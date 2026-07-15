Chi dice che per avere un Mini LED con Quantum Dot in salotto servano oltre 600 euro? Philips 55MLED820 la pensa decisamente diversamente, e lo dimostra con uno sconto che sfiora il 50% sul prezzo di listino. Siamo ai minimi storici per questo televisore, un’occasione che difficilmente si ripresenta su Amazon per una TV di questo livello tecnologico. Vediamo perché vale ogni singolo euro.



Segui TuttoTech.net su Google Discover

Philips 55MLED820: quando Quantum Dot e Mini LED fanno coppia a 55 pollici

Il punto di forza assoluto di Philips 55MLED820 è la combinazione tra tecnologia QD Mini LED e il processore P5 Perfect Picture Engine, un tandem che porta immagini davvero difficili da trovare in questa fascia di prezzo. La retroilluminazione Mini LED garantisce un controllo preciso delle zone di luce, con neri profondi e picchi di luminosità che rendono i contenuti HDR spettacolari.

Parlando di HDR, la compatibilità è completa:

HDR10+ con ottimizzazione fotogramma per fotogramma

con ottimizzazione fotogramma per fotogramma Dolby Vision

HDR10 e HLG

La risoluzione nativa è 4K UHD (3840×2160 pixel) su un pannello da 55 pollici con design quasi privo di cornice, pensato per integrarsi elegantemente in qualsiasi ambiente. Il processore P5 lavora in tempo reale per affinare colori, contrasto, movimento e nitidezza: i toni della pelle risultano naturali, le ombre hanno profondità reale e i dettagli emergono anche nelle scene più complesse.

Non meno interessante è il supporto alla calibrazione Calman (sia automatica che manuale), una funzione solitamente riservata a modelli ben più costosi, che permette di ottenere una resa cromatica di riferimento con gli strumenti adeguati.

Sul fronte audio, Dolby Atmos e DTS:X assicurano un suono avvolgente con effetti tridimensionali, supportati da modalità come Bass Enhancement, Room Calibration e Hearing Profile.

Il sistema operativo è Titan OS, piattaforma smart fluida e moderna che supporta Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV+ e i principali servizi di streaming. La compatibilità con Matter, Apple AirPlay, Amazon Alexa integrata e gli altoparlanti Google rende questo TV un hub smart home a tutti gli effetti. Presente anche il supporto ai tuner DVB-T2, DVB-S2 e DVB-C, con connettività Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet LAN.

Sconto quasi dimezzato: i numeri dell’offerta su Amazon

Eccolo, il dettaglio che fa la differenza: Philips 55MLED820 è disponibile su Amazon a soli 354€, a fronte di un prezzo di listino di 699€. Si tratta di uno sconto del 49%, pari a un risparmio di ben 345€. Per una TV QD Mini LED da 55 pollici con Dolby Vision, processore P5 e Titan OS, è un prezzo difficilmente riscontrabile in questo momento, e i dati di mercato confermano che siamo ai livelli più bassi mai registrati per questo modello. Scopri tutti i sconti nascosti Amazon per non perdere mai le migliori promozioni.

La disponibilità è su Amazon.it, con spedizione gestita direttamente da Amazon. Non ci sono accessori particolari inclusi oltre al telecomando in plastica riciclata, perfettamente funzionale. Data la natura delle promozioni su Amazon, il prezzo potrebbe variare in qualsiasi momento.

