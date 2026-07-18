Chi dice che per avere buone cuffie wireless servano centinaia di euro non ha ancora incontrato le TIMU Cuffie Bluetooth Over Ear. Questo modello ha appena toccato il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, con uno sconto che difficilmente si vede su prodotti con un profilo tecnico simile. Stiamo parlando di cancellazione attiva del rumore ibrida, Bluetooth 5.4 e un’autonomia da record, tutto insieme in un unico dispositivo a una cifra che lascia poco spazio ai dubbi. Ecco tutti i dettagli.

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TIMU Cuffie Bluetooth Over Ear: 100 ore di musica, ANC al 98% e Bluetooth 5.4 in un unico paio di cuffie

Il punto di partenza è il chip Bluetooth 5.4, una delle specifiche più recenti disponibili sul mercato, che garantisce un accoppiamento istantaneo, un segnale stabile fino a 15 metri di distanza e una latenza ridotta al minimo. Grazie alla funzione multipoint, è possibile collegare simultaneamente due dispositivi, passando da smartphone a laptop senza interruzioni.

Il vero punto di forza è però la cancellazione attiva ibrida del rumore (ANC), capace di eliminare fino al 98% del rumore ambientale: motori degli aerei, traffico urbano, brusio degli open space. Affiancata alla modalità Trasparenza, che permette di restare consapevoli dell’ambiente circostante quando necessario, questa combinazione rende il modello TIMU di queste Cuffie Bluetooth Over Ear uno strumento versatile tanto per i viaggi quanto per il lavoro in ufficio.

Dal punto di vista audio, i driver da 40 mm restituiscono voci nitide, medi bilanciati e bassi profondi, con supporto all’Audio ad Alta Risoluzione (Hi-Res Audio). Le 3 modalità EQ preimpostate (musica, voce e bassi potenziati) permettono di adattare il suono al genere preferito senza app esterne.

Le specifiche tecniche principali in sintesi:

Bluetooth 5.4 con portata fino a 15 metri e connessione multipoint

con portata fino a 15 metri e connessione multipoint 100 ore di autonomia , ricarica completa in sole 2 ore via USB-C

, ricarica completa in sole Driver 40 mm con supporto Hi-Res Audio

con supporto ANC ibrido con riduzione del rumore fino al 98%

con riduzione del rumore fino al Modalità Trasparenza integrata

integrata 3 modalità EQ preimpostate

preimpostate Controlli touch sul padiglione

sul padiglione Design pieghevole per il trasporto

per il trasporto Microfono HD con riduzione del rumore per chiamate cristalline

L’autonomia da 100 ore è una caratteristica che raramente si incontra in questa fascia di prezzo, e rappresenta forse il dato più sorprendente dell’intera scheda tecnica: zero ansia da batteria per giorni interi di utilizzo. Se stai cercando le migliori cuffie over ear in questa fascia, questo modello merita senza dubbio un posto nella lista.

Sconto del 67% su Amazon: il prezzo è crollato ai minimi storici

L’offerta è disponibile su Amazon.it e porta queste Cuffie Bluetooth Over Ear da 59,99€ a soli 19,99€, con un risparmio netto di 40€ e uno sconto del 67%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, un crollo netto che rende l’acquisto difficile da ignorare. Per scoprire come sfruttare al meglio le promozioni della piattaforma, leggi anche la nostra guida agli sconti nascosti su Amazon.

Vale la pena segnalare che su Amazon sono periodicamente disponibili anche coupon aggiuntivi del 10% applicabili direttamente al checkout, da verificare al momento dell’acquisto per un risparmio ulteriore. Puoi trovare altre promozioni simili nella sezione dedicata alle offerte wearable.

La disponibilità a questo prezzo potrebbe non durare a lungo: quando i minimi storici si raggiungono, i rientri al prezzo pieno arrivano spesso senza preavviso. Se vuoi orientarti meglio tra i modelli disponibili, consulta la nostra selezione delle migliori cuffie Bluetooth.

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