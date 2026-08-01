Panasonic TV-32S55AEZ a meno di 170€ su Amazon: uno Smart TV Full HD da 32 pollici con Fire TV integrata, Alexa, Game Mode e audio DTS Virtual:X non si era mai visto a questo prezzo. Lo sconto sfiora il 44% sul prezzo di listino, un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve.

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Panasonic TV-32S55AEZ: tutto quello che serve, nel formato giusto

Chi cerca uno Smart TV compatto senza rinunciare a nulla troverà in Panasonic TV-32S55AEZ una proposta sorprendentemente completa per la sua fascia di prezzo. Il pannello LED Full HD da 32 pollici (1920×1080 pixel) è gestito dal processore HD Colour Engine, che ottimizza contrasto e nitidezza in tempo reale, mentre il supporto HDR10 e HLG garantisce una resa cromatica più ricca rispetto ai classici TV di questa dimensione.

Il cuore smart è affidato alla piattaforma Fire TV di Amazon, uno degli ecosistemi più completi disponibili oggi: Netflix, Prime Video, Disney+ e migliaia di altre app sono a portata di telecomando, con interfaccia fluida e personalizzabile. L’assistente vocale Alexa è integrato nativamente, permettendo di cercare contenuti, regolare il volume o cambiare canale semplicemente con la voce. Chi preferisce Google Assistant troverà anche la compatibilità con quest’ultimo.

Sul fronte audio, la tecnologia DTS Virtual:X simula un effetto surround virtuale, alzando sensibilmente la qualità del suono rispetto ai TV compatti tradizionali.

Un punto di forza spesso sottovalutato è la Game Mode, che abbassa la latenza d’ingresso per rendere l’esperienza con console o PC gaming più reattiva e precisa. Non è un TV gaming dedicato, ma per sessioni casual funziona egregiamente.

La connettività è di tutto rispetto:

Wi-Fi e Bluetooth integrati

integrati LAN Ethernet per connessione cablata stabile

per connessione cablata stabile AirPlay e HomeKit Apple per chi è nell’ecosistema Apple

per chi è nell’ecosistema Apple DLNA per streaming di contenuti in rete locale

per streaming di contenuti in rete locale Tuner completo: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2

Ingressi HDMI e USB con media player integrato

Il design è pulito, con un peso di soli 4,5 kg e compatibilità VESA 75×75 mm per il montaggio a parete. Pensato per camere da letto, cucine e uffici, convince anche come secondo TV in soggiorni più piccoli.

Prezzo ai minimi: l’offerta su Amazon da non lasciarsi scappare

Parliamo chiaro: Panasonic TV-32S55AEZ non era mai sceso così in basso. Il prezzo di listino è 299€, ma in questo momento su Amazon lo si porta a casa a soli 169€, con un risparmio netto di 130€ e uno sconto del 43%. Tra i vari comparatori di prezzo il modello raramente scendeva sotto i 270€, il che rende questa promozione un vero e proprio outlier del mercato.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con spedizione Prime per chi è abbonato. La disponibilità a questo prezzo non è garantita a lungo, quindi chi è interessato farebbe bene a non aspettare.

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