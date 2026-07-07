Bentley ha confermato che aggiungerà finalmente un’auto completamente elettrica alla propria gamma. Il costruttore di lusso britannico, oggi controllato da Volkswagen, ha mostrato un’immagine teaser del nuovo modello, chiamato Torcal, annunciando che verrà svelato ufficialmente a Londra il prossimo 23 settembre.

A commentare l’annuncio è stato il CEO di Bentley, Frank-Steffen Walliser, che ha dichiarato: “La nostra nuova Torcal fissa standard straordinari in ogni ambito che conta, e potrebbe essere semplicemente l’auto più curata della nostra storia“.

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Torcal guarda alla tradizione, anche in chiave elettrica

Come da tradizione per il marchio britannico, anche il nome della nuova elettrica prende ispirazione da un elemento naturale: in questo caso la formazione rocciosa spagnola El Torcal de Antequera, unita al richiamo della parola latina per “coppia”, torque, un dettaglio non casuale per un’auto elettrica in cui la coppia motrice è spesso protagonista assoluta delle prestazioni.

Non è una novità visto che si tratta di un approccio che ricalca quello già visto con Bentayga, Bacalar e Batur, gli altri modelli della gamma che condividono la stessa filosofia di battesimo. Bentley aveva confermato per la prima volta l’arrivo di un SUV elettrico già nel 2021, un progetto che sta finalmente per arrivare a compimento con questo debutto.

Le anticipazioni raccolte finora

Nonostante la comunicazione ufficiale sia stata finora piuttosto contenuta, la Torcal è già stata avvistata più volte durante i test su strada. Le prime foto spia, scattate all’interno del Circolo Polare Artico all’inizio di quest’anno, mostravano una silhouette dal taglio fastback, ispirata in parte al concept EXP 15 presentato dal marchio lo scorso anno. Il muletto è stato poi fotografato anche al Nürburgring, in Germania, ricoperto da una livrea camouflage piuttosto vistosa pensata per confondere le forme reali della carrozzeria.

Proprio in Germania, alcuni scatti rubati sono riusciti a catturare qualche dettaglio dell’abitacolo, tra cui una pelle rossa abbinata ad Alcantara nera, un ampio display curvo e diversi controlli fisici di tipo meccanico, a testimonianza di un approccio che, almeno in parte, prova a bilanciare la tecnologia più moderna con la tattilità tipica delle Bentley e che segue ormai il trend nel settore di un ritorno dei controlli fisici a scapito degli ormai rinnegati controlli touch, definiti dai consumatori e dai costruttori stessi come meno pratici e sicuri durante la guida.

Cosa aspettarsi da qui a settembre

Nel comunicato diffuso da Bentley si legge che “nelle prossime settimane, ulteriori aggiornamenti sulla Bentley Torcal verranno rivelati in vista del 23 settembre“, segno che l’azienda intende costruire l’attesa attorno al lancio con un percorso di anticipazioni progressive, piuttosto che con una rivelazione unica e improvvisa.

La stessa nota aziendale sottolinea come la Torcal sia “nuova nel concetto, eppure Bentley fino al midollo“, proseguendo l’artigianalità e le prestazioni che hanno definito il marchio sin dal 1919.

Resta dunque da capire quali saranno le specifiche tecniche definitive del modello, un capitolo che Bentley ha finora tenuto riservato. Nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi di settembre ed eventuali indiscrezioni e anticipazioni dell’azienda stessa, ne sapremo sicuramente molto di più.