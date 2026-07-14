In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena da qualche tempo).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di luglio 2026, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug (ad esempio quello che saturava lo spazio di archiviazione) e che implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Windows 11: arriva il Patch Tuesday di luglio 2026

Come anticipato in apertura, Microsoft ha appena avviato il rilascio del Patch Tuesday di luglio 2026, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11 e giunge a ormai svariati mesi dall’arrivo della versione 25H2 e a pochi mesi dal rilascio della versione 26H1 (riservata ai PC basati su architettura Arm).

L’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per i PC “Windows on ARM” che eseguono la più recente versione 26H1, arriva la build 28000.2525 (codice di aggiornamento KB5101649); per coloro che eseguono la versione 25H2 arriva la build 26200.8875 (codice aggiornamento KB5101650); per coloro che eseguono la versione 24H2 arriva la build 26100.8875 (codice aggiornamento KB5101650); per coloro che eseguono la meno recente versione 23H2 arriva la build 22631.7376 (codice aggiornamento KB5099414).

Le novità sul fronte della sicurezza (luglio 2026)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di luglio 2026 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte ben 1.050 vulnerabilità (di cui 622 scovate da Microsoft e 428 scovate da terzi). Di queste, due risultano contrassegnata come critiche e una è stata addirittura sfruttata attivamente da malintenzionati:

CVE-2026-50661 – Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability

– Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability CVE-2026-56155 (sfruttata attivamente) Active Directory Federation Services Elevation of Privilege Vulnerability Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability



Le altre novità del Patch Tuesday di luglio 2026 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di luglio 2026 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con i seguenti aggiornamenti l’aggiornamento facoltativo del 23 giugno 2026, rilasciato tramite la build 28000.2340 (codice KB5095091) per la versione 26H1 e tramite le build 26200.8737 e 26100.8737 (codice KB5095093) per le versioni 25H2 e 24H2. La versione meno recente (23H2) non riceve più da qualche tempo aggiornamenti facoltativi.

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Il seguente riepilogo illustra i principali miglioramenti qualitativi introdotti da questo aggiornamento. Il testo in grassetto tra parentesi indica l’elemento o l’area interessata dalla modifica. [Avvio protetto] Questo aggiornamento include dati aggiuntivi per la selezione dei dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di avvio protetto . La distribuzione dei certificati tramite gli aggiornamenti di Windows continua

Questo aggiornamento include dati aggiuntivi per la selezione dei dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di avvio protetto . La distribuzione dei certificati tramite gli aggiornamenti di Windows continua [App (Problema noto)] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che interessa alcune app di terze parti che utilizzano l’automazione OLE per interagire con Microsoft Office. Dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di giugno 2026 (KB5094126) , queste app potrebbero non riuscire ad avviare Office o ad aprire i documenti.

Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che interessa alcune app di terze parti che utilizzano l’automazione OLE per interagire con Microsoft Office. Dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di giugno 2026 (KB5094126) , queste app potrebbero non riuscire ad avviare Office o ad aprire i documenti. [Input] Questo aggiornamento modifica il comportamento di annullamento della registrazione e di pulizia delle scorciatoie da tastiera. In rari casi, alcune esperienze Windows integrate che si basano sul precedente comportamento del ciclo di vita delle scorciatoie da tastiera potrebbero smettere temporaneamente di rispondere a determinate scorciatoie. Questo problema può essere generalmente risolto riavviando l’app interessata. Se il problema persiste, segnalalo tramite l’ Hub di Feedback .

Questo aggiornamento modifica il comportamento di annullamento della registrazione e di pulizia delle scorciatoie da tastiera. In rari casi, alcune esperienze Windows integrate che si basano sul precedente comportamento del ciclo di vita delle scorciatoie da tastiera potrebbero smettere temporaneamente di rispondere a determinate scorciatoie. Questo problema può essere generalmente risolto riavviando l’app interessata. Se il problema persiste, segnalalo tramite l’ Hub di Feedback . [Rete] Questo aggiornamento introduce una modifica per rafforzare la sicurezza che impone i requisiti di registrazione del trasporto TDI. Di conseguenza, le applicazioni che utilizzano socket su trasporti TDI di terze parti non registrati potrebbero smettere di funzionare dopo l’installazione di questo aggiornamento. I trasporti TDI registrati non sono interessati. Per ulteriori informazioni, vedere I trasporti TDI di terze parti potrebbero smettere di funzionare dopo l’installazione degli aggiornamenti della sicurezza di Windows rilasciati a partire dal 14 luglio 2026 .

Questo aggiornamento introduce una modifica per rafforzare la sicurezza che impone i requisiti di registrazione del trasporto TDI. Di conseguenza, le applicazioni che utilizzano socket su trasporti TDI di terze parti non registrati potrebbero smettere di funzionare dopo l’installazione di questo aggiornamento. I trasporti TDI registrati non sono interessati. Per ulteriori informazioni, vedere I trasporti TDI di terze parti potrebbero smettere di funzionare dopo l’installazione degli aggiornamenti della sicurezza di Windows rilasciati a partire dal 14 luglio 2026 . [Sicurezza] Questo aggiornamento porta lo strumento curl di Windows alla versione 8.21.0 e include miglioramenti alla sicurezza che contribuiscono a proteggere il dispositivo.

Questo aggiornamento porta lo strumento curl di Windows alla versione 8.21.0 e include miglioramenti alla sicurezza che contribuiscono a proteggere il dispositivo. [Sicurezza di Desktop remoto (RDP)] È stato aggiunto il supporto per le impronte digitali dei certificati SHA-2 per gli editori RDP attendibili, mentre il supporto SHA-1 è mantenuto solo per la compatibilità con le versioni precedenti e la sua rimozione è prevista in futuro. Sono disponibili nuove linee guida per la gestione della sicurezza dei file RDP tramite Gruppo, per aiutare le organizzazioni a ridurre i rischi di phishing controllando quali file .rdp gli utenti possono aprire. Si consiglia agli amministratori IT di migrare alle impronte digitali SHA-256 o a un algoritmo più robusto il prima possibile per evitare interruzioni Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (26H1, 25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono delle build in distribuzione anche per Windows 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma Microsoft ha offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora per circa un anno grazie al programma Extended Security Updates (ESU).

Per coloro che hanno sposato questo programma, continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” sulle versioni più recenti di Windows 10 e, come avvenuto già negli ultimi mesi, la storia si ripete anche a luglio 2026.

Microsoft sta distribuendo nuove build per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.7548 (per la versione 21H2) e la 19045.7548 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5099539 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: