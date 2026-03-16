In occasione della GTC, NVIDIA ha annunciato a sorpresa il DLSS 5, nuova evoluzione dell’ormai nota tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale dedicata alla grafica nei videogiochi. Secondo l’azienda si tratta di uno dei progressi più importanti nel campo della computer grafica degli ultimi anni, al punto da essere considerato il salto tecnologico più significativo dal debutto del ray tracing in tempo reale nel 2018.

La nuova versione introduce un modello di neural rendering in tempo reale, capace di arricchire i pixel con illuminazione e materiali fotorealistici mantenendo al tempo stesso la coerenza con i contenuti 3D originali della scena. L’obiettivo è ridurre il divario tra il rendering interattivo tipico dei videogiochi e la qualità visiva raggiunta nelle produzioni cinematografiche, dove ogni singolo frame può richiedere tempi di elaborazione molto più lunghi.

DLSS rappresenta da anni una delle tecnologie più diffuse nel panorama gaming su PC. Introdotta inizialmente come soluzione per migliorare le prestazioni attraverso l’upscaling basato su AI, nel tempo si è evoluta fino a includere funzionalità sempre più avanzate, arrivando oggi a un approccio che non si limita più ad aumentare il frame rate ma punta direttamente a migliorare la qualità visiva delle immagini generate in tempo reale.

NVIDIA DLSS 5 e il neural rendering nel gaming

Con il DLSS 5, NVIDIA introduce un nuovo approccio alla grafica in tempo reale basato sul neural rendering, una tecnica che combina il rendering tradizionale con modelli di Intelligenza Artificiale per migliorare il realismo delle immagini generate nei videogiochi.

Il sistema utilizza come input i vettori di colore e movimento di ogni frame, che vengono analizzati da un modello AI capace di arricchire la scena con illuminazione e materiali fotorealistici, mantenendo al tempo stesso coerenza visiva tra un frame e l’altro. Questo processo consente di generare immagini più realistiche senza modificare la struttura della scena originale, che rimane basata sui contenuti 3D e sull’intenzione artistica degli sviluppatori.

Il modello di AI è stato addestrato per comprendere elementi complessi delle scene, tra cui personaggi, capelli, tessuti e pelle, oltre alle diverse condizioni di illuminazione ambientale. Grazie a questa analisi, DLSS 5 può ricostruire in modo più accurato fenomeni visivi complessi come la diffusione della luce sulla pelle, la riflessione sui materiali o le interazioni tra luce e superfici, contribuendo a migliorare il livello di realismo complessivo.

La tecnologia è progettata per funzionare in tempo reale fino alla risoluzione 4K, permettendo quindi di mantenere un gameplay fluido senza rinunciare alla qualità visiva.

NVIDIA DLSS si evolve oltre le prestazioni

Come già accennato, la tecnologia DLSS è stata introdotta per la prima volta nel 2018 come soluzione basata su Intelligenza Artificiale pensata per migliorare le prestazioni nei videogiochi attraverso l’upscaling della risoluzione. Nel corso degli anni la tecnologia si è evoluta integrando funzionalità sempre più avanzate, tra cui la generazione di nuovi frame (sempre tramite AI).

Nel tempo DLSS è stato integrato in oltre 750 giochi, diventando uno degli strumenti più utilizzati dagli sviluppatori per migliorare le prestazioni e la qualità visiva dei titoli moderni.

Con l’introduzione di DLSS 5 l’obiettivo non è più solo quello di aumentare il frame rate, ma anche quello di migliorare direttamente la qualità delle immagini. In questo modo NVIDIA punta a ridurre il divario tra il rendering in tempo reale dei videogiochi e le tecniche utilizzate negli effetti visivi cinematografici, dove la generazione di un singolo frame può richiedere minuti o persino ore di elaborazione.

Per facilitare l’integrazione della tecnologia nei motori grafici esistenti, DLSS 5 utilizza lo stesso framework NVIDIA Streamline già impiegato per DLSS e per altre tecnologie dell’ecosistema NVIDIA.

DLSS 5: quando arriva e supporto degli sviluppatori

DLSS 5 sarà supportato da numerose realtà e studi di sviluppo del settore videoludico, tra cui Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft e Warner Bros. Games.

La tecnologia è già prevista in diversi titoli in sviluppo o di prossima uscita, tra cui AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Delta Force, Hogwarts Legacy, NARAKA: BLADEPOINT, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Starfield e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, oltre ad altri giochi in arrivo.

Secondo quanto comunicato da NVIDIA, il DLSS 5 sarà disponibile a partire da questo autunno, al momento nessun altro dettaglio tecnico è stato reso noto.