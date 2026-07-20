Se state assemblando un nuovo PC, che sia da gaming, per la produttività o semplicemente per sostituire una configurazione ormai datata, la scelta del processore è probabilmente quella che influenzerà di più le prestazioni complessive del sistema. Negli ultimi mesi il costo di diversi componenti hardware, tra cui SSD e memorie RAM, è tornato a salire e proprio per questo diventa ancora più importante investire il proprio budget nel modo più intelligente possibile.

In questa piccola guida abbiamo raccolto quelli che riteniamo essere i processori AMD e Intel più interessanti disponibili oggi su Amazon, selezionando modelli che non si distinguono soltanto per lo sconto applicato, ma soprattutto per il rapporto tra prezzo, prestazioni e prospettive di aggiornamento future.

Dalle CPU più economiche per configurazioni entry-level fino ai modelli dedicati ai videogiocatori più esigenti e ai professionisti che lavorano con rendering, editing video o sviluppo software, l’obiettivo è aiutarvi a individuare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

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Migliori processori AMD e Intel in offerta su Amazon

Prima di entrare nel vivo della selezione è bene chiarire un aspetto: quella che trovate qui sotto non è una classifica dei migliori processori in assoluto, ma una raccolta dei modelli che, in questo momento, risultano particolarmente convenienti su Amazon. Abbiamo scelto CPU che conosciamo bene e che, ai prezzi attuali, rappresentano alcune delle opzioni più interessanti per chi vuole assemblare o aggiornare il proprio PC.

Come sempre, le offerte possono cambiare rapidamente tra promozioni temporanee, sconti lampo e variazioni di prezzo. Per rendere la consultazione più semplice abbiamo suddiviso i processori in diverse fasce di prezzo, così da aiutarvi a trovare più facilmente il modello giusto, indipendentemente dal fatto che stiate realizzando una build economica, un PC gaming di fascia alta o una workstation dedicata ai carichi di lavoro più impegnativi.

Prima di procedere con le offerte di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Migliori processori fascia bassa

Migliori processori fascia media

Migliori processori fascia medio-alta e fascia alta

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