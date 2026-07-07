Negli ultimi anni le auto elettriche più performanti hanno raggiunto numeri di potenza e accelerazione sempre più assurdi, tanto che perfino Xiaomi, con la sua SU7 Ultra, è riuscita a stampare il record assoluto per un’auto elettrica al Nürburgring.

Il problema è che, come avevamo raccontato anche a proposito del progetto Jet di Dreame, le hypercar elettriche più spinte sono ormai traction-limited cioè che, semplicemente, non possono andare più veloci di così, perché gli pneumatici non riescono a scaricare a terra tutta la potenza a disposizione. McMurtry, però, ha trovato un modo per aggirare il problema, e lo ha appena messo in produzione.

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Il trucco delle ventole che risucchiano l’auto all’asfalto

La soluzione della casa britannica si chiama Speirling, ed è quella che in gergo viene chiamata una “fan car”: un’auto dotata di enormi ventole sotto il pianale che spingono l’aria verso l’esterno, creando una zona di bassa pressione sotto la vettura. Il risultato è che l’auto viene letteralmente risucchiata verso il suolo, aumentando l’aderenza senza aggiungere peso al veicolo.

Non stiamo parlando di un concetto nuovo, tanto che risale già agli anni ’70, quando funzionava talmente bene nelle corse automobilistiche da essere bandito quasi immediatamente. Anche Tesla ha brevettato un sistema simile, probabilmente in vista della nuova Roadster, ma è McMurtry ad averlo messo per prima su un’auto elettrica moderna, con risultati clamorosi.

Negli ultimi anni l’azienda ha portato il prototipo su diverse piste ed eventi motoristici, stabilendo tempi che definire ingiusti è dire poco: merito dei suoi 1.000 CV su appena 1.050 kg, uniti a 2.000 kg di deportanza già a velocità zero grazie all’effetto delle ventole, sufficiente perfino a farle percorrere alcuni metri a testa in giù su una piattaforma ribaltabile.

Il debutto era arrivato al Goodwood Festival of Speed nel 2022, dove la Speirling aveva battuto il record assoluto della cronoscalata superando la VW ID.R, che a sua volta aveva già demolito un primato ventennale appartenuto a una monoposto di Formula 1. La vettura ha poi segnato il record sul Top Gear Test Track, battendo di 3 secondi un tempo che resisteva da 20 anni proprio grazie a un’auto di Formula 1, e a Laguna Seca ha staccato tutti gli avversari di 6 secondi, un distacco enorme se si considera la brevità del circuito.

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Dal prototipo alla produzione: ecco la Speirling PURE

Fino ad ora si è sempre trattato di un prototipo, ma McMurtry aveva promesso da tempo una versione di serie della propria fan car, e ora è pronta per il debutto ufficiale completo.

La Speirling PURE manterrà praticamente inalterate le prestazioni del prototipo, nonostante il 95% dei componenti sia stato completamente riprogettato e il peso sia leggermente aumentato: si parla di 1.000 CV, 0-60 mph in 1,55 secondi e una velocità massima di 190 mph, con le ventole ancora in grado di generare 2.000 kg di deportanza da ferma. Grazie anche alle superfici aerodinamiche più tradizionali, la vettura può arrivare a sopportare fino a 3 g laterali in curva o in frenata.

La Speirling è dotata di doppio motore come buona parte delle auto elettriche moderne, ma entrambi sono posizionati sull’asse posteriore, rendendola quindi a trazione posteriore anziché integrale, una scelta che privilegia il divertimento di guida rispetto a un ulteriore possibile guadagno prestazionale, ha spiegato l’azienda alla stampa.

Il prezzo per mettersi in garage una delle 100 unità previste è di poco più di 1,3 milioni di dollari, cifra monstre che colloca la Speirling PURE tra le hypercar elettriche più esclusive e costose mai realizzate.

Resta dunque da capire quanti clienti (sempre che ce ne siano) saranno disposti a spendere una cifra simile per un’auto che, va detto, di certo non delude sul fronte delle emozioni in pista.