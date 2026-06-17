Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per quello che fino a poco tempo fa era lo smartwatch di punta a marchio Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex 3 Pro (annunciato a settembre 2025, sempre durante IFA).

Il nuovo aggiornamento porta sullo smartwatch svariate novità a partire da HybridCharge, la funzione che sta sostituendo BioCharge. Oltre al solito bugfix, inoltre, arrivano il supporto al golf e strumenti HYROX più avanzati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit T-Rex 3 Pro si aggiorna: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 Pro torna ad aggiornarsi e lo fa a nemmeno un mese dal precedente aggiornamento (alla versione 4.9.4.4), utile perché aveva risolto alcuni bug, migliorato l’esperienza utente con le mappe, introdotto la memorizzazione dei percorsi, le impostazioni di navigazione e il rilevamento automatico delle immersioni.

Lo smartwatch sta ricevendo la nuova versione 4.10.5.1 del software che, oltre ai soliti miglioramenti generali e alla risoluzione dei bug (ad esempio migliora la pagina di calibrazione della distanza del vogatore), si preoccupa di introdurre quattro novità molto interessanti.

Zepp Health ha mantenuto la promessa perché il nuovo aggiornamento serve principalmente per portare sullo smartwatch la funzione HybridCharge, attesa proprio nel mese di giugno su questo dispositivo. Si tratta di un’evoluzione di BioCharge (che a sua volta sostituì “Prontezza” a metà 2025) pensata per far sì che i risultati non siano basati sui soli dati raccolti automaticamente dallo smartwatch.

La nuova funzione dà centralità all’utente, aggiungendo gli strumenti LifeLoad (consente di annotare i fattori che potrebbero influenzare recupero e prestazioni) e RPE (consente di registrare la percezione soggettiva dello sforzo dopo ogni sessione, con registrazione vocale o manuale) che permettono all’utente di input soggettivi che influenzano l’analisi complessiva: in soldoni, il “numero” mostrato all’utente avrà un carattere più soggettivo e cucito attorno all’utente stesso.

In aggiunta, Amazfit T-Rex 3 Pro guadagna il supporto al Golf con accesso a oltre 40.000 mappe dei campi da golf (che possono essere scaricate tramite l’app Zepp per l’utilizzo offline); questa novità permette agli utenti di poter sfruttare lo smartwatch per un’altra attività ricreativa all’aperto.

A chiudere il pacchetto di novità ci sono poi due aggiunte che perfezionano il supporto ad HYROX, sempre più centrale negli smartwatch Amazfit: abbiamo l’allenamento con simulazione HYROX (supporta la simulazione completa, la simulazione di metà percorso, la prima o la seconda, e la simulazione personalizzata) e la funzione HYROX Race Strategy (permette agli utenti di creare strategie di gara personalizzate dall’app Zepp, inviarle allo smartwatch e avviare l’allenamento dal polso).

Il changelog completo dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 4.10.5.1, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via u/splen0 su Reddit), che è già in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 Pro (su scala globale) tramite il solito pacchetto OTA.

Cari utenti, Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Di seguito i dettagli: [Novità] Aggiunto il Golf, con accesso a oltre 40.000 mappe di campi da golf per aiutarvi ad affrontare ogni partita con sicurezza (Percorso di download dei campi: App Zepp > Dispositivo > T-Rex 3 Pro > Impostazioni app dispositivo > Golf > Scarica campi; Accesso all’orologio: Elenco app / Elenco allenamenti > Golf). BioCharge è stato completamente aggiornato a HybridCharge, integrando più dati sullo stato del corpo per fornire valutazioni più complete e accurate. Aggiunto l’Allenamento di simulazione HYROX, con supporto per le modalità di simulazione HYROX completo, Half HYROX, Prima metà, Seconda metà e Personalizzata per aiutarvi a prepararvi in ​​modo più efficace per il giorno della gara (Percorso: Elenco allenamenti > Altri allenamenti > HYROX). Aggiunta la strategia di gara HYROX, che consente di creare strategie di gara personalizzate per gestire al meglio il ritmo e la distribuzione dell’energia per prestazioni di gara migliori (Percorso app: App Zepp > Allenamento > Strategia di gara HYROX > Crea > Invia a Watch; Percorso Watch: Gara HYROX > Seleziona strategia di gara > Avvia allenamento). [Ottimizzazioni] Ottimizzata la pagina di calibrazione della distanza del vogatore. Ora sono supportate le unità metriche e imperiali per una registrazione più comoda. Ottimizzata l’app Prontezza aggiornando “Tempo di recupero completo” a “Prossima sessione intensa” per fornire indicazioni di recupero più chiare per il tuo allenamento. Risolti altri problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.

Come aggiornare lo smartwatch

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato Amazfit T-Rex 3 Pro, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).