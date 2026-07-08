Uno schermo da 83 pollici con tecnologia OLED e pannello con Nero Perfetto certificato UL a meno di 1.800€: LG OLED AI 83” Serie B6E OLED83B6ELB è in promozione su Unieuro con uno sconto che supera il 55% rispetto al prezzo di listino. Un taglio di prezzo difficile da ignorare per chi cercava il momento giusto per fare il grande salto verso un TV OLED di dimensioni generose. Analizziamo cosa offre e quanto conviene davvero.

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LG OLED83B6ELB: 83 pollici di nero perfetto e intelligenza artificiale al servizio dell’immagine

LG OLED AI 83” Serie B6E OLED83B6ELB è un televisore 4K UHD con risoluzione 3840 x 2160 pixel e un pannello W-OLED SE con refresh rate nativo a 120Hz. Il punto di forza assoluto resta la tecnologia Nero Perfetto, certificata da UL Solutions, che garantisce livelli di nero inferiori a 0,24 nit anche in ambienti con luminosità fino a 500 lux. Il risultato è un contrasto praticamente infinito, con i singoli pixel capaci di spegnersi completamente, eliminando qualsiasi alone luminoso nelle scene scure.

Il cervello del sistema è il processore α8 AI Processor Gen3 4K, dotato di un NPU fino a 5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente, con CPU migliorata del 10% e memoria aumentata del 20%. Questo si traduce in un upscaling intelligente grazie all’AI Super Upscaling, che porta qualsiasi sorgente fino alla qualità 4K, e nel Dynamic Tone Mapping Pro, che ottimizza luminosità e dettagli fotogramma per fotogramma.

Sul fronte smart, il sistema operativo webOS 25 integra nativamente Google Gemini e Microsoft Copilot, con un tasto AI dedicato sul telecomando per accedere a tutte le funzioni basate sull’intelligenza artificiale, tra cui:

Multi AI Search e AI Concierge per ricerche e suggerimenti personalizzati

e per ricerche e suggerimenti personalizzati AI Picture Wizard e AI Sound Wizard per la calibrazione automatica

e per la calibrazione automatica Far Field Voice Recognition con comando vocale “Hi, LG” completamente hands-free

con comando vocale “Hi, LG” completamente hands-free AI Voice ID con profilo personale My Page

L’audio non è da meno: il sistema Virtual 11.1.2 Ch con supporto Dolby Atmos crea un campo sonoro multidirezionale immersivo. Per chi gioca, il B6E supporta HDMI 2.1 a 4K 120Hz, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium e HDMI VRR, con Game Optimizer e Game Dashboard integrati. Vale la pena segnalare che, trattandosi della versione B6E, non sono presenti le funzioni Precision Picture Master Pro e Precision Sound Master Pro, riservate al B6 standard. Una differenza marginale a questo prezzo. Il supporto agli aggiornamenti software è garantito fino a 4 anni.

Sconto da oltre 2.000€: i numeri dell’offerta Unieuro

Su Unieuro il prezzo promozionale di LG OLED83B6ELB è fissato a 1.799,00€, contro un prezzo di listino di 3.999,00€: si tratta di un risparmio di 2.200€, pari a uno sconto del 55%. La consegna a domicilio è gratuita.

A rendere l’offerta ancora più interessante, c’è la possibilità di richiedere un cashback aggiuntivo di 200€ direttamente sul sito LG, portando il risparmio totale effettivo a 2.400€ e il costo finale reale a soli 1.599€. Un TV OLED da 83 pollici del 2026, con pannello aggiornato e AI integrata, sotto i 1.600€ effettivi è un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve.

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