Se state assemblando un nuovo PC, che sia da gaming, per la produttività o semplicemente per sostituire una configurazione ormai datata, la scelta del processore è probabilmente quella che influenzerà di più le prestazioni complessive del sistema. Negli ultimi mesi il costo di diversi componenti hardware, tra cui SSD e memorie RAM, è tornato a salire e proprio per questo diventa ancora più importante investire il proprio budget nel modo più intelligente possibile.
In questa piccola guida abbiamo raccolto quelli che riteniamo essere i processori AMD e Intel più interessanti disponibili oggi su Amazon, selezionando modelli che non si distinguono soltanto per lo sconto applicato, ma soprattutto per il rapporto tra prezzo, prestazioni e prospettive di aggiornamento future.
Dalle CPU più economiche per configurazioni entry-level fino ai modelli dedicati ai videogiocatori più esigenti e ai professionisti che lavorano con rendering, editing video o sviluppo software, l’obiettivo è aiutarvi a individuare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.
Indice:
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Migliori processori AMD e Intel in offerta su Amazon
Prima di entrare nel vivo della selezione è bene chiarire un aspetto: quella che trovate qui sotto non è una classifica dei migliori processori in assoluto, ma una raccolta dei modelli che, in questo momento, risultano particolarmente convenienti su Amazon. Abbiamo scelto CPU che conosciamo bene e che, ai prezzi attuali, rappresentano alcune delle opzioni più interessanti per chi vuole assemblare o aggiornare il proprio PC.
Come sempre, le offerte possono cambiare rapidamente tra promozioni temporanee, sconti lampo e variazioni di prezzo. Per rendere la consultazione più semplice abbiamo suddiviso i processori in diverse fasce di prezzo, così da aiutarvi a trovare più facilmente il modello giusto, indipendentemente dal fatto che stiate realizzando una build economica, un PC gaming di fascia alta o una workstation dedicata ai carichi di lavoro più impegnativi.
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Migliori processori fascia bassa
- AMD Ryzen 5 5500, 6C/12T AM4, disponibile su Amazon a 101,96 euro
- Intel Core i3-13100F, 4C/8T LGA 1700, disponibile su Amazon a 107,20 euro invece di 113,43 euro
- Intel Core i3-14100F, 4C/8T LGA 1700, disponibile su Amazon a 112 euro
- AMD Ryzen 5 8400F, 6C/12T AM5, disponibile su Amazon a 118,67 euro *
Migliori processori fascia media
- Intel Core Ultra 5 225F, 10C/10T LGA 1851, disponibile su Amazon a 128,33 euro*
- AMD Ryzen 5 7600X, 6C/12T AM5, disponibile su Amazon a 164,80
- Intel Core Ultra 5 245KF, 14C/14T LGA 1851, disponibile su Amazon a 189 euro
- AMD Ryzen 5 9600X, 6C/12T AM5, disponibile su Amazon a 208,82 euro
- Intel Core Ultra 5 250KF Plus, 18C/18T LGA 1851, disponibile a 223,09 euro*
- Intel Core Ultra 5 250K Plus, 18C/18T LGA 1851, disponibile a 244,99 euro
Migliori processori fascia medio-alta e fascia alta
- Intel Core Ultra 7 270K Plus, 24C/24T LGA 1851, disponibile a 354,99 euro *
- AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T AM5, disponibile su Amazon a 420,77 euro*
- Intel Core i9-14900K,24C/32T LGA 1700, disponibile a 469,90 euro
- AMD Ryzen 9 9950X, 16C/32T AM5, disponibile su Amazon a 532,18 euro *
- AMD Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T AM5, disponibile su Amazon a 674,68 euro
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