Ne avevamo parlato appena due mesi fa quando Polestar aveva aggiornato sia la Polestar 3 che la Polestar 4, ribattezzata ufficialmente Polestar 4 coupé proprio per distinguerla dalle nuove varianti in arrivo, con un restyling che aveva toccato telaio, elettronica e anche la gamma cromatica.

Quella distinzione nel nome, che allora poteva sembrare solo una scelta di marketing