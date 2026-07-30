Gli ultimi aggiornamenti software rilasciati da Apple non introducono soltanto numerose correzioni di sicurezza, ma evidenziano anche un cambiamento sempre più evidente nel modo in cui vengono individuate e analizzate le vulnerabilità informatiche. Analizzando la documentazione tecnica pubblicata dall’azienda di Cupertino emerge infatti un dettaglio particolarmente interessante: tra i ricercatori accreditati per la scoperta di diverse falle figurano anche alcuni dei più noti strumenti di intelligenza artificiale, tra cui Claude di Anthropic, OpenAI Codex Security, GLM di Z.AI e l’AI Red Team di NVIDIA.

Si tratta di un segnale significativo dell’evoluzione della cybersecurity, un settore nel quale l’intelligenza artificiale non viene più impiegata soltanto per assistere gli sviluppatori, ma sta assumendo un ruolo sempre più centrale anche nella ricerca di bug e vulnerabilità che potrebbero essere sfruttati dagli attaccanti.

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Le note di sicurezza di Apple citano sempre più spesso gli strumenti di intelligenza artificiale

Le informazioni arrivano dalle note di sicurezza pubblicate contestualmente al rilascio di iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS Tahoe 26.6, macOS Sequoia 15.7.8, macOS Sonoma 14.8.8, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6.

Come avviene dopo ogni aggiornamento, Apple ha pubblicato la documentazione tecnica che accompagna le correzioni, indicando per ciascuna vulnerabilità i componenti interessati, il potenziale impatto sulla sicurezza, il metodo utilizzato per risolvere il problema e i ricercatori che ne hanno segnalato l’esistenza.

Questa volta però, le note risultano particolarmente ricche di dettagli e decisamente più estese rispetto ad altri aggiornamenti recenti; il dato assume ancora maggiore rilevanza considerando che meno di un mese fa Apple aveva già distribuito gli aggiornamenti 26.5.2, precisando che includevano alcune correzioni inizialmente previste proprio per il ciclo di rilascio 26.6.

Tra i nomi riportati nella documentazione spiccano quelli dei ricercatori di Anthropic e del modello Claude, ai quali vengono attribuiti contributi nella scoperta di vulnerabilità che interessano WebKit, WebKit Storage e WebDAV, in alcuni casi in collaborazione con i ricercatori di Calif.io.

Claude e gli altri modelli IA diventano strumenti sempre più importanti nella ricerca delle vulnerabilità

Il coinvolgimento di Anthropic non rappresenta una sorpresa assoluta, lo stesso team di ricerca aveva infatti annunciato già a maggio di aver utilizzato Claude Mythos Preview per realizzare, in appena cinque giorni, un exploit funzionante capace di sfruttare una vulnerabilità di corruzione della memoria del kernel di macOS sui chip Apple M5.

Nella documentazione pubblicata da Apple compare inoltre più volte anche il California Institute of Technology (Calif), accreditato per numerose vulnerabilità del kernel insieme a oltre una dozzina di altri ricercatori. La presenza di diversi nomi associati alle stesse falle suggerisce che più gruppi di ricerca abbiano individuato indipendentemente i medesimi problemi, contribuendo così alla loro risoluzione.

Apple del resto, ha corretto un numero particolarmente elevato di vulnerabilità del kernel in questo ciclo di aggiornamenti, le note di sicurezza riportano infatti 30 CVE distinte, distribuite tra le varie versioni dei sistemi operativi rilasciate nella giornata di ieri, un numero che evidenzia l’importanza del lavoro svolto sia dai ricercatori sia dagli strumenti utilizzati per individuare le falle.

Un ulteriore elemento interessante riguarda il rapporto tra Apple e Anthropic, secondo quanto riportato l’azienda di Cupertino avrebbe accesso a Claude Mythos Preview attraverso il programma Project Glasswing fin dallo scorso aprile; questo lascia ipotizzare che il numero di vulnerabilità individuate internamente grazie al modello possa essere superiore rispetto a quello riportato pubblicamente nelle note di sicurezza, dato che non tutte le attività di ricerca vengono necessariamente rese note.

Non c’è solo Anthropic, Apple cita anche OpenAI, NVIDIA e Z.AI

Anthropic non è l’unica azienda di intelligenza artificiale presente nella documentazione tecnica pubblicata da Apple, tra i contributi riconosciuti figurano infatti anche OpenAI Codex Security, GLM sviluppato da Z.AI e l’AI Red Team di NVIDIA, oltre ad altri ricercatori coinvolti nel processo di individuazione delle vulnerabilità.

Alcuni di questi nomi erano già comparsi nelle note di sicurezza del precedente ciclo di aggiornamenti, ma la loro presenza in modo sempre più ricorrente conferma una tendenza ormai evidente: gli strumenti di intelligenza artificiale stanno diventando parte integrante dei processi di ricerca sulla sicurezza informatica.

Per le aziende software questo significa anche dover adattare rapidamente i propri processi interni, se l’IA è in grado di individuare vulnerabilità con maggiore velocità rispetto al passato, diventa fondamentale accelerare anche i cicli di sviluppo degli aggiornamenti e i programmi di bug bounty, così da correggere le falle prima che possano essere sfruttate in scenari reali.

Le note di rilascio degli ultimi aggiornamenti Apple rappresentano quindi non solo un elenco di vulnerabilità corrette, ma anche una fotografia di come la ricerca nel campo della cybersecurity stia cambiando. L’intelligenza artificiale sta diventando un alleato sempre più importante per individuare problemi complessi e rafforzare la sicurezza dei software, una trasformazione destinata con ogni probabilità ad assumere un ruolo ancora più rilevante nei prossimi anni.