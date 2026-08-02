Negli ultimi anni i proiettori portatili hanno fatto enormi passi avanti, riuscendo a combinare dimensioni sempre più compatte con una qualità d’immagine che, fino a poco tempo fa, era riservata a prodotti molto più ingombranti. LG prova ora ad alzare ulteriormente l’asticella con CineBeam Q (PU600B), un modello pensato per chi desidera un vero schermo cinematografico senza rinunciare alla praticità.
Il nuovo proiettore debutta ufficialmente anche sul mercato italiano e punta tutto su un mix di risoluzione 4K, tecnologia Triple RGB Laser, piattaforma smart webOS e un design estremamente compatto che permette di trasportarlo facilmente da una stanza all’altra, oppure all’esterno.
Come vedremo a breve, sulla carta l’obiettivo di LG CineBeam Q sembra molto chiaro, ovvero offrire un’esperienza di visione completa praticamente ovunque, senza dover ricorrere a installazioni permanenti.
Indice:
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LG CineBeam Q: un proiettore 4K compatto che punta sulla qualità dell’immagine
Nonostante le dimensioni contenute, LG CineBeam Q è progettato per offrire prestazioni decisamente ambiziose. Il proiettore utilizza un sistema DLP con risoluzione nativa Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel) ed è in grado di proiettare immagini comprese tra 50 e 120 pollici, trasformando facilmente qualsiasi parete in un grande schermo.
La sorgente luminosa è affidata alla tecnologia Triple RGB Laser, soluzione che consente di coprire fino al 154% dello spazio colore DCI-P3, offrendo una riproduzione cromatica particolarmente ricca e accurata. A questo si aggiungono una luminosità di 600 ANSI lumen, un rapporto di contrasto dichiarato pari a 450.000:1 e il supporto ai contenuti HDR10 e HLG, elementi che contribuiscono a migliorare profondità e dinamica dell’immagine.
LG ha lavorato molto anche sull’esperienza d’uso. A bordo troviamo infatti il sistema Auto Screen Adjustment che regola automaticamente messa a fuoco e allineamento della proiezione, senza dimenticati i diversi strumenti dedicati per correggere la geometria dell’immagine, adattarla alla superficie utilizzata e ottimizzare persino la resa cromatica in base al colore della parete.
Dal punto di vista audio troviamo invece uno speaker integrato da 4 watt, compatibile con il pass-through Dolby Atmos, mentre il processore Quad Core integra anche funzioni di upscaling 4K, Dynamic Tone Mapping, FILMMAKER Mode, HGiG e TruMotion per migliorare ulteriormente la qualità visiva.
Design minimale, webOS e tanta connettività per usarlo ovunque
Uno degli aspetti più interessanti di CineBeam Q è senza dubbio il design. Il corpo misura appena 80 × 135 × 135 mm, pesa 1,49 kg ed è caratterizzato da una pratica maniglia rotante a 360 gradi che svolge contemporaneamente il ruolo di supporto, permettendo di orientare facilmente la proiezione anche verso il soffitto.
La dotazione software è quella tipica dell’ecosistema LG, ormai collaudato. Il proiettore integra webOS 24, consentendo di accedere direttamente alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV senza dover collegare dispositivi esterni; inoltre, grazie al programma webOS Re:New, LG promette aggiornamenti della piattaforma per cinque anni.
Non mancano naturalmente le opzioni dedicate alla condivisione dei contenuti. Sono supportati AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth ed LG ThinQ, mentre la connettività comprende una porta HDMI 2.1 con eARC e due porte USB-C, utilizzabili sia per il collegamento video sia per l’alimentazione. Il supporto ai power bank rende inoltre CineBeam Q una soluzione particolarmente interessante anche per quell’utenza che predilige l’utilizzo in mobilità o all’aperto.
Scheda tecnica LG CineBeam Q
- Sistema di proiezione DLP
- Risoluzione nativa Ultra HD 4K (3840 × 2160 pixel)
- Dimensione immagine da 50 a 120 pollici
- Tecnologia Triple RGB Laser
- Luminosità 600 ANSI lumen
- Contrasto 450.000:1
- Copertura colore fino al 154% DCI-P3
- HDR10 e HLG
- Auto Screen Adjustment con autofocus
- webOS 24 con aggiornamenti webOS Re:New
- AirPlay 2, Screen Share e Bluetooth
- HDMI 2.1 con eARC
- 2 porte USB-C
- Speaker integrato da 4 W
- Compatibile Dolby Atmos (Pass Through)
- Consumo massimo 65 W
- Durata sorgente laser fino a 20.000 ore
- Dimensioni 80 × 135 × 135 mm
- Peso 1,49 kg
Disponibilità e prezzo di LG CineBeam Q
LG CineBeam Q è già disponibile anche in Italia attraverso LG Shop Online, con un prezzo di listino pari a 748,99 euro. In questi casi una prova sul campo è doverosa per esprimere un giudizio sensato, tuttavia sembra chiaro che LG punti a un dispositivo che cerca di coniugare qualità dell’immagine, semplicità d’uso ed estrema portabilità.
Non si tratta soltanto di un proiettore pensato per il salotto, ma di una soluzione estremamente versatile, capace di adattarsi con facilità anche a una terrazza, una seconda casa o qualsiasi ambiente in cui si voglia creare rapidamente una vera esperienza cinematografica senza dover installare un televisore di grandi dimensioni.
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