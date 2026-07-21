Dopo aver scoperto nella giornata di ieri, il presunto prezzo trapelato dai sistemi Garmin, arriva un altro tassello importante sulla misteriosa CIRQA Smart Band: le prime immagini vere del dispositivo, individuate direttamente sui server dell’azienda.

Dimenticate i render presunti circolati online negli ultimi mesi visto che adesso abbiamo le prime immagini ufficiali mai apparse, che rivelano un tracker senza schermo racchiuso in un cinturino in tessuto, disponibile in quattro colorazioni. Scopriamolo nel dettaglio.

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Il primo sguardo vero al CIRQA

Le immagini sono state scoperte sui server di Garmin e condivise su Reddit. I link diretti si trovano sul dominio ufficiale res.garmin.com dell’azienda, e utilizzano numeri di prodotto che vanno da 010-04675-00 a 010-04675-03, gli stessi già emersi in precedenza a proposito del prezzo del dispositivo.

Questo rende le immagini decisamente più concrete rispetto alle foto speculative e ai presunti avvistamenti circolati finora sui vari media, spesso frutto di illustrazioni concettuali create da terze parti più che di vere fughe di notizie dall’azienda.

Garmin non ha ancora annunciato ufficialmente CIRQA, ma queste sembrano essere render di prodotto finiti, preparati per gli store online dell’azienda, l’ultimo passaggio prima che un dispositivo compaia effettivamente in vendita.

Quattro colori, design compatto e un pulsante fisico

Le quattro versioni si presentano nei colori nero, grigio chiaro, rosa spento e blu scuro. Garmin potrebbe eventualmente utilizzare nomi commerciali diversi per alcune di queste finiture, come già accade abitualmente con la sua gamma di smartwatch.

La versione più chiara potrebbe corrispondere all’opzione French Grey emersa quando era stato scoperto per la prima volta il listing dello CIRQA Smart Band lo scorso gennaio, il leak che aveva dato il via a mesi di speculazioni sul dispositivo.

CIRQA, come previsto, non ha alcuno schermo visibile dunque si allinea perfettamente alla tendenza del segmento. Le immagini mostrano invece un sottile modulo nero, quasi interamente racchiuso all’interno di un’ampia fascia intrecciata.

Una piccola sezione del modulo resta esposta lungo un lato, mentre il tessuto avvolge la maggior parte del dispositivo. Sono state individuate due taglie, un dettaglio che corrisponde a quanto già emerso nel precedente listing dello store Garmin.

La fascia in tessuto sembra utilizzare una chiusura in stile velcro, anziché una fibbia tradizionale. Questo dovrebbe renderla facile da regolare con precisione, un aspetto importante se Garmin si aspetta che gli utenti indossino CIRQA per tutto il giorno e anche durante il sonno, senza il fastidio di una fibbia rigida a contatto con la pelle per ore.

La chicca interessante è che sembra inoltre presente una piccola sezione sporgente sul lato di ciascuna versione, che assomiglia a un pulsante fisico. Si tratta di un elemento distintivo rispetto a dispositivi come Whoop e Fitbit Air, entrambi privi di comandi fisici di questo tipo e affidati esclusivamente a gesti sullo schermo touch o all’app per qualsiasi interazione.

Come spesso affermato dai puristi dello sport e appassionati di Garmin, il pulsante fisico potrebbe tornare utile per azioni rapide, come segnare l’inizio di un allenamento o silenziare una notifica aptica, senza dover necessariamente aprire l’app sullo smartphone. Per quanto riguarda il sensore di frequenza cardiaca, sembra trattarsi di una versione di quarta generazione, non della quinta già vista sui più recenti smartwatch Garmin.

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Il lancio sembra ormai vicino

Questi render rappresentano il segnale più chiaro finora che Garmin si stia preparando a lanciare CIRQA. Immagini di prodotto finite per quattro varianti di colore si trovano ora sui server dell’azienda, il che solitamente significa che le pagine di vendita non sono troppo lontane.

Come raccontato ieri, il dispositivo dovrebbe essere venduto a 199 dollari negli Stati Uniti, una cifra inferiore rispetto alle prime indiscrezioni che parlavano di 500 dollari, e comunque superiore ai 99 dollari di Fitbit Air, il suo concorrente più diretto sul fronte dei tracker senza schermo.

Restano ancora diverse domande aperte sull’autonomia della batteria, sui sensori, sul tracciamento delle attività e su come CIRQA funzionerà in abbinamento a un orologio Garmin già posseduto dall’utente.

Per ora, le immagini confermano un design semplice e senza schermo, con il modulo di tracciamento in gran parte nascosto all’interno di una fascia in tessuto, pensata più per la comodità di indossarla 24 ore su 24 che per fare sfoggio di sé al polso.

Insomma, vi terremo aggiornati in queste settimane di avvicinamento a un prodotto che potrebbe sparigliare le carte in tavola nel settore delle smartband prive di schermo.