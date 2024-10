Se state per assemblare una nuova workstation multi-GPU di fascia enthusiast per lavoro, studio o per qualsiasi ambito di utilizzo, magari per cimentarvi con applicativi di un certo peso legati all’Intelligenza Artificiale, l’ultima proposta di Phanteks potrebbe essere un’opzione da valutare in ottica alimentazione.

L’azienda olandese, nota soprattutto per sistemi di dissipazione, case e accessori, è attiva anche nel mercato alimentatori, ambito dove punta ad alzare l’asticella prestazionale con il nuovo Revolt 2200, un’unità di alimentazione capace di erogare ben 2.200 watt mantenendo ottimi livelli di efficienza.

Phanteks Revolt 2200 è l’ideale per le workstation multi-GPU enthusiast

Inutile quasi sottolineare che il Phanteks Revolt 2200 non è un prodotto rivolto alla massa, bensì a quella nicchia di utenti e assemblatori che si cimentano nell’assemblaggio di workstation professionali di un certo calibro; per intenderci parliamo di macchine che impiegano processori di grado server o HEDT (High End Desktop) come gli Intel Xeon o gli AMD Epyc, abbinati a schede grafiche di uguale profilo sia AMD che NVIDIA.

In questo caso l’esempio della GeForce RTX 4090 più semplice da capire, soprattutto perché quasi tutti sappiamo che può consumare anche oltre 500 watt in particolari condizioni (Power Limit sbloccato). Bene il Phanteks Revolt 2200 può gestire senza problemi non una ma due GeForce RTX 4090, alimentate tra l’altro da due connettori nativi 12V 2x6pin, ognuno dei quali può erogare sino a 600 watt.

I processori Intel Xeon di fascia top non sono da meno visto che possono avere un TDP anche di 350 watt, quindi non sorprendono neanche i nove connettori 8pin 12V, da abbinare a CPU o GPU aggiuntive; segnaliamo anche che Phanteks offre due ulteriori adattatori PCI-E 8pin/PCI-E 16pin, quindi volendo il numero delle schede grafiche può salire almeno di un’altra unità (non RTX 4090 magari).

Il Phanteks Revolt 2200 è un alimentatore certificato 80 Plus Platinum, sposa le specifiche ATX 3.1 e PCI-E 5.1 ed è equipaggiato con una ventola ad alte prestazioni e gestione ibrida (è prevista un modalità ECO); al momento non abbiamo notizie riguardo la disponibilità in Europa, mentre il prezzo non sarà affatto basso, si parla al cambio di circa 550-600 euro.

Il nuovo alimentatore Phanteks dovrebbe arrivare presto anche nel nostro Paese attraverso i maggiori distributori di settore; su Amazon ad esempio sono già presenti gli altri modelli della serie Revolt con erogazione sino a 1.600 watt, mentre un’alternativa a questa ottima PSU (almeno sulla carta), potrebbe essere il Seasonic Prime, disponibile in tagli fino a 1.600 watt e 2.200 watt.