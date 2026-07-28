Le conversazioni condivise con Claude, l’intelligenza artificiale di Anthropic, stanno facendo discutere per un problema di privacy che rischia di essere più ampio di quanto inizialmente emerso. Alcuni utenti hanno infatti scoperto che le chat rese pubbliche attraverso gli strumenti di condivisione della piattaforma possono comparire nei risultati di ricerca di Google, diventando quindi facilmente reperibili da chiunque effettui una ricerca mirata.

La questione non riguarda soltanto le conversazioni, le segnalazioni più recenti indicano infatti che lo stesso comportamento interessa anche gli Artifacts di Claude, ovvero documenti, fogli di calcolo, dashboard, applicazioni web e altri contenuti che gli utenti possono creare attraverso l’intelligenza artificiale e successivamente pubblicare.

Ed è proprio questo secondo aspetto a rendere la situazione particolarmente delicata, perché gli Artifacts possono contenere una quantità di informazioni molto maggiore rispetto a una semplice conversazione con un chatbot.

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Il problema nasce dai link pubblici di Claude

Partiamo da un punto fondamentale, le conversazioni di Claude sono private per impostazione predefinita. Anthropic ha sottolineato che non fornisce ai motori di ricerca directory o sitemap contenenti le conversazioni degli utenti e che una chat diventa accessibile sul web soltanto quando l’utente decide di generare un link pubblico per condividerla.

Il problema nasce quindi nel momento in cui una conversazione viene pubblicata tramite un URL, la funzionalità può essere utile per condividere una chat o un contenuto generato dall’IA con altre persone, ma alcune delle pagine rese pubbliche sono state successivamente indicizzate da Google e da altri motori di ricerca.

In altre parole, una conversazione che l’utente potrebbe aver considerato semplicemente condivisa tramite link, può diventare una pagina pubblicamente ricercabile sul web; è una differenza importante, un link pubblico infatti non equivale necessariamente a un contenuto che l’utente si aspetta di trovare indicizzato su Google. La situazione può essere paragonata, almeno concettualmente, a quella di un contenuto online accessibile soltanto tramite un link, con la differenza che l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca ne aumenta enormemente la reperibilità.

Anthropic ha ribadito che le chat restano private a meno che l’utente non scelga di generare un URL condivisibile, Google invece ha spiegato che il controllo sull’indicizzazione delle pagine pubblicamente accessibili spetta ai gestori dei siti web.

Secondo quanto emerso, le pagine condivise di Claude non disponevano del metadato noindex, normalmente utilizzato per comunicare ai motori di ricerca che una pagina non dovrebbe essere inserita nei risultati; questo avrebbe consentito a una parte dei contenuti pubblicamente accessibili di essere indicizzata.

Il risultato è che alcune conversazioni possono essere trovate attraverso Google, nonostante l’utente che le ha condivise possa non aver avuto l’intenzione di renderle facilmente scopribili.

Dagli articoli alle dashboard: gli Artifacts rendono il problema ancora più serio

La situazione diventa ancora più delicata considerando gli Artifacts di Claude. La piattaforma permette infatti di creare con l’intelligenza artificiale documenti, applicazioni, dashboard, fogli di calcolo e altri strumenti che possono poi essere pubblicati e condivisi.

Secondo le segnalazioni emerse nelle ultime ore, anche questi contenuti possono essere indicizzati e diventare ricercabili online, e qui il rischio per la privacy è potenzialmente ancora maggiore, perché un Artifact può contenere informazioni strutturate e molto più dettagliate rispetto a una normale conversazione.

Tra i contenuti che potrebbero essere stati resi pubblicamente accessibili sono stati segnalati dashboard aziendali interni, piani di progetto completi con informazioni relative ai clienti e persino riepiloghi di studi clinici contenenti dati medici reali.

Il problema inoltre, è che gli Artifacts possono essere utilizzati per costruire strumenti e documenti estremamente diversi tra loro, un utente potrebbe per esempio realizzare un modello finanziario, un foglio con ricavi e informazioni societarie, una lista di clienti, un’esportazione CRM, una wiki interna, una roadmap di prodotto o documenti legali ancora in fase di preparazione; e non si tratta necessariamente di informazioni che gli utenti pensano di stare pubblicando sul web.

