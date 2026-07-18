Apple iPhone Air ha fatto parlare di sé fin dal lancio per un motivo preciso: è l’iPhone più sottile mai realizzato, un dispositivo che ridefinisce cosa significa portare un top di gamma in tasca. A prezzo pieno già fa gola, ma a 769€ invece di 1.249€ diventa qualcosa di difficile da ignorare. Stiamo parlando di uno sconto di 480€ su uno degli smartphone Apple più discussi del momento, disponibile su eBay nella colorazione Celeste con 256 GB di storage. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo device e perché l’offerta merita attenzione.

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Apple iPhone Air: il top di gamma più sottile di Apple incontra il chip A19 Pro

5,6 mm di spessore e 165 grammi di peso: queste due cifre raccontano meglio di qualsiasi descrizione cosa sia Apple iPhone Air. La scocca in titanio ultraleggero ospita un display OLED Super Retina XDR da 6,5 pollici con tecnologia LTPO ProMotion a 120Hz, risoluzione 1260×2736 pixel e una luminosità di picco da 3000 nit. Un pannello semplicemente eccellente, sia in pieno sole che in ambienti scuri.

Sotto la scocca batte il chip Apple A19 Pro a 3 nm, lo stesso motore che equipaggia i modelli Pro, affiancato da 12 GB di RAM. Le prestazioni sono al vertice assoluto della categoria, con margini enormi per anni di utilizzo fluido e senza rallentamenti.

Sul fronte fotocamere, iPhone Air punta tutto sulla fotocamera principale Fusion da 48 MP f/1.6 con stabilizzazione ottica, zoom 2x di qualità ottica e registrazione video fino a 4K@60fps con Dolby Vision HDR. La fotocamera frontale da 18 MP f/1.9 è ottima per selfie e supporta Center Stage per le videochiamate. La singola fotocamera posteriore è l’unica rinuncia rispetto ai modelli Pro, ma per un utilizzo quotidiano risulta più che sufficiente.

La batteria da 3149 mAh garantisce fino a 27 ore di riproduzione video, un risultato sorprendente per un dispositivo così sottile. La ricarica MagSafe arriva fino a 20W, con possibilità di raggiungere il 50% in circa 30 minuti.

Punto di forza tecnologico assoluto: il nuovo chip wireless N1 di Apple, che abilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Thread e connettività 5G fino a 8300 Mbps. Una dotazione wireless che nessun concorrente riesce ad abbinare a un profilo così sottile.

Altre specifiche degne di nota:

Certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere

per resistenza ad acqua e polvere Ceramic Shield 2 frontale (3x più resistente ai graffi) e Ceramic Shield posteriore (4x più resistente agli urti)

frontale (3x più resistente ai graffi) e Ceramic Shield posteriore (4x più resistente agli urti) eSIM avanzata (nessuna SIM fisica)

(nessuna SIM fisica) GPS a doppia frequenza con supporto a GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC

con supporto a GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC iOS 26 con Apple Intelligence integrata

con Apple Intelligence integrata Display HDR10 e Dolby Vision certificati

Prezzo, sconto e dettagli: 480€ di risparmio su eBay

I numeri parlano chiaro: prezzo originale 1.249€, prezzo in offerta 769€, con un risparmio netto di 480€ pari a circa il 38% di sconto. Si tratta di una delle quotazioni più aggressive mai viste su iPhone Air 256GB, disponibile su eBay nella colorazione Celeste.

Il prodotto è descritto come nuovo originale, garanzia importante per chi vuole la certezza di un dispositivo mai utilizzato. Vale la pena ricordare che nella confezione non è incluso l’alimentatore, come da prassi Apple, quindi potrebbe essere necessario acquistarlo separatamente. La disponibilità a questo prezzo potrebbe non durare a lungo, considerando lo sconto applicato.

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