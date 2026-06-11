A distanza di oltre dieci anni dal lancio dell’applicazione di Telegram per Apple Watch (che successivamente è stata ritirata), il popolare servizio di messaggistica istantanea ritorna sugli smartwatch del colosso di Cupertino con un’app nativa.

Ad annunciarlo è stato lo stesso CEO di Telegram, Pavel Durov, con un breve post su X, con il quale offre anche una breve video dimostrazione della nuova applicazione “completamente nativa” in funzione su Apple Watch.

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Il ritorno dell’app di Telegram su Apple Watch

Basta un rapido sguardo al video pubblicato da Durov per rendersi conto che l’obiettivo degli sviluppatori di Telegram è stato realizzare un’applicazione in grado di garantire agli utenti un’esperienza completa, il tutto al proprio polso.

⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE — Pavel Durov (@durov) June 9, 2026

Nel momento in cui gli utenti avviano per la prima volta l’applicazione su Apple Watch, viene loro richiesto di scansionare un codice QR dall’appl su iPhone (così come avviene quando si accede da un’altra piattaforma) e di inserire la password del cloud.

Una volta effettuato l’accesso, l’applicazione di Telegram per Apple Watch consente agli utenti di visualizzare i propri contatti e le conversazioni, il tutto con il supporto per la riproduzione di GIF e video, messaggi vocali e di testo, la condivisione della posizione, gli adesivi e altro ancora, così da proseguire sul polso le chat iniziate con il telefono.

L’app del popolare servizio di messaggistica istantanea può essere scaricata gratuitamente dall’App Store (anche se nel changelog pubblicato non vi sono riferimenti all’introduzione del supporto per Apple Watch) seguendo questo link.