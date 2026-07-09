Xiaomi continua ad ampliare il proprio progetto nel settore automobilistico e, dopo aver debuttato con la berlina Xiaomi SU7 e aver successivamente presentato il SUV Xiaomi YU7, oggi svela ufficialmente una nuova famiglia di veicoli destinata a occupare una posizione ben precisa all’interno della propria strategia; l’azienda cinese ha infatti annunciato Xiaomi SkyNomad, una serie di SUV intelligenti, riconfigurabili e di grandi dimensioni che punta a trasformare l’abitacolo in un vero e proprio spazio abitativo.

Con questo annuncio, Xiaomi EV compie un ulteriore passo avanti nell’espansione del proprio portafoglio, proponendo un concetto differente rispetto ai modelli già presentati: se SU7 e YU7 sono stati progettati mettendo il conducente al centro dell’esperienza, SkyNomad nasce invece con l’obbiettivo di offrire il massimo comfort a tutte le persone presenti a bordo.

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Xiaomi SkyNomad punta a ridefinire il concetto di SUV

Secondo Xiaomi, il mercato automobilistico cinese ha raggiunto ormai un livello di maturità tale da rendere comuni caratteristiche come abitacoli spaziosi, configurazioni a sei o sette posti e dotazioni ricche di funzionalità. Per questo motivo l’azienda ritiene che il vero elemento distintivo non sia più la semplice quantità di spazio disponibile, bensì il modo in cui questo viene utilizzato nella vita di tutti i giorni.

L’idea alla base di SkyNomad è quindi quella di progettare un SUV che possa adattarsi ai diversi momenti della giornata. L’automobile viene vista non soltanto come un mezzo di trasporto, ma come un ambiente nel quale lavorare durante una sosta, rilassarsi tra un appuntamento e l’altro, trascorrere del tempo con la famiglia oppure trasformarsi in una sorta di seconda casa durante un viaggio o un campeggio. È proprio questa filosofia ad aver guidato lo sviluppo del progetto, avviato all’inizio del 2023.

Per dare vita a questa visione, Xiaomi ha sviluppato una piattaforma completamente nuova denominata Kunlun, progettata espressamente per consentire una riconfigurazione dinamica del’abitacolo. All’interno della carrozzeria del SUV trova spazio un pianale completamente piatto insieme a un sistema di sedili montati su binari, soluzione che permette di modificare rapidamente la disposizione interna in base alle necessità.

In modalità di guida, l’abitacolo offre tutto lo spazio necessario per passeggeri, bagagli e perfino animali domestici. Una volta parcheggiato il veicolo invece, gli interni possono essere trasformati in un ambiente dedicato al lavoro, in un salotto oppure in uno spazio pensato per le attività della famiglia.

Secondo Xiaomi, per arrivare a questo risultato è stato necessario combinare tre elementi chiave dell’ecosistema dell’azienda: l’intelligenza artificiale, l’integrazione con i dispositivi smart del marchio e le proprie tecnologie di produzione avanzata.

Anche Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, ha sottolineato questa filosofia spiegando che l’obbiettivo del progetto è stato quello di lasciare che fosse l’intelligenza artificiale a definire lo spazio, realizzando un abitacolo capace di adattarsi alle esigenze delle persone durante l’intera giornata.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda proprio il pubblico a cui è destinato, Xiaomi spiega infatti che SkyNomad non è stato progettato pensando a una specifica categoria di utenti, ma a persone che, nel corso della stessa giornata, possono avere necessità completamente differenti.

Lo stesso proprietario può utilizzare il SUV per gli spostamenti quotidiani verso il lavoro, accompagnare la famiglia durante il fine settimana, lavorare da remoto durante una pausa oppure affrontare un viaggio più lungo senza rinunciare al comfort. In quest’ottica, l’automobile diventa uno strumento estremamente flessibile, capace di adattarsi alle diverse situazioni anziché imporre una configurazione fissa.

Xiaomi ha confermato che la serie SkyNomad è il risultato di circa tre anni e mezzo di sviluppo e rappresenta la seconda grande famiglia di prodotti della divisione Xiaomi EV.

Per il momento l’azienda non ha condiviso dettagli tecnici, immagini complete del veicolo o informazioni relative alle motorizzazioni, limitandosi ad annunciare che il lancio avverrà prossimamente in Cina; ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi mesi, quando Xiaomi presenterà ufficialmente questo nuovo SUV che punta a distinguersi non tanto per le dimensioni dell’abitacolo, quanto per la capacità di trasformarlo in uno spazio realmente adattabile alle esigenze della vita quotidiana.