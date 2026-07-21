Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor, come Garmin Fenix 8, che stanno ricevendo una nuova beta.

La nuova versione in anteprima, che non arriva nuovamente sui modelli Pro, arriva a circa una settimana dalla precedente ed è utile perché porta avanti il ciclo di sviluppo, andando principalmente a risolvere i bug presenti nella precedente versione. Scopriamo tutti i dettagli.

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C’è una nuova beta per Garmin Fenix 8 e simili

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per quasi tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation” che compiono il quarto passo nel più recente ciclo di sviluppo, inaugurato all’inizio del mese di luglio.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è da poche ore arrivata la nuova versione 23.15 beta del software (sostituisce la precedente 23.13 beta). Ancora una volta, i Garmin Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED) non si aggiornano.

Dopo una marea di novità arrivate con la prima versione in anteprima del ciclo di sviluppo, la seconda beta era accompagnata da un changelog decisamente più risicato (veniva risolto un un bug specifico), mentre con la terza versione ha risolto numerosi bug. La quarta beta (quella nuova) è accompagnata da un changelog che indica l’aggiornamento delle traduzioni, di un miglioramento legato alla torcia LED e della risoluzione di quattro bug.

Changelog – versione 23.15 beta (dalla 23.13 beta) Migliora la scorciatoia della torcia per passare tra le modalità acceso, spento e strobo. Corregge la scorciatoia del telefono sui dispositivi senza app Telefono. Questi dispositivi ora accedono alla pagina di connessione del telefono. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la riproduzione di musica. Risolve un problema per cui il volume della musica veniva impostato al 100% quando un timer si attivava durante un’attività. Risolve altri problemi minori. Aggiorna le traduzioni.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare Garmin Fenix 8 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.