Chi dice che per avere un mouse da competizione con tecnologie pro-grade serve spendere una fortuna? Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE smentisce questa convinzione con uno sconto che rasenta il 40% sul prezzo di listino, portando questo mouse gaming wireless a un livello di convenienza che non si era mai visto prima. Sensore HERO 2 a 44.000 DPI, switch ibridi LIGHTFORCE e connettività wireless LIGHTSPEED a questo prezzo sono una combinazione difficile da ignorare. Analizziamo tutto nel dettaglio.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: precisione, leggerezza e tecnologia da esport in 60 grammi

Sessanta grammi. È questo il numero che definisce l’anima del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: un mouse da gaming wireless pensato per chi non vuole compromessi tra velocità di reazione e qualità costruttiva. Il design low-profile simmetrico si adatta a ogni stile di impugnatura, che si tratti di palm, claw o fingertip, garantendo controllo stabile e movimenti rapidi in qualsiasi sessione di gioco.

Il cuore del dispositivo è il sensore proprietario HERO 2, capace di tracciare fino a 44.000 DPI, con una velocità superiore a 888 IPS e un’accelerazione massima di 88 G. Caratteristica distintiva di questo sensore: zero smoothing, zero accelerazione artificiale, zero filtering. Quello che si vede a schermo è esattamente quello che la mano comunica, senza interpolazioni né ritardi.

Gli switch LIGHTFORCE ibridi ottico-meccanici sono forse la feature tecnica più interessante dell’intera proposta. Combinano la velocità e l’affidabilità degli switch ottici con il feedback tattile croccante dei microswitch tradizionali, offrendo un’attivazione a latenza ultra-bassa che si fa sentire click dopo click.

La connettività wireless LIGHTSPEED a 2,4 GHz garantisce una comunicazione stabile e di livello torneo con polling rate di 1 kHz di default, espandibile fino a 8 kHz acquistando separatamente il ricevitore PRO LIGHTSPEED. L’autonomia arriva fino a 88 ore di utilizzo continuativo, con ricarica tramite USB-C (se vuoi approfondire, leggi la nostra guida ai migliori cavi USB-C).

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Peso: 60 g

60 g Sensore: HERO 2, fino a 44.000 DPI, >888 IPS, 88 G

HERO 2, fino a 44.000 DPI, >888 IPS, 88 G Switch: LIGHTFORCE ibridi ottico-meccanici

LIGHTFORCE ibridi ottico-meccanici Polling rate: 1 kHz (espandibile a 8 kHz)

1 kHz (espandibile a 8 kHz) Connettività: LIGHTSPEED wireless 2,4 GHz

LIGHTSPEED wireless 2,4 GHz Batteria: fino a 88 ore, ricarica USB-C

fino a 88 ore, ricarica USB-C Pulsanti: 5 programmabili

5 programmabili Piedini: PTFE zero-additive

PTFE zero-additive Compatibilità: PC e Mac

PC e Mac Colore: Bianco (almeno 62% plastica riciclata post-consumo)

La confezione include cavo di ricarica, dongle wireless, estensore wireless, nastro adesivo antiscivolo, PowerPlay puck e guida rapida. La personalizzazione avanzata avviene tramite il software Logitech G HUB, che permette di mappare i 5 pulsanti programmabili, regolare la calibrazione del sensore per assi X e Y indipendenti e salvare i preset sulla memoria onboard integrata. Se sei alla ricerca delle migliori periferiche per il gioco, dai un’occhiata anche alla nostra selezione delle migliori cuffie gaming e alla guida ai migliori mouse.

Prezzo ai minimi storici: quasi il 40% in meno su Amazon

Qui viene la parte più interessante. Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE (versione Bianca) è disponibile su Amazon.it a 78,74€, a fronte di un prezzo di listino di 129,99€. Si tratta di uno sconto di circa il 39%, pari a un risparmio di oltre 51€. Se vuoi scoprire come scovare ulteriori riduzioni di prezzo sulla piattaforma, leggi la nostra guida agli sconti nascosti di Amazon.

Per un mouse che monta le stesse tecnologie core del modello standard PRO X SUPERLIGHT 2 (stesso sensore, stessi switch, stesso peso), si tratta di un prezzo che non aveva mai toccato questi livelli. La differenza rispetto al modello top è solo il polling rate di default a 1 kHz anziché 8 kHz, ma per la stragrande maggioranza dei giocatori questa distinzione è irrilevante nel gaming quotidiano. L’offerta è disponibile ora su Amazon, con disponibilità immediata. Puoi trovare altre promozioni simili nella nostra sezione offerte.

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