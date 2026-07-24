Dopo una lunga attesa da parte dei fan, quest’oggi debutta su HBO Max il nuovo spin-off di The Big Bang Theory: parliamo di Stuart Fails to Save the Universe, creata dagli ideatori della serie principale, Chuck Lorre e Bill Prady, con Zak Penn.

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Stuart Fails to Save the Universe disponibile da oggi su HBO Max

The Big Bang Theory è una delle sitcom più popolari di sempre: è composta da 12 stagioni e da ben 279 episodi, ed è stata premiata con dieci Emmy (quattro dei quali a Jim Parsons per il ruolo di Sheldon Cooper). Dopo la conclusione nel 2019, ha già visto due spin-off: il primo, Young Sheldon, racconta l’infanzia di Sheldon Cooper (è ambientato perlopiù in Texas) e ci permette di conoscere più da vicino la sua famiglia, mentre il secondo, Georgie & Mandy’s First Marriage, è più che altro uno spin-off dello spin-off, visto che riprende due personaggi visti nel primo (il fratello di Sheldon, Georgie, e la moglie Mandy). La serie Young Sheldon si è conclusa dopo sette stagioni di successo, mentre Georgie & Mandy’s First Marriage è tuttora in corso, ed è stata confermata l’uscita di una terza stagione.

Su HBO Max è ora tempo di accogliere un nuovo spin-off, questa volta decisamente più folle: Stuart Fails to Save the Universe vede protagonista Stuart Bloom (interpretato sempre da Kevin Sussman), il proprietario del negozio di fumetti frequentato abitualmente da Leonard, Sheldon, Howard e Raj, che dopo aver distrutto un congegno ideato da Sheldon e Leonard, provoca un evento catastrofico nel multiverso. Nel tentativo di risanare la linea temporale, incontrerà versioni alternative di alcuni personaggi conosciuti.

Stuart si trova in una Pasadena post-apocalittica, dove baratta fumetti in cambio di cibo in scatola per sopravvivere alle numerose minacce che lo circondano, come insetti giganti, tunnel spazio-temporali e zombie. Presto si ritrova faccia a faccia con un sé stesso proveniente da un universo alternativo, che gli chiede aiuto per ripristinare la realtà: riluttante, Stuart accetta la sfida e parte per la sua missione con l’aiuto della fidanzata Denise (Lauren Lapkus), del burbero geologo Bert (Brian Posehn), e del fisico quantistico, nonché rompiscatole, Barry Kripke (John Ross Bowie).

La nuova serie si distacca dunque dal realismo quotidiano della serie madre per abbracciare una narrazione sci-fi. “Volevo fare qualcosa di radicale, che mi portasse fuori dalla mia comfort zone“, ha spiegato l’ideatore Chuck Lorre. “Qualcosa che i personaggi di The Big Bang Theory avrebbero amato, odiato e di cui avrebbero discusso per ore“.

Stuart Fails to Save the Universe è disponibile da oggi, 24 luglio 2026, su HBO Max, con un episodio a settimana per un totale di dieci. Vi ricordiamo che il servizio streaming ha un costo di 6,99 euro (piano con pubblicità), 11,99 euro (piano standard in Full-HD) o 16,99 euro al mese (piano Premium con 4K).