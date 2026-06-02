Come ormai da tradizione, Phanteks arriva al Computex Taipei con molte idee e novità e, possiamo anticiparlo, con una delle line-up più ricche viste negli ultimi anni alla fiera; dalle soluzioni dedicate agli appassionati PC DIY, passando per i gamer e gli utenti professionali, le cose da vedere sono diverse e interessanti.

Tra le principali novità troviamo la nuova serie EX che ridefinisce l’architettura interna dei case, i nuovi modelli XT M5 e XT V5, ventole con frame unificato, dissipatori AIO di nuova generazione e inedite proposte create ad hoc per il mondo workstation e server.

L’obiettivo dell’azienda è quello di semplificare l’assemblaggio, migliorare il raffreddamento e integrare in modo sempre più profondo l’ecosistema NEXLINQ per monitoraggio, illuminazione e gestione del sistema, il tutto ovviamente di pari passo alle prestazioni e alla qualità.

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I case Phanteks EX6 ed EX6 MAX introducono un’inedita architettura a compartimenti

La protagonista assoluta dello stand Phanteks è senza dubbio la nuova serie EX, una famiglia di case sviluppata attorno a una filosofia completamente diversa rispetto ai tradizionali case per PC. L’azienda punta infatti su una struttura interna compartimentata che sfrutta la convezione naturale per migliorare la dissipazione del calore e separare le diverse fonti termiche presenti nel sistema.

CPU, GPU e alimentatore ricevono così aria fresca dedicata, evitando il ricircolo dell’aria calda e migliorando l’efficienza complessiva del raffreddamento. Un ruolo importante è affidato anche a una ventola laterale dedicata al raffreddamento di scheda madre, VRM e SSD M.2, consentendo di mantenere basse le temperature senza ricorrere a numerose ventole supplementari.

In arrivo a settembre nella colorazione Stone Gray, la serie EX6 rappresenta la proposta di fascia alta della nuova piattaforma. La struttura utilizza pannelli esterni in alluminio e offre compatibilità con componenti di grandi dimensioni, raffreddamento avanzato e percorsi d’aria completamente separati.

La variante EX6 MAX aggiunge ventole X30 preinstallate, display LCD integrato da 10 pollici con risoluzione 1600 x 720 pixel, sistema AIO personalizzato con tubazioni a 90 gradi, un controller NEXLINQ integrato e monitoraggio avanzato e illuminazione intelligente. Il produttore ha reso noti anche i prezzi, 159,99 euro per EX6 e 329,99 euro per EX6 MAX.

Phanteks EX5, EX5 Plus ed EX5 Max

Prevista per agosto inizialmente nella variante nera, la serie EX5 porta la stessa filosofia progettuale in una fascia di prezzo più accessibile grazie all’utilizzo di una struttura in acciaio. Tutti i modelli mantengono comunque flusso d’aria compartimentato, prese d’aria dedicate per CPU, GPU e alimentatore, raffreddamento laterale della scheda madre e pannello in vetro temperato; anche qui è previsto il supporto per componentistica di fascia enthusiast e predisposizione per sistemi a liquido.

A bordo troviamo inoltre l’ecosistema NEXLINQ, soluzione che consente di utilizzare la striscia LED integrata per visualizzare informazioni sul sistema e sincronizzare gli effetti luminosi; riguardo le differenze sostanziali, segnaliamo che la versione EX5 Plus integra un sistema AIO personalizzato, mentre la EX5 Max aggiunge anche un display LCD da 6 pollici.

Riguardo i prezzi, si parte con i 109,99 euro di EX5, passando a EX5 Plus prezzato 159,99 euro e il top di gamma, EX5 Max a 229,99 euro.

Phanteks svela al Computex le ventole X30 e l’AiO Glacier One 360X30-LCD

Un’altra novità da segnalare è la nuova gamma di ventole X30, caratterizzate da una struttura unificata in alluminio che combina prestazioni elevate, riduzione delle vibrazioni e illuminazione ARGB diffusa. Le X30 saranno disponibili nel quarto trimestre 2026 nelle varianti bianca e nera e arriveranno in configurazioni singole, doppie e triple, sia con flusso d’aria standard sia inverso.

Tra le caratteristiche principali delle ventole Phantesk troviamo:

spessore di 30 mm

telaio monoblocco in alluminio

installazione tramite singolo cavo

supporto NEXLINQ

illuminazione ARGB integrata

I prezzi partono da 19,99 euro per il modello da 120 mm fino ad arrivare a 59,99 euro per la versione da 360 mm.

Rimanendo in tema dissipazione, merita una citazione il nuovo dissipatore Glacier One 360X30-LCD, soluzione AIO da 360 mm dotata di display IPS LCD da 6 pollici con risoluzione 1480 x 720 pixel. Dotato di pompa ad alte prestazioni e tre ventole da 120 mm, l’AiO sfrutta il software NEXLINQ per visualizzare dati di telemetria, immagini personalizzate, contenuti multimediali e informazioni di sistema in tempo reale. Il prezzo di listino è fissato a 179,99 euro.

Phanteks XT M5 e XT V5: i case compatti per le build gaming

Phanteks amplia la propria offerta per il gaming con la nuova serie XT, pensata per chi cerca un case ATX compatto ma in grado di ospitare componenti di fascia alta senza compromessi. Tutti i modelli della gamma condividono il supporto a radiatori fino a 360 mm, schede video di grandi dimensioni, alimentatori ATX standard e ventole ARGB S25 preinstallate.

Il modello Phanteks XT M5 punta tutto sul flusso d’aria, grazie a un pannello frontale completamente mesh. Le specifiche includono il supporto fino a 10 ventole da 120 mm, un radiatore superiore da 360 mm, una ventola frontale da 360 mm già installata e una ventola posteriore da 120 mm. Sul pannello I/O è presente anche una porta USB 3.2 Gen2x2 Type-C. Il prezzo previsto è di 69,90 euro.

La variante XT V5 adotta invece un design più scenografico, sostituendo il frontale mesh con una struttura panoramica in vetro temperato. Il raffreddamento della GPU è affidato a tre posizioni inferiori dedicate alle ventole, mantenendo comunque il supporto per radiatori fino a 360 mm e schede video di grandi dimensioni. Anche in questo caso il prezzo annunciato è di 69,90 euro.

La gamma si completa con l’XT V5-LCD, versione più avanzata dotata di un display LCD da 7 pollici integrato e collegato all’ecosistema NEXLINQ per il monitoraggio e la personalizzazione del sistema. Il prezzo sale a 109,90 euro, con disponibilità prevista per settembre.

I nuovi case workstation e server della famiglia Enthoo

In occasione del Computex, Phanteks amplia anche la propria offerta dedicata a workstation e server con i nuovi chassis Enthoo Pro 2 Server V2 ed Enthoo Elite Server. Il primo, disponibile da inizio luglio al prezzo di 199,99 euro, supporta schede madri SSI-EEB e si distingue per una struttura interamente realizzata in metallo e mesh, oltre che per il supporto al doppio alimentatore, 11 slot PCI, un’ampia capacità di archiviazione e numerose opzioni per il raffreddamento avanzato.

Per chi necessita di configurazioni ancora più spinte, Enthoo Elite Server arriverà nello stesso periodo a 349,99 euro, offrendo supporto SSI-EEB, doppio alimentatore, 12 slot PCI, storage ad alta densità, predisposizione opzionale per ruote e spazio per un massimo di 29 ventole da 120 mm. Entrambi i modelli sono pensati per rispondere alle esigenze di workstation professionali, server domestici e infrastrutture di elaborazione ad alte prestazioni.

Ventole S25, Glacier One S25-SE e alimentatore AMP GN 1200W

Le proposte di Phanteks spaziano dalla fascia alta fino a quella più accessibile, dove per intenderci il rapporto prestazioni/prezzo è decisivo. In questo contesto si inserisce ad esempio la nuova famiglia di ventole S25, caratterizzata da un design unificato (a singolo, doppio o triplo frame) e progettata per semplificare il cablaggio mantenendo buone prestazioni su radiatori e dissipatori.

Le ventile S25 offrono poi illuminazione ARGB, supporto a configurazioni standard e inverse, velocità fino a 2000 RPM e compatibilità con NEXLINQ; i prezzi partono da appena 7,90 euro per la versione da 120 mm.

Sempre nella stessa fascia di prezzo si colloca il Glacier One 360S25-SE, dissipatore a liquido AIO da 360 mm dotato di ventole S25 ARGB integrate, ampia piastra in rame e supporto per le piattaforme Intel LGA1700, LGA1851 e AMD AM5. Il costo in questo caso è di soli 79,90 euro.

Chiude questa panoramica il Phanteks AMP GN 1200W, alimentatore di fascia alta basato su tecnologia GaN (Nitruro di Gallio). La nuova architettura promette una maggiore densità di potenza, migliore efficienza termica e dimensioni più compatte; l’integrazione con NEXLINQ tramite USB, permette inoltre di monitorare in tempo reale consumi, potenza ed efficienza direttamente dal software dell’ecosistema Phanteks.