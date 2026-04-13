XTEINK X4 è un e-reader sottile e compatibile con MagSafe, lanciato alla fine dello scorso anno e che sembra avere le carte in regola per riuscire a conquistare tanti utenti iPhone che preferiscono leggere i propri libri su uno schermo e-Ink.

Si tratta, in sostanza, di una soluzione pensata per chi preferisce l’esperienza di lettura offerta da un dispositivo di questo tipo e non vuole avere il pensiero di dover portare con sé un secondo device oltre allo smartphone, ciò in quanto può essere collegato tramite MagSafe a un iPhone 17 Pro Max o a telefoni di dimensioni simili.

Ebbene, è in arrivo anche un modello un po’ più piccolo, così da ampliare la platea di potenziali utilizzatori: stiamo parlando di XTEINK X3.

Cosa può offrire XTEINK X3 agli utenti

Grazie ad uno spessore di appena 4,98 mm, XTEINK X3 non aggiunge un eccessivo ingombro al melafonino e, attraverso il sistema di aggancio magnetico, si integra perfettamente con il telefono.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo un display da 3,7 pollici, 16 GB di memoria integrata (espandibile grazie al supporto MicroSd), una porta USB Type-C, una batteria da 650 mAh e un peso di 58 grammi.

Quinn Nelson su X ha pubblicato le seguenti immagini per mostrare il nuovo dispositivo in arrivo, così da dare un’idea non solo delle sue dimensioni ma anche di come appare quando è connesso al suo iPhone Air:

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XTEINK X3, compatibile con un quantitativo maggiore di smartphone a causa delle sue ridotte dimensioni, sarà disponibile negli Stati Uniti a 79 dollari alla fine di questo mese.

Al momento questi due dispositivi non sono disponibili su Amazon in Italia ma la speranza è che presto possano arrivare. Il sito ufficiale del produttore lo trovate qui.