Chi lavora ore e ore al computer sa quanto pesa, letteralmente, un polso affaticato. Logitech MX Ergo S, il trackball wireless ergonomico più avanzato della gamma MX, tocca oggi su Amazon una cifra che difficilmente si era vista prima: parliamo di uno sconto che supera il 40% rispetto al prezzo di listino. Per un dispositivo progettato per ridurre il dolore, fa quasi male non approfittarne.

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Logitech MX Ergo S: ergonomia certificata, click silenziosi e autonomia da record

Logitech MX Ergo S non è semplicemente un mouse trackball: è il risultato di un progetto ingegneristico incentrato al 100% sul benessere di chi lavora al computer per molte ore consecutive. La caratteristica più distintiva è l’angolo di inclinazione fisso a 20 gradi, certificato da ergonomisti, che permette all’avambraccio di assumere una posizione più naturale, riducendo l’affaticamento muscolare del 27% rispetto a un mouse tradizionale piatto. Niente più polso in torsione forzata.

La lettera “S” nel nome non è casuale: sta per Silent. I click silenziosi dell’MX Ergo S sono l’80% più silenziosi rispetto al predecessore MX Ergo, pur mantenendo quella sensazione tattile soddisfacente che molti utenti cercano. Una caratteristica apprezzatissima in ambienti di lavoro condivisi o in call continue.

Dal punto di vista tecnico, le specifiche principali includono:

Sensore ottico avanzato Logitech con risoluzione da 512 a 2048 DPI , commutabile al volo tra tracciamento veloce e alta precisione con un solo tasto

con risoluzione da , commutabile al volo tra tracciamento veloce e alta precisione con un solo tasto 8 pulsanti totali , di cui 6 personalizzabili tramite l’app Logi Options+ per Windows e macOS, con possibilità di assegnare Smart Actions e scorciatoie applicazione per applicazione

, di cui tramite l’app per Windows e macOS, con possibilità di assegnare Smart Actions e scorciatoie applicazione per applicazione Doppia connettività wireless : Bluetooth oppure ricevitore Logi Bolt crittografato (incluso in confezione), con portata fino a 10 metri

: Bluetooth oppure ricevitore crittografato (incluso in confezione), con portata fino a Supporto a 2 dispositivi con switch rapido tramite tasto Easy-Switch e compatibilità con Logitech Flow per trascinare file tra computer con sistemi operativi diversi

con switch rapido tramite tasto Easy-Switch e compatibilità con per trascinare file tra computer con sistemi operativi diversi Ricarica USB-C con autonomia fino a 120 giorni con una carica completa; bastano 1 minuto di ricarica per 24 ore di utilizzo (il cavo USB-C non è incluso nella confezione)

con autonomia fino a con una carica completa; bastano (il cavo USB-C non è incluso nella confezione) Scocca realizzata con il 20% di plastica riciclata post-consumo nella colorazione Grafite

Il design è pensato per mani di dimensioni medie e grandi, con impugnatura in gomma soft-touch e controllo del trackball via pollice. Va però specificato che il mouse è destinato esclusivamente a mancini esclusi, essendo progettato per la mano destra.

Prezzo al minimo: ecco i numeri dell’ offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di Logitech MX Ergo S è 124,00€. Su Amazon è ora disponibile a 69,99€, con uno sconto del 44% che si traduce in un risparmio reale di oltre 54 euro. Considerando che su Idealo il miglior prezzo rilevato si attestava a 79,99€ e su Trovaprezzi a 69,99€ con spedizione aggiuntiva, l’offerta Amazon risulta particolarmente competitiva anche nel confronto tra store.

La disponibilità potrebbe essere limitata, trattandosi di un prodotto premium con una domanda costante tra professionisti e appassionati di ergonomia.

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