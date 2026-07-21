LG OLED55B56LA scende sotto i 720€ su Amazon: per un pannello OLED da 55 pollici con processore α8 AI Gen2, supporto gaming a 4K@120Hz e webOS 25, è un prezzo che vale la pena considerare, soprattutto guardando come si è mosso storicamente. Lo sconto rispetto al listino ufficiale è considerevole, ma analizziamo nel dettaglio cosa offre questo TV e perché il rapporto qualità/prezzo regge.

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LG OLED55B56LA: qualità d’immagine e potenza AI in 55 pollici

OLED55B56LA è il modello di ingresso della gamma OLED di LG per il 2025, eppure “ingresso” non significa compromessi sul pannello. Il display è un OLED piatto da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160 pixel), capace di garantire neri perfetti e contrasti infiniti grazie all’auto-illuminazione di ogni singolo pixel, senza retroilluminazione. Questo si traduce in profondità visiva autentica, soprattutto con contenuti HDR. Per capire meglio le differenze tra le tecnologie di pannello, puoi consultare la nostra guida su OLED, QLED e QNED.

La copertura degli standard è completa: Dolby Vision, HDR10 e HLG sono tutti supportati. Il pannello è certificato da UL per il nero perfetto e per la fedeltà cromatica, con frequenza di aggiornamento effettiva a 100 Hz e tempo di risposta di appena 0,1 ms.

Il cuore elaborativo è il processore α8 AI Gen2, che rappresenta uno degli elementi più interessanti di questo TV. Grazie al deep learning, analizza ogni fotogramma in tempo reale per migliorare risoluzione, ridurre il rumore visivo e ottimizzare l’audio contestualmente a ciò che viene riprodotto. Sul fronte sonoro, pur con soli 20W di potenza, il processore costruisce un virtual surround fino a 9.1.2 canali con supporto Dolby Atmos.

Per i gamer, OLED55B56LA offre tutto il necessario per sfruttare al massimo PS5 e Xbox Series X:

4 porte HDMI 2.1 , tutte compatibili con segnali 4K@120Hz

, tutte compatibili con segnali Supporto VRR (Variable Refresh Rate), G-Sync (NVIDIA) e FreeSync Premium (AMD)

(Variable Refresh Rate), (NVIDIA) e (AMD) Input lag ridottissimo grazie al pannello OLED

Il sistema operativo è webOS 25 con integrazione AI e controllo vocale tramite Amazon Alexa. Il programma webOS Re:New garantisce aggiornamenti annuali per un totale di quattro major update nell’arco di cinque anni, un dettaglio rilevante per chi vuole un acquisto duraturo. Il TV è stato anche riconosciuto come CES Innovation Awardee nella categoria cybersecurity. La connettività è completa: Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3 porte USB e sintonizzatori DVB-T2/S2/C. Il design è disponibile nelle colorazioni Umber Brown e Nero, con cornici sottilissime su tutti i lati.

Prezzo e dettagli dell’offerta: -45% rispetto al listino

Su Amazon.it, LG OLED55B56LA è disponibile a 719€ con disponibilità immediata e consegna express per gli abbonati Prime. Il prezzo di listino ufficiale è 1.299€, il che porta lo sconto a circa il 45% con un risparmio nominale di 580€.

Vale la pena contestualizzare: su Amazon il prezzo ha mostrato variazioni frequenti nel tempo, oscillando anche attorno ai 985€ nelle settimane precedenti. A 719€ siamo su uno dei valori più bassi registrati per questo modello, anche se nei comparatori italiani come Trovaprezzi e Idealo si trovano offerte da altri rivenditori a prezzi simili. Non è necessariamente un minimo storico assoluto, ma è un livello interessante e difficilmente stabile nel medio periodo.

Prezzo originale: 1.299,00 €

1.299,00 € Prezzo scontato: 719,00 €

719,00 € Risparmio: ~580 €

~580 € Sconto: circa il 45%

circa il 45% Store: Amazon.it

Amazon.it Disponibilità: immediata, spedizione Prime

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