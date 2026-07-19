Quattro porte, un solo caricatore, e un prezzo che non si vedeva da tempo: UGREEN Nexode 100W torna a sorprendere su Amazon con uno sconto che supera il 35% rispetto al prezzo di listino. Chi cerca una soluzione compatta e potente per ricaricare laptop, smartphone e tablet contemporaneamente, difficilmente troverà un’offerta migliore di questa in questo momento.

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UGREEN Nexode 100W: tecnologia GaN da 100W in quattro porte tutte da scoprire

Quando si parla di caricatori multi-porta, il rischio è sempre lo stesso: molta potenza sulla carta, delusioni nella pratica. UGREEN Nexode 100W (modello CD226) rompe questo schema grazie alla tecnologia GaN (Nitruro di Gallio) di ultima generazione, capace di erogare fino a 100W totali distribuiti su 3 porte USB-C e 1 porta USB-A, tutto in un corpo compatto di soli 6,9 x 6,9 x 3,3 cm e circa 270 grammi.

Le porte C1 e C2 gestiscono fino a 100W singolarmente, garantendo una ricarica rapida su laptop come MacBook Pro, Dell XPS 13/15 o Surface Pro. In uso combinato, la distribuzione si attesta su 65W + 30W, mentre con tutte e tre le USB-C attive si passa a 45W + 30W + 22,5W. La porta USB-A eroga fino a 22,5W e supporta il protocollo SCP di Huawei. Un dato concreto che vale la pena citare: la porta C1 è in grado di caricare un MacBook Pro dallo 0% al 51% in soli 30 minuti.

Il supporto ai protocolli di ricarica rapida è tra i più completi della categoria:

Power Delivery 3.0 (PD 3.0)

PPS fino a 45W (ideale per Samsung Galaxy S25/S26 e dispositivi recenti)

(ideale per Samsung Galaxy S25/S26 e dispositivi recenti) Quick Charge 4+ con retrocompatibilità QC 3.0/2.0

con retrocompatibilità QC 3.0/2.0 AFC (Samsung), FCP/SCP (Huawei)

Proprio il supporto al protocollo PPS a 45W rappresenta l’elemento distintivo rispetto a molti concorrenti della stessa fascia: garantisce una ricarica ottimizzata e più sicura per gli smartphone Samsung Galaxy di ultima generazione, riducendo il calore e aumentando la longevità della batteria.

A completare il quadro, il sistema di protezione a 8 livelli contro cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrente, la scocca in policarbonato ignifugo UL94-V0 e l’ingresso universale 100-240V, che lo rende compatibile anche in viaggio all’estero.

La compatibilità copre praticamente tutto il parco dispositivi attuale: iPhone 17 Pro Max/Air, Samsung Galaxy S25/S26 Ultra, Google Pixel 10/10 Pro, iPad Pro e decine di altri modelli. Per chi vuole approfondire, ecco una guida ai migliori cavi USB-C da abbinare al caricatore.

Prezzo ai minimi: ecco quanto si risparmia adesso su Amazon

Parlare chiaro: UGREEN Nexode 100W è disponibile su Amazon.it a 36,38€, rispetto al prezzo di listino di 55,99€. Si tratta di un risparmio di oltre 19€, con uno sconto che sfiora il 35% e che porta il prodotto al prezzo più basso registrato di recente. Nelle settimane precedenti il prezzo oscillava tra i 37€ e i 45€, rendendo questa finestra particolarmente interessante per chi aspettava il momento giusto.

Il prodotto è disponibile in stock con consegna rapida tramite Amazon, senza accessori aggiuntivi inclusi nella confezione. Nessun cavo USB-C nella scatola, ma il valore del caricatore stesso giustifica ampiamente l’acquisto a questa cifra.

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