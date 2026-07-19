Uno dei monitor gaming OLED più desiderati degli ultimi mesi tocca oggi un prezzo che non si era mai visto prima. LG UltraGear OLED 32GX870A scende a una cifra clamorosamente bassa su Amazon, segnando quello che a tutti gli effetti è il suo minimo storico: uno sconto superiore al 35% che trasforma un pannello di fascia altissima in un acquisto difficile da ignorare. Chi stava aspettando il momento giusto, probabilmente è arrivato.

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LG UltraGear OLED 32GX870A: qualità OLED estrema con dual mode da 4K/240Hz a 480Hz

Lanciato ad aprile 2025 come evoluzione diretta del popolare 32GS95UE, LG UltraGear OLED 32GX870A porta su un pannello da 32″ una combinazione di caratteristiche che difficilmente si trovano tutte insieme in un unico prodotto.

Il cuore del monitor è un pannello WOLED LG.Display da 3840×2160 pixel (4K UHD) con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+), che garantisce una luminosità SDR superiore del 37,5% rispetto alla generazione MLA standard. Il risultato è una luminosità tipica di 275 nit e un picco HDR fino a 1.300 nit, rendendolo il monitor OLED gaming più luminoso dell’intera gamma UltraGear.

La caratteristica che lo rende davvero unico è il Dual Mode certificato VESA: con un semplice tasto rapido si passa dalla modalità 4K @ 240Hz, perfetta per titoli open world e RPG ricchi di dettagli, alla modalità Full HD @ 480Hz, pensata per chi gioca a FPS, MOBA o racing game dove ogni millisecondo conta. Un compromesso che in realtà non è un compromesso: è flessibilità totale.

Il tempo di risposta è di soli 0,03ms (GtG), praticamente inesistente, con conseguente eliminazione di ghosting e lag visivo. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, il contrasto di 1,5M:1 e la copertura DCI-P3 al 98,5% completano un quadro cromatico di altissimo livello, con neri assoluti tipici dell’OLED.

Dal punto di vista della connettività, il monitor è dotato di:

1x DisplayPort 2.1 (UHBR13.5, 54 Gbps)

(UHBR13.5, 54 Gbps) 2x HDMI 2.1 (supporto 4K@240Hz)

(supporto 4K@240Hz) 1x USB-C con DP Alt Mode e Power Delivery da 90W

con DP Alt Mode e 2x USB per dati

per dati Jack audio 4 poli con DTS Headphone:X 3D

con DTS Headphone:X 3D Speaker integrati da 14W

Non mancano funzionalità smart di rilievo: il webOS integrato permette di usare il monitor come smart TV autonomo per streaming e gaming cloud, mentre il KVM switch consente di gestire più PC con un solo set di periferiche. Sul fronte gaming puro, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, mirino fisso e FPS Counter completano l’arsenale competitivo. Il tutto su uno stand completamente regolabile (altezza, inclinazione, rotazione, pivot) con compatibilità VESA e supporto NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro.

Minimo storico su Amazon: i numeri dell’offerta

Difficile fare i sorrisi con un monitor da quasi 900€, ma a 585€ la storia cambia. Su Amazon.it, LG UltraGear OLED 32GX870A è disponibile con consegna express Prime a un prezzo che rappresenta il punto più basso mai registrato per questo modello in Italia.

Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di 314,01€, pari a uno sconto di circa il 35%. Considerando che su Trovaprezzi il prezzo parte da circa 986€ e che altri store italiani come MediaWorld e Unieuro lo propongono a cifre ben superiori, trovarlo su Amazon a questa quota è un’anomalia positiva da sfruttare finché dura. La disponibilità è confermata, ma le promozioni di questa portata su monitor OLED premium tendono a durare poco.

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