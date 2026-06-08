Il mercato degli e-reader Android continua a espandersi con soluzioni sempre più versatili e vicine all’esperienza di un vero e proprio tablet dedicato alla lettura. In queste ore ONYX BOOX ha annunciato la disponibilità del nuovo BOOX Go 6 (Gen II), seconda generazione del proprio lettore di ebook compatto che punta a migliorare uno dei modelli più apprezzati della gamma grazie a una dotazione hardware aggiornata e a nuove funzionalità dedicate alla produttività.

Il dispositivo è già disponibile in preordine, mentre le prime spedizioni sono previste a partire dal 24 giugno. Tra le principali novità troviamo il supporto alla penna stile InkSense Plus, una maggiore quantità di memoria RAM e la possibilità di prendere appunti direttamente sul display E Ink.

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BOOX Go 6 (Gen II) è un e-reader compatto che guarda anche alla produttività

A prima vista il nuovo BOOX Go 6 (Gen II) mantiene la filosofia del modello precedente, proponendo un formato estremamente compatto e leggero pensato soprattutto per chi desidera portare con sé centinaia o migliaia di libri senza rinunciare alla comodità di utilizzo.

Lo schermo E Ink da 6 pollici offre una risoluzione di 1.448 x 1.072 pixel e integra sia la retroilluminazione regolabile sia la possibilità di modificare la temperatura colore in base alle condizioni ambientali o alle preferenze personali dell’utente. Si tratta di caratteristiche ormai molto richieste dagli appassionati di lettura digitale, specialmente durante le sessioni serali.

La novità più importante riguarda però il supporto alla penna InkSense Plus, grazie a questa integrazione gli utenti possono annotare documenti, prendere appunti a margine dei libri digitali e realizzare schizzi direttamente sul display; è presente inoltre il riconoscimento della scrittura manuale, una funzione che amplia ulteriormente le possibilità d’utilizzo del dispositivo.

Rimane invece l’assenza di un pannello a colori, scelta che potrebbe far storcere il naso a chi legge abitualmente fumetti, manga o contenuti particolarmente ricchi di elementi grafici.

Uno degli aspetti che da sempre distingue i prodotti BOOX rispetto a molti concorrenti è la presenza di Android come sistema operativo, anche questo nuovo modello arriva infatti con Android 11 preinstallato, consentendo agli utenti di accedere direttamente al Google Play Store e installare applicazioni di terze parti.

Questo significa poter utilizzare piattaforme di lettura differenti, servizi cloud, applicazioni per prendere appunti e numerosi altri software che normalmente non trovano spazio sugli e-reader più tradizionali.

Dal punto di vista hardware troviamo un processore quad-core accompagnato da 3 GB di RAM, un miglioramento rispetto ai 2 GB presenti sulla generazione precedente; la memoria interna rimane pari a 32 GB ma può essere espansa tramite schede microSD, offrendo quindi spazio sufficiente anche per librerie digitali particolarmente corpose. Non manca il supporto alla connettività Wi-Fi dual-band, mentre il trasferimento dei file può avvenire anche attraverso la porta USB-C.

Il nuovo e-reader BOOX Go 6 (Gen II) pesa appena 160 grammi e misura 149 mm x 109 mm x 6,8 mm, dimensioni che lo rendono particolarmente facile da trasportare in borsa, nello zaino o persino in un tasca particolarmente capiente.

La batteria integrata da 1.500 mAh promette molte ore di lettura grazie ai consumi estremamente contenuti della tecnologia E Ink, mentre il design posteriore si ispira all’aspetto di una valigia e viene proposto nelle colorazioni Polum, Stone, Shell e Custard.

BOOX Go 6 (Gen II) è già disponibile in preordine al prezzo di 199,99 euro sul sito ufficiale, con le prime spedizioni previste per il prossimo 24 giugno. Per chi cerca un lettore ebook compatto ma al tempo stesso aperto all’ecosistema Android e alle applicazioni del Play Store, potrebbe rappresentare una delle proposte più interessanti di questa fascia di mercato.