Tra i possibili contenuti presenti negli Artifacts ci sono infatti anche dati relativi a stipendi e paghe dei dipendenti, documenti fiscali, analisi di estratti conto bancari, tracker personali dedicati alla salute e ai farmaci, contratti e accordi, oltre a piani relativi a prodotti non ancora annunciati.

Un altro aspetto particolarmente delicato riguarda le informazioni tecniche utilizzate per far funzionare le applicazioni create attraverso Claude. Secondo le segnalazioni, alcuni utenti potrebbero aver inserito negli Artifacts anche chiavi API o variabili d’ambiente, aumentando ulteriormente i potenziali rischi nel caso in cui questi contenuti finiscano pubblicamente accessibili.

Il punto centrale è quindi la differenza tra chiunque abbia il link e pubblicamente indicizzato, secondo quanto riportato nelle segnalazioni, per gli Artifacts le opzioni di pubblicazione disponibili sono solo io oppure chiunque abbia il link; un utente potrebbe dunque interpretare quest’ultima impostazione come una modalità di condivisione limitate alle persone alle quali decide di fornire manualmente l’indirizzo.

L’indicizzazione sui motori di ricerca cambia però completamente lo scenario, perché trasforma un contenuto raggiungibile tramite un URL in qualcosa che può essere scoperto anche senza conoscere in anticipo quel collegamento.

E il problema potrebbe non fermarsi nemmeno a Google, le segnalazioni più recenti affermano che alcuni siti di terze parti avrebbero iniziato a raccogliere e organizzare i contenuti pubblicamente accessibili in raccolte consultabili; questo significa che rimuovere una pagina dai risultati di ricerca non necessariamente equivale a farla scomparire dal web.

Cosa significa per la privacy degli utenti di Claude

È importante sottolineare ancora una volta che, sulla base delle informazioni disponibili, non ci sono indicazioni secondo cui Anthropic avrebbe automaticamente reso pubbliche le conversazioni private degli utenti. Il problema riguarda invece i contenuti che sono stati deliberatamente condivisi attraverso i meccanismi pubblici della piattaforma e che, successivamente, possono essere stati indicizzati.

Questo non rende comunque irrilevante la questione della privacy, la vera criticità sta nella chiarezza con cui viene comunicata la differenza tra un contenuto condiviso e un altro contenuto pubblicamente reperibile.

Per un utente medio infatti, chiunque abbia il link può sembrare una modalità molto diversa da una pagina che può essere trovata attraverso una ricerca su Google. La distinzione tecnica tra accessibilità tramite URL e indicizzazione da parte dei motori di ricerca è fondamentale, ma non necessariamente evidente a chi utilizza un servizio di intelligenza artificiale per creare rapidamente documenti, applicazioni o dashboard.

La vicenda rappresenta quindi anche un importante promemoria per chi utilizza Claude in ambito professionale, prima di condividere una conversazione o pubblicare un Artifact è opportuno considerare il link come un vero e proprio contenuto pubblico, soprattutto se all’interno sono presenti informazioni aziendali, dati personali o materiale riservato.

Le segnalazioni emerse invitano inoltre chiunque abbia utilizzato la funzione di pubblicazione degli Artifacts a controllare i propri contenuti condivisi e a rimuovere dalla pubblicazione quelli che non dovrebbero essere accessibili pubblicamente.

Il caso Claude dimostra, ancora una volta, quanto sia sottile il confine tra condivisione e pubblicazione quando si utilizzano strumenti di intelligenza artificiale. Un contenuto può essere stato creato pensando a un utilizzo privato o alla condivisione con un gruppo ristretto di persone, ma una volta trasformato in una pagina pubblicamente accessibile può essere sottoposto alle stesse dinamiche di qualsiasi altro contenuto presente sul web.

Considerando la quantità di informazioni che oggi vengono affidate agli strumenti di IA generativa, dalle conversazioni personali ai documenti di lavoro, passando per dati finanziari, informazioni aziendali e materiale sensibile, è una distinzione che diventa sempre più importante.