Anche se di primo acchito potrebbe sembrare una notizia poco logica, almeno se guardiamo all’andamento del mercato GPU degli ultimi mesi, secondo alcuni leak recenti NVIDIA sarebbe pronta ad ampliare la propria offerta con una nuova scheda grafica di fascia alta, parliamo dell’inedita NVIDIA GeForce RTX 5090 SE.

Ribadendo nuovamente che per il momento siamo nel campo dei rumor e l’azienda non ha confermato ancora nulla, pare che il nuovo modello sia destinato a occupare il gap presente tra la GeForce RTX 5080 e la potentissima GeForce RTX 5090. Secondo le indiscrezioni che circolano sulla rete in queste ore, NVIDIA starebbe già lavorando alla GeForce RTX 5090 SE, una soluzione che non sarebbe pensata per mercati specifici, come avvenuto con la GeForce RTX 5090D, ma destinata al mercato gaming globale.

Se confermato, il nuovo modello dovrebbe avvicinarsi alle prestazioni della RTX 5090, mantenendo però un prezzo di listino inferiore e, ovviamente, qualche compromesso sul piano tecnico. Tra le altre cose, si tratta di un prodotto che sulla carta dovrebbe coprire un segmento di mercato praticamente inesistente, soprattutto se consideriamo che la probabile NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER porterà solo un aggiornamento sul versante memoria e frequenze.

Cerchiamo di capirci qualcosa in più, in attesa di qualche dichiarazione da parte della stessa NVIDIA.

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NVIDIA GeForce RTX 5090 SE: una nuova Blackwell tra RTX 5080 e RTX 5090

Secondo quanto emerso, la nuova GeForce RTX 5090 SE utilizzerebbe lo stesso processore grafico GB202 della top di gamma GeForce RTX 5090, ma con una configurazione hardware ovviamente limitata, o meglio, con diverse unità di calcolo disabilitate (non è una novità nel settore ricordiamo). Il chip integrerebbe infatti 110 Streaming Multiprocessor attivi su 192 disponibili, traducendosi in una dotazione di circa 14.080 CUDA Core, affiancati da 110 RT Core, 440 Tensor Core e 440 unità texture.

A occhio si tratta di una configurazione nettamente superiore rispetto alla GeForce RTX 5080, pur restando distante dal modello flagship; per dotazione complessiva siamo anche al di sotto anche della GeForce RTX 4090 che, però, utilizza l’architettura Ada Lovelace di precedente generazione. Anche il consumo energetico dovrebbe collocarsi a metà strada tra le due soluzioni, mantenendosi però su valori piuttosto alti.

Le informazioni a disposizione parlano infatti di un Total Board Power di circa 500 watt, inferiore ai 575 watt della RTX 5090 ma comunque decisamente elevato (almeno in proporzione), tanto da rendere consigliabile un alimentatore da almeno 1.000 watt per configurazioni di fascia alta. Un altro elemento interessante riguarda poi il sottosistema memoria; i leak indicano una capacità di 32 GB di memoria GDDR7 abbinata però a un bus di memoria da 384 bit, una configurazione che ha immediatamente attirato l’attenzione della community.

Dal punto di vista tecnico, infatti, ottenere 32 GB con un bus a 384 bit richiederebbe una combinazione di chip di memoria da 16 Gb e 24 Gb, una soluzione che NVIDIA non ha mai adottato nei propri prodotti consumer; proprio questo dettaglio rende le specifiche ancora poco convincenti e lascia aperta la possibilità che alcune informazioni possano essere riviste prima di un eventuale annuncio ufficiale.

Cosa aspettarsi da NVIDIA GeForce RTX 5090 SE: caratteristiche, prezzo e posizionamento

Se confermata, la NVIDIA GeForce RTX 5090 SE potrebbe rappresentare una proposta molto interessante per chi desidera prestazioni di fascia enthusiast senza arrivare ai costi e possibilmente ai consumi della GeForce RTX 5090. Le indiscrezioni parlano infatti di un prezzo di listino pari a circa 1.500 dollari, una cifra che la collocherebbe esattamente tra GeForce RTX 5080 e RTX 5090 almeno se guardiamo al prezzo suggerito (MSRP); il costo reale sul mercato ovviamente sarà tutta un’altra storia, speriamo di sbagliarci ma l’andamento del mercato schede video degli ultimi due-tre anni ci ha insegnato molto.

Va ricordato inoltre che negli ultimi mesi la disponibilità delle memorie GDDR7, nonché l’elevata domanda, hanno contribuito ad aumentare sensibilmente i prezzi delle schede video di fascia alta. Per questo motivo è difficile immaginare che un prodotto basato sul chip GB202 e dotato di 32 GB di memoria possa mantenere un prezzo vicino all’MSRP, soprattutto considerando quanto accaduto con gli attuali modelli Blackwell (GeForce RTX 5090 in primis).

Un ulteriore aspetto da valutare riguarda il possibile posizionamento sul mercato retail. L’arrivo della GeForce RTX 5090 SE potrebbe infatti spiegare l’assenza di una presunta GeForce RTX 5080 Ti, modello di cui si è anche parlato a lungo ma che, almeno finora, non è mai stato annunciato; non ci sorprenderebbe quindi se NVIDIA sceglierà di semplificare la propria lineup proponendo direttamente una variante “ridimensionata” della sua top di gamma.

Naturalmente per ulteriori approfondimenti bisognerà attendere qualche indicazione di NVIDIA o benchmark sul campo. Le specifiche trapelate presentano alcuni elementi che come detto non convincono del tutto, soprattutto per quanto riguarda la configurazione del reparto memoria; in questo ragionamento/contesto, specifiche tecniche a parte, c’è inoltre un altro elemento che non ci torna e che possiamo ricondurre al marketing.

NVIDIA infatti non ha alcun bisogno di una GeForce RTX 5090 SE; non ha rivali nella fascia alta già con la GeForce RTX 5080, quindi vista la “crisi” tanto acclamata anche dai big di settore, la scheda seppur “ghiotta” per l’utenza finale non ha molto senso. Il posticipo, o meglio, la quasi cancellazione dei modelli GeForce RTX 50 SUPER, ci spinge ulteriormente verso questo ragionamento e, in caso contrario, saremo qui a discutere nuovamente sulla roadmap e sulle vere intenzioni di NVIDIA.

L’azienda da parte sua potrebbe aver previsto a monte la realizzazione di una GeForce RTX 5090 SE, ovvero già nel 2024/2025, tuttavia le problematiche di mercato e la crisi di memoria e componenti innescate dalle richieste esorbitanti dei sistemi per l’Intelligenza Artificiale, potrebbero aver portato NVIDIA a un cambio di roadmap.

In questi casi, e lo sappiamo bene, sono sempre i modelli meno “potenti” a pagarne le spese; vedremo se NVIDIA confermerà anche la RTX 5090 SE e soprattutto cosa farà con la serie RTX 50 SUPER, molto attesa da pubblico e addetti ai lavori.

NVIDIA GeForce RTX 5090 SE: scheda tecnica (presunta)

A seguire un breve confronto tra le specifiche tecniche della NVIDIA GeForce RTX 5090 e quelle della presunta GeForce RTX 5090 SE.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5090

GPU GB202-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Streaming Multiprocessor 170

Cuda Core 21.760

Tensor Core 680

TMU 680

RT Core 170

Frequenza GPU 2.565 MHz

AI TOPS 3.352

Memoria 32 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 512 bit

Larghezza di banda memoria 1,79 TB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 575 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5090 SE