile nelle varianti da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB con un prezzo di partenza di 72,99 euro. La T9 è invece proposta nelle versioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB a partire da 92,99 euro, con disponibilità a partire dal 14 aprile e distribuzione variabile in base ai canali di vendita.

Al momento abbiamo avvistato le nuove microSD solo sul sito ufficiale Samsung, vi lasciamo i link a seguire: