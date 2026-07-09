Un bug piuttosto singolare sta causando vari grattacapi a diversi utenti Windows 11, che vedono il proprio spazio su disco improvvisamente saturo senza apparente motivo. La buona notizia è che Microsoft ha già riconosciuto il problema e distribuito un aggiornamento correttivo, ma chi non ha ancora aggiornato il proprio computer potrebbe ritrovarsi con un’unità quasi completamente piena senza accorgersene.

La causa del bug è il file CapabilityAccessManager.db-wal, un componente utilizzato da Windows 11 per la gestione dei permessi delle applicazioni. Questo file tiene traccia delle autorizzazioni concesse ai programmi installati sul computer, come l’accesso alla webcam, al microfono, alla posizione o ad altre funzioni che richiedono un’autorizzazione da parte dell’utente.

Normalmente questo file ha dimensioni piuttosto contenute e viene automaticamente ripulito da Windows 11 ma, a causa di questo bug, lo spazio occupato sul disco da questo file apparentemente innocuo può arrivare a raggiungere dimensioni impressionanti. Secondo diverse segnalazioni effettuate sul web, alcuni utenti hanno visto il file occupare fino a circa 500 GB di spazio sul proprio disco.

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Come verificare se il bug ha colpito il vostro PC Windows 11

Questo bug risulta particolarmente problematico soprattutto sui computer dotati di SSD con capacità non elevate, dove la perdita improvvisa di centinaia di GB può portare rapidamente all’esaurimento dello spazio disponibile. Un computer con un disco quasi pieno può andare incontro a rallentamenti, problemi nell’installazione degli aggiornamenti o nuovi programmi e difficoltà nella gestione dei file personali.

Per verificare se il vostro PC è stato colpito da questo bug singolare, vi basta andare a controllare la memoria di archiviazione. Per farlo basta dirigersi all’interno di Impostazioni > Sistema > Archiviazione, selezionare Mostra altre categorie e controllare la voce File di sistema e spazio riservato. Questa categoria occupa generalmente circa 40 GB, quindi se il valore risulta molto più elevato rispetto alla norma potreste essere stati colpiti dal bug.

Un altro metodo consiste nel cercare manualmente il file CapabilityAccessManager.db-wal all’interno delle cartelle di sistema di Windows 11 e verificarne le dimensioni. In condizioni normali il file dovrebbe occupare pochi megabyte, dunque una dimensione spropositata è un chiaro segnale che il computer potrebbe essere stato colpito dal problema.

La buona notizia è che Microsoft ha già lavorato ad una soluzione e ha rilasciato l’aggiornamento correttivo KB5095093, distribuito alla fine di giugno. Chi non dovesse aver installato questo aggiornamento facoltativo vedrà il problema risolversi con il prossimo Patch Tuesday, previsto per metà mese e che introdurrà i classici aggiornamenti di sicurezza mensili.

Se avete notato che il vostro PC Windows 11 ha già perso una grande quantità di spazio a causa di questo bug, il consiglio è quello di evitare di andare ad eliminare manualmente il file incriminato. Agire all’interno di cartelle di sistema senza sapere esattamente cosa si sta facendo potrebbe causare ulteriori problemi al funzionamento del computer: la soluzione più sicura, dunque, resta quello di installare l’aggiornamento correttivo o attendere il prossimo grande aggiornamento mensile.