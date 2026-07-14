Xiaomi ha ufficialmente svelato SkyNomad pochi giorni fa, presentandola come una nuova serie di SUV intelligenti e riconfigurabili pensati per trasformare l’abitacolo in un vero spazio abitativo.

Ora arrivano i primi dettagli concreti sul modello di punta, l’N90: il CEO Lei Jun ha pubblicato oggi le prime immagini ufficiali degli esterni, mentre un nuovo documento normativo ne conferma tutte le specifiche tecniche.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Il secondo filone di prodotto di Xiaomi

SkyNomad è la seconda serie di veicoli di Xiaomi dopo SU7 e YU7, e rappresenta un vero e proprio cambio di rotta strategico. Se SU7 e YU7 sono state pensate come “auto da guidatore” a batteria, modelli che Xiaomi ha già confermato porterà anche in Europa a partire dal 2027, Lei Jun posiziona invece SkyNomad come uno “spazio abitativo“, pensato per famiglie, lunghi viaggi su strada e campeggio.

Xiaomi ha confermato che la serie non è un marchio a sé stante, come invece suggerivano i rumor circolati in precedenza, ma una seconda linea sotto Xiaomi EV.

L’azienda dichiara di aver iniziato a sviluppare da zero una piattaforma completamente nuova, l’architettura Kunlun, fin dall’inizio del 2023, con un pianale piatto e binari dei sedili allungati che permettono all’abitacolo di riconfigurarsi. Lei Jun ha dichiarato che la serie ha richiesto tre anni e mezzo di affinamento.

Si tratta anche del primo passo di Xiaomi nei motori a range esteso, come riportato, a giugno il MIIT (Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica) cinese aveva autorizzato Xiaomi a costruire veicoli EREV nel proprio stabilimento di Pechino, dove in precedenza produceva solo auto completamente elettriche a batteria. Xiaomi ha reso ufficiale il nome SkyNomad l’8 luglio, per poi mostrare in anteprima l’interno trasformabile del SUV il giorno successivo.

Le specifiche confermate dai regolatori

Per quanto concerne le specifiche, la presentazione è arrivata accompagnata da numeri precisi; come testimonia un nuovo documento nel 409° lotto del catalogo di omologazione veicoli del MIIT che elenca quattro modelli SkyNomad: l’N90 Max, l’N90 Max Camping Edition, il più piccolo N70 e l’N70 Max. Tutti e quattro sono veicoli elettrici a range esteso.

L’ammiraglia N90 Max misura 5.285 mm di lunghezza, 1.998 mm di larghezza e 1.825 mm di altezza, con un passo di 3.080 mm, disponibile in versione a cinque o sette posti.

Utilizza una configurazione a doppio motore con potenze massime di 210 kW e 100 kW, una batteria agli ioni di litio ternaria CALB, e un peso a vuoto di 2.800 kg. La velocità massima si ferma a 190 km/h.

Il range extender è un motore turbo da 1,5 litri prodotto da Harbin Dongan, con una cilindrata di 1.499 cc e una potenza netta di 112 kW. Il pacco batterie è indicato tra 70 e 80 kWh, sufficiente per un’autonomia da 400 a 500 km in ciclo CLTC in modalità solo elettrica, e oltre 1.500 km complessivi.

I più piccoli N70 e N70 Max condividono una lunghezza di 4.960 mm e un passo di 2.950 mm, ospitano cinque persone e utilizzano lo stesso generatore da 1,5 litri. L’N70 monta un singolo motore da 210 kW e una batteria LFP più economica di Sunwoda, mentre l’N70 Max sale alla configurazione a doppio motore con il pacco ternario CALB.

Tetto a scomparsa e sedili girevoli

La voce più curiosa del documento è la N90 Max Camping Edition, classificata come “veicolo per servizi di vita culturale“. Aggiunge un tetto a scomparsa apribile, una piattaforma letto sul tetto, armadietti laterali e un’interfaccia per tenda laterale, con proiezione interna opzionale e un tavolo removibile. Il tetto apribile porta l’altezza a 1.925 mm e il peso a vuoto a 2.840 kg, e può essere alzato solo quando il veicolo è parcheggiato su strade non pubbliche.

All’interno, l’N90 standard punta forte sulla proposta da “spazio abitativo”. Le immagini ufficiali di Xiaomi mostrano una configurazione a sette posti 2+2+3, dove i sedili anteriori ruotano di 180° per rivolgersi verso la seconda fila, creando un’area lounge, funzione disponibile solo con l’auto in modalità Parcheggio.

Il bracciolo centrale scorre su binari per trasformarsi in un’isola o “bancone bar“, la seconda fila riceve sedili a gravità zero con poggiagambe, e l’abitacolo aggiunge un frigorifero, altoparlanti a soffitto e tettucci panoramici divisi.

Xiaomi dichiara che l’abitacolo parcheggiato può diventare “uno studio per una persona, un caffè per due, un salotto per tre, o un parco giochi per tutta la famiglia“. Il SUV ha aperto le richieste di prenotazione il 9 luglio, con il lancio atteso entro la fine del terzo trimestre.

Nel mirino ci sono Li Auto e Aito

I media cinesi riportano che la gamma SkyNomad partirà da un prezzo di appena 200.000 yuan (circa 29.420 dollari), una cifra che si posizionerebbe sotto sia la Li Auto L9 sia la Aito M9, entrambe sopra i 250.000 yuan. Si tratterebbe di un colpo diretto ai due marchi che nel 2025 hanno dominato il mercato cinese dei SUV a range esteso, conquistando sette dei dieci modelli EREV più venduti.

Il tempismo gioca a favore di Xiaomi visto che la Li Auto L9 è in difficoltà, con le consegne in calo del 74% su base annua nei primi quattro mesi del 2026. SkyNomad è inoltre centrale nel piano di crescita di Xiaomi con l’azienda punta a 550.000 consegne nel 2026, in crescita del 34% rispetto al 2025, ma nella prima metà dell’anno ha consegnato solo 185.055 veicoli, circa il 34% di quell’obiettivo.