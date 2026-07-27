Monitor UltraWide, pannelli OLED e display sempre più grandi stanno trasformando il modo in cui utilizziamo il PC, sia per giocare sia per lavorare. Negli ultimi anni il mercato ha visto arrivare soluzioni sempre più estreme, pensate per chi desidera un’unica postazione di lavoro capace di sostituire senza compromessi una configurazione con due monitor.

Tra queste spicca senza dubbio LG UltraGear evo G9, uno dei monitor gaming più imponenti presenti oggi sul mercato che non solo abbiamo avuto modo di provare, ma che ci ha colpito per tutta una serie di ragioni, versatilità in primis. Il suo pannello curvo da 52 pollici, la risoluzione 5K2K e il refresh rate fino a 240 Hz lo rendono una soluzione rivolta a videogiocatori, creator e professionisti che cercano il massimo sia in termini di qualità dell’immagine sia di spazio operativo.

Se stavate pensando di acquistarlo, oppure state valutando un display Ultrawide questo potrebbe essere uno dei momenti migliori per il vostro upgrade. Grazie al codice promozionale TUTTOTECH10, utilizzabile sullo store ufficiale LG, è infatti possibile ottenere uno sconto del 10% sul prezzo finale del monitor, abbinandolo in alcuni casi ad altri piccoli sconti riservati ai clienti LG.

LG UltraGear evo G9 disponibile sul sito LG con codice sconto al prezzo più basso Codice sconto: TUTTOTECH10

LG UltraGear evo G9 punta tutto su dimensioni, qualità d’immagine e prestazioni

LG UltraGear evo G9 nasce con un obiettivo preciso, ovvero offrire un monitor capace di sostituire senza difficoltà una configurazione multi-monitor mantenendo però tutti i vantaggi di un unico grande pannello.

Il display VA curvo da 51,6 pollici utilizza un formato 21:9 con curvatura 1000R, soluzione studiata per seguire il naturale campo visivo dell’utente e aumentare il coinvolgimento durante le sessioni di gioco, soprattutto con simulatori di guida, open world, FPS e titoli competitivi.

Uno degli elementi che colpisce maggiormente è la risoluzione 5K2K (5120 x 2160 pixel), che mette a disposizione una superficie di lavoro enorme. Chi utilizza software di editing video, fotografia, modellazione 3D oppure semplicemente lavora con molte applicazioni aperte contemporaneamente può beneficiare di uno spazio decisamente superiore rispetto ai tradizionali monitor.

Naturalmente non manca tutto ciò che ci si aspetta da un monitor gaming di fascia top. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 240 Hz, mentre il tempo di risposta di 1 ms GtG consente di ottenere immagini sempre reattive anche nelle situazioni più concitate; il supporto ad AMD FreeSync Premium e alla tecnologia VRR contribuisce inoltre a ridurre tearing e stuttering, migliorando la fluidità complessiva.

Anche il comparto dedicato alla qualità dell’immagine convince, e non solo sulla carta. LG dichiara una luminosità tipica di 400 nit, certificazione VESA DisplayHDR 600, copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 e un contrasto pari a 4000:1, caratteristiche che rendono UltraGear evo G9 interessante anche per chi lavora con contenuti multimediali.

Sul fronte dell’ergonomia e della praticità troviamo una base completamente regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, il sistema OneClick Stand per il montaggio rapido e un design praticamente privo di cornici, arricchito dall’illuminazione posteriore Unity Hexagon Lighting RGB.

Completa il tutto una connettività particolarmente ricca che comprende DisplayPort 2.1, due HDMI 2.1, USB-C con Power Delivery fino a 90 W, due porte USB 3.0 e una coppia di altoparlanti integrati da 10 W compatibili con DTS Headphone:X, così da poter collegare facilmente sia un PC desktop sia un notebook utilizzando un solo cavo.

Scheda tecnica LG UltraGear evo G9

Display VA curvo da 51,6 pollici

Formato 21:9 con curvatura 1000R

Risoluzione 5K2K (5120 × 2160 pixel)

Refresh rate fino a 240 Hz

Tempo di risposta 1 ms (GtG)

Luminosità tipica 400 nit

Certificazione VESA DisplayHDR 600

Copertura colore 95% DCI-P3

Contrasto 4000:1

Supporto HDR10

AMD FreeSync Premium e VRR

Porte 2x HDMI 2.1 DisplayPort 2.1 USB-C con Power Delivery 90 W 2x USB 3.0

Speaker integrati 2x 10 W

DTS Headphone:X

Supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione

Compatibilità VESA 100 × 100 mm

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Come ottenere il 10% di sconto su LG UltraGear evo G9

Guardando al posizionamento premium del prodotto, poter ridurre il prezzo finale rappresenta sicuramente un’opportunità interessante. Acquistando LG UltraGear evo G9 direttamente sullo store ufficiale LG, è possibile inserire il codice promozionale TUTTOTECH10, ottenendo così uno sconto del 10% sul prezzo del monitor, secondo le condizioni previste dalla promozione.

Chi desidera massimizzare il risparmio può inoltre sfruttare i vantaggi riservati agli iscritti al programma LG Member, che generalmente prevede ulteriori sconti dedicati. A questo si aggiunge anche il classico coupon di benvenuto destinato ai nuovi utenti registrati, permettendo di abbassare ulteriormente il costo finale dell’acquisto.

Se stavate valutando un monitor UltraWide di fascia alta e il prezzo rappresentava l’ostacolo principale, questa promozione potrebbe rendere LG UltraGear evo G9 una soluzione decisamente più interessante rispetto al listino tradizionale.

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Realizzato in collaborazione con LG Italia