Nel corso delle ultime ore, la compagnia cinese Xiaomi ha presentato ufficialmente due suoi nuovi modelli di cuffie over-ear e auricolari, rispettivamente Redmi Headphones Neo e Redmi Buds 8, che combinano la comodità alle alte prestazioni per integrarsi nella vita di tutti i giorni: scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il prezzo di listino.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Redmi Headphones Neo e Redmi Buds 8: specifiche e disponibilità

Partiamo prima di tutto dalle cuffie over-oear, Redmi Headphones Neo, che tra i loro punti salienti offrono un’ottima gestione energetica, garantita per l’occasione da una batteria da 600 mAh che permette loro di arrivare (secondo quanto dichiarato in linea teorica dalla compagnia, ovviamente) fino a 72 ore di riproduzione musicale continua, per mezzo di un singolo ciclo di ricarica, attraverso l’ingresso USB Type-C. Valori di capacità più che buoni, spendibili anche in situazioni di viaggi intercontinentali o di lavoro, dove spesso non si ha immediata disponibilità di prese d’alimentazione o power bank sotto mano. Per non parlare poi del peso estremamente ridotto, pari a 263 grammi, che così facendo non grava sul padiglione auricolare, garantendo un buon livello di comfort generale nel suo utilizzo quotidiano.

Nella fattispecie, le cuffie offrono due modalità di connettività, pensate per usi e necessità differenti: si parte infatti con la modalità Bluetooth 5.4, perfetta per la mobilità, grazie alla sua connessione ultra-stabile che assicura un buon livello di riproduzione multimediale fino a un massimo di 10 metri di distanza dal dispositivo, oltre che una latenza ridotta al minimo, prestandosi così alle principali piattaforme di streaming musicale o video che dir si voglia.

Per gli utenti più esigenti e attenti c’è ovviamente anche la modalità USB Audio, che assicura l’alta definizione della riproduzione, arrivando ad una frequenza di 40 kHz grazie all’utilizzo del cavo, per restituire il massimo del dettaglio della traccia originale. Le nuove cuffie Redmi Headphones Neo sono disponibili nelle colorazioni Obsidian Black e Sand White, in base alle preferenze e ai gusti del singolo utente.

È poi il turno degli auricolari Redmi Buds 8, pensati idealmente per l’utilizzo di tutti i giorni, grazie soprattutto al loro peso estremamente ridotto, pari ad appena 35 grammi o poco più. Un peso leggero che, però, si accompagna ad una durata decisamente considerevole: parliamo infatti di 4 ore di riproduzione musicale con appena 10 minuti di ricarica singola, che arriva fino a 44 ore totali nel caso in cui si utilizzi la ricarica completa del case protettivo, utile soprattutto quando si è in mobilità. Tre sono le colorazioni disponibili in questo caso, dando la possibilità di scegliere tra Black, White o Green in base ai propri gusti.

Per chi fosse eventualmente interessato all’acquisto, le cuffie Redmi Headphones Neo sono disponibili presso il sito ufficiale della compagnia, ad un prezzo suggerito di 74,99 euro, ma per pochi giorni in offerta temporanea a 59,99 euro. Anche gli auricolari Redmi Buds 8 sono già disponibili sul sito ufficiale (oltre che presso i principali negozi di elettronica nazionali) ad un prezzo di listino di 59,99 euro, abbassato momentaneamente per pochi giorni a 49,99 euro.

Nel caso degli ambienti particolarmente rumorosi e affollati, come gli aeroporti o le stazioni dei treni, viene in aiuto la funzionalità di cancellazione del rumore fino a 50 dB, con una lunghezza di banda massima di 4 kHz, per concentrarsi totalmente sul contenuto multimediale (musica, video o film che sia) senza distrazioni di sorta. Anche il microfono gode della riduzione del rumore, in questo caso tramite alcune funzionalità di intelligenza artificiale e la combinazione di tre microfoni per la riduzione del brusio, che permettono così di effettuare chiamate anche nelle situazioni più caotiche.

Il denominator comune nell’acquisto di entrambi i modelli sarà rappresentato dai due mesi di prova di Spotify Premium, inclusi gratuitamente per provare con mano (e orecchio, soprattutto) le nuove funzionalità audio e la riproduzione musicale.

Acquista Redmi Headphones Neo in offerta a 59,99 euro

Acquista Redmi Buds 8 in offerta a 49,99 euro