Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor, come Garmin Fenix 8, che stanno ricevendo in beta un sacco di novità.

Per tutti i dispositivi coinvolti, stavolta inclusi i modelli Pro, è arrivata una nuova versione in anteprima nell’attuale ciclo di sviluppo, utile perché permette ai beta tester di provare le novità pensate e implementate dall’azienda elvetico-statunitense, oltre che per godere della risoluzione di un sacco di bug, che faranno parte del prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

C’è una nuova beta per Garmin Fenix 8 e simili

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation” che compiono il terzo passo nel nuovo ciclo di sviluppo, inaugurato all’inizio del mese di luglio.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è da poche ore arrivata la nuova versione 23.13 beta del software (sostituisce la precedente 23.12 beta). Ancora una volta, i Garmin Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED) non si aggiornano.

Dopo una marea di novità arrivate con la prima versione in anteprima del ciclo di sviluppo, la seconda beta era accompagnata da un changelog decisamente più risicato (veniva risolto un un bug specifico), mentre con questa nuova versione torniamo a un changelog decisamente più corposo che parla comunque della risoluzione di numerosi bug.

Changelog – versione 23.13 beta (dalla 23.12 beta) Risolve un problema che poteva causare un aumento del volume della musica dopo un allarme. Risolve un problema che poteva causare la sovrapposizione della musica ai messaggi degli spettatori. Risolve un problema che causava l’arresto anomalo del dispositivo durante le attività di arrampicata indoor. Risolve un problema per cui il volume di un avviso poteva non corrispondere all’impostazione del volume dell’avviso. Risolve un problema per cui il volume della riproduzione audio tramite cuffie poteva variare in modo errato in base alla modalità di messa a fuoco. Risolve un problema per cui il touchscreen era abilitato negli sport acquatici quando era attiva una modalità di messa a fuoco personalizzata. Risolve un problema relativo alla regolazione del volume degli allarmi. Risolve altri problemi minori. Aggiorna le traduzioni.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.