Phanteks continua ad ampliare una delle sue famiglie di case più apprezzate dagli appassionati di PC building. Dopo averli mostrati in anteprima durante il Computex 2026, l’azienda ha ufficializzato l’arrivo dei nuovi XT M5, XT V5 e XT V5-LCD, tre chassis ATX che condividono la stessa filosofia progettuale: offrire un ingombro ridotto senza rinunciare alla compatibilità con l’hardware di fascia alta.

I nuovi modelli sono stati progettati per adattarsi facilmente anche a postazioni compatte, ma allo stesso tempo permettono di installare componenti di grandi dimensioni, sistemi di raffreddamento avanzati e schede video di ultima generazione. A cambiare è soprattutto l’approccio estetico, con tre varianti pensate per soddisfare esigenze differenti, da chi privilegia il flusso d’aria fino a chi cerca una configurazione più scenografica.

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Phanteks XT: tre nuovi case che seguono lo stesso approccio

Il punto di partenza dei nuovi case Phanteks è rappresentato da un layout interno completamente riprogettato. Pur mantenendo dimensioni contenute, la struttura è stata studiata per ospitare senza particolari limitazioni un alimentatore ATX tradizionale e un radiatore da 360 mm installabile nella parte superiore del telaio.

Si tratta di una caratteristica particolarmente interessante considerando il formato compatto dei nuovi modelli, perché permette di assemblare configurazioni gaming molto potenti senza dover necessariamente ricorrere a case full tower. Phanteks ha inoltre previsto una gestione dei cavi particolarmente ordinata, così da facilitare l’assemblaggio e valorizzare l’estetica interna della configurazione.

Tra gli elementi comuni troviamo anche una dotazione già completa di ventole ARGB preinstallate. Ogni modello include infatti una ventola posteriore da 120 mm e un gruppo ventole single-frame da 360 mm, soluzione che semplifica notevolmente il cablaggio e garantisce un flusso d’aria elevato fin dal primo utilizzo.

La compatibilità con le GPU di grandi dimensioni è assicurata dalla presenza di un supporto dedicato che aiuta a ridurre il fenomeno del sagging, ormai sempre più frequente con le moderne schede video di fascia alta. Non manca infine una connettività aggiornata con porte USB 3.2 Gen2x2 Type-C e USB 3.0 sul pannello frontale, oltre alla piena compatibilità con l’ecosistema ARGB e il software Nexlinq.

XT M5 punta sul raffreddamento, XT V5 e XT V5-LCD sull’estetica

Pur condividendo la stessa struttura interna, i tre case si differenziano soprattutto per il design esterno e per il pubblico a cui si rivolgono. Il Phanteks XT M5 è la proposta dedicata a chi mette il raffreddamento al primo posto. Il pannello frontale interamente mesh favorisce infatti un flusso d’aria molto elevato, mentre le tre ventole S25 ARGB da 120 mm installate in un unico frame contribuiscono a raffreddare efficacemente tutti i componenti principali.

Questo modello può ospitare fino a 10 ventole da 120 mm, diventando così la soluzione più indicata per configurazioni particolarmente potenti o destinate a lunghe sessioni di gaming.

Con Phanteks XT V5 cambia invece l’impostazione estetica; il frontale e il pannello laterale in questo caso sono entrambi realizzati in vetro temperato per mettere maggiormente in risalto l’hardware installato, mentre il gruppo di tre ventole ARGB viene posizionato nella parte inferiore del telaio così da inviare un flusso d’aria diretto verso la scheda video.

Tale soluzione permette di mantenere un design molto pulito senza rinunciare a un raffreddamento efficace della GPU, oggi uno dei componenti che genera più calore all’interno del sistema.

Il modello più “appariscente” della nuova gamma è però il Phanteks XT V5-LCD, che riprende tutte le caratteristiche dell’XT V5 aggiungendo un display LCD integrato da 7 pollici. Lo schermo può essere gestito attraverso il software Nexlinq per Windows e consente di visualizzare informazioni di sistema, animazioni, immagini o altri contenuti personalizzati, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione alla propria build.

Nel complesso, con questa nuova espansione della serie XT, Phanteks cerca di offrire tre interpretazioni differenti dello stesso concetto, ovvero un case compatto capace di ospitare hardware moderno senza rinunce, lasciando agli utenti la possibilità di scegliere se privilegiare il raffreddamento, l’estetica oppure entrambe le cose.

Caratteristiche Phanteks XT M5, XT V5 e XT V5-LCD

Formato: ATX compatto

Supporto radiatore superiore fino a 360 mm

Ventole preinstallate: 1x 120 mm ARGB posteriore 1x frame ARGB da 360 mm

Supporto massimo ventole: XT M5 fino a 10 × 120 mm XT V5 / XT V5-LCD fino a 7 x 120 mm

Supporto GPU con staffa anti-sag integrata

Ampio spazio per il cable management

Porte frontali: USB 3.2 Gen2x2 Type-C USB 3.0

Compatibilità con illuminazione ARGB e software Nexlinq

Differenze sostanziali: XT M5 pannello frontale mesh XT V5 pannelli frontale e laterale in vetro XT V5-LCD display LCD integrato da 7 pollici



Disponibilità e prezzi dei nuovi case Phanteks

I nuovi Phanteks XT M5, XT V5 e XT V5-LCD sono già disponibili presso i partner e rivenditori, inclusa ovviamente Amazon Italia. Per il mercato europeo i prezzi consigliati sono i seguenti:

Con i nuovi arrivati Phanteks rafforza ulteriormente la propria offerta nel segmento dei case gaming di fascia media, proponendo tre soluzioni che puntano a coniugare dimensioni contenute, ampia compatibilità con l’hardware più recente e un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo.

Il modello con display LCD rappresenta senza dubbio la proposta più originale e interessante, mentre XT M5 e XT V5 si candidano a diventare alternative interessanti per chi desidera assemblare una configurazione moderna senza dover investire cifre elevate.