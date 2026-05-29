Quella di ieri è stata una giornata ricca di presentazioni da parte di Xiaomi: la lunga lista di novità è capitanata senza dubbio dagli smartphone della serie Xiaomi 17T ma, tra di esse, abbiamo avuto modo di conoscere anche tre nuovi elettrodomestici a marchio Mijia.

Questi prodotti segnano l’ulteriore espansione e un altro passo avanti nella strategia dell’ecosistema intelligente Human x Car x Home del produttore cinese che vuole portare nelle case dispositivi connessi, smart ed efficienti che migliorino l’esperienza utente nella vita quotidiana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Frigorifero Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L

Partiamo con il frigorifero Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L, progettato per sposare alla perfezione le cucine più moderne, grazie alla colorazione premium (in acciaio inossidabile) e al design “side-by-side”, e al contempo per soddisfare le esigenze quotidiane della famiglia.

Dei 621 litri di capacità complessiva, 385 litri sono destinati al vano per la refrigerazione e 236 litri sono destinati al vano per il congelamento. All’interno, troviamo tre livelli di stoccaggio (18 scomparti in totale) per la spesa, le bevande e qualsiasi altro prodotto.

Il frigorifero gode della tecnologia a doppio inverter per migliorare l’efficienza energetica, spingere al massimo le performance di raffreddamento e mantenere temperature costanti in entrambi i vani. Grazie alla tecnologia Ag⁺ Fresh, inoltre, vengono ridotti gli odori e i batteri per supportare una conservazione degli alimenti più sicura.

Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L supporta il controllo remoto tramite l’app Xiaomi Home: gli utenti possono regolare la temperatura e cambiare modalità anche da remoto, oltre a farlo in loco dal pannello touch LED esterno. Abbiamo anche il supporto a Google Home e Alexa di Amazon, con notifiche in tempo reale che avvisano gli utenti lasciano per errore la porta aperta.

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Lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer 8kg

Proseguiamo con la lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer 8kg, costruita per rendere efficiente la cura della biancheria quotidiana. È dotata di un ampio cestello da 525 mm (di apertura) e vanta la tecnologia Power Wash che genera un forte flusso d’acqua per una polizia più profonda ed efficace.

Per migliorare l’igiene, questa lavasciuga include una modalità di igienizzazione dedicata che combina vapore ad alta temperatura e acqua calda per eliminare il 99,99% dei batteri; la funzione Vapore può essere anche aggiunta a cicli di lavaggio selezionati per una sanificazione ulteriore.

La Mijia Front Load Washer Dryer punta ad adattarsi a qualsiasi routine quotidiana, mettendo a disposizione oltre 30 programmi di lavaggio, incluso un programma di lavaggio rapido da 15 minuti (per i capi poco sporchi), e le funzioni di asciugatura in un unico dispositivo.

In tal senso, la lavasciuga dispone del controllo intelligente dell’asciugatura tramite un flusso d’aria 3D controllato e sensori ad alta precisione che capiscono quando gli indumenti sono asciutti per prevenire il surriscaldamento e mantenere la morbidezza dei tessuti.

Il design è abbastanza moderno (corpo bianco, oblò e fascia superiore scure) e si sposa alla perfezione con il pannello touch a colori presente nella parte alta, fulcro dell’esperienza utente assieme all’app Xiaomi Home (tramite cui gli utenti possono controllare e monitorare i cicli di lavaggio da remoto, personalizzare le impostazioni e salvare le preferenze). Sono supportati gli aggiornamenti OTA per migliorare la lavasciuga sul fronte delle funzionalità e per perfezionare i programmi di lavaggio e asciugatura.

Condizionatore Mijia Air Conditioner GentleAir

Chiudiamo con il condizionatore Mijia Air Conditioner GentleAir, progettato per offrire un flusso d’aria più delicato e confortevole, disponibile in quattro diverse varianti che possono adattarsi a diversi ambienti: 2,6 kW (9.000 BTU), 3,5 kW (12.000 BTU), 5,2 KW (18.000 BTU) e 7,0 kW (24.000 BTU).

Una delle principali innovazioni di questo condizionatore risiede nella aletta soft air che disperde il flusso d’aria alla fonte, sostituendo le correnti dirette e aggressive con una brezza delicata e uniforme.

Gli utenti possono scegliere tra tre modalità di flusso: Halo Flow (minimizza le correnti dirette creando una circolazione avvolgente), Canopy Flow (copre spazi più ampi raffreddando delicatamente dall’altro) e Carpet Flow (fa in modo che l’aria calda “salga” dal pavimento).

Mijia Air Conditioner GentleAir supporta il raffreddamento rapido in 30 secondi e, al contempo, il riscaldamento rapido in 60 secondi per fare in modo che l’ambiente raggiunga più velocemente possibile la temperatura desiderata.

C’è poi spazio per la modalità Mijia AI Energy Saving che regola dinamicamente la frequenza operativa, monitorando le condizioni dell’ambiente in tempo reale, per migliorare l’efficienza energetica. Anche il display si adatta automaticamente alla luce della stanza, sia per consumare il giusto che per offrire maggiore comfort durante il sonno.

Anche questo condizionatore è un dispositivo smart a tutti gli effetti e si integra nell’app Xiaomi Home: gli utenti possono controllare da remoto l’accensione e lo spegnimento, la velocità della ventola, le varie modalità e molto altro. L’IA apprende le abitudini dell’utente per fare in modo che, all’accensione, tutto funzioni secondo le impostazioni preferite senza bisogno di interventi manuali. C’è anche il supporto a Google Home.

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Disponibilità e prezzi dei nuovi elettrodomestici a marchio Mijia

Arrivati alla fine, non ci resta che parlare della disponibilità e dei prezzi dei nuovi elettrodomestici a marchio Mijia appena presentati da Xiaomi. Tutti e tre i prodotti non sono ancora disponibili in Italia ma il produttore cinese fa sapere che arriveranno prossimamente.

Per quanto concerne il condizionatore Mijia Air Conditioner GentleAir non abbiamo ancora il prezzo ufficiale, mentre degli altri due prodotti lo abbiamo già (dato che sono catalogati sul sito ufficiale):