Di anno in anno, come ormai ben sappiamo, gli Apple Watch si rinnovano apportando nuove funzionalità, che spaziano dal rilevamento dei parametri vitali ad altre specifiche tecniche utili per la vita quotidiana. Secondo il portale Bloomberg, in particolare, non manca poi molto all’uscita di un nuovo modello dotato di una funzionalità attesa da anni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Apple Watch con sensore della glicemia: i rumor sul periodo d’uscita

Si parla ormai da diversi anni del modello di Apple Watch dotato di sensore per la glicemia, capace potenzialmente di misurare (con un’attendibile accuratezza, chiaramente) i valori di glucosio nel sangue, alla stregua dei dispositivi CGM attualmente in commercio, senza l’acquisto di accessori facoltativi. Stando a quanto riportato da Bloomberg, in particolare, tale nuovo modello potrebbe debuttare sul mercato entro il 2029, anche se chiaramente non c’è ancora nulla di confermato o ufficiale.

Nello specifico, non sappiamo ancora se la registrazione di questo parametro sarà precisa o se costituirà un semplice “campanello d’allarme” per l’utente, similmente a quanto abbiamo visto con le “notifiche di ipertensione”, introdotte l’anno scorso sullo stesso Apple Watch.

Nell’attesa di questo modello, però, i riflettori sono puntati rispettivamente verso Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, il cui debutto è previsto nel corso del keynote di settembre. Tra le novità più richieste figura l’arrivo di un nuovo processore, mai cambiato dal precedente Apple Watch Series 9, con presunti miglioramenti attesi in termini di autonomia del dispositivo, oltre che alcune nuove funzionalità per il monitoraggio della salute, di cui non si conosce ancora nulla.

Per i cambiamenti più importanti e sostanziosi ci sarà invece da attendere Apple Watch Series 13, che tra le altre cose dovrebbe introdurre un design completamente inedito e un nuovo display HMO OLED, efficiente dal punto di vista energetico e più reattivo negli input. Come sempre vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali indiscrezioni e rumor, nell’attesa di una conferma (o eventuale smentita che dir si voglia) da parte della compagnia di Cupertino: attendiamo quindi aggiornamenti da Apple, che arriveranno verosimilmente in occasione del keynote di settembre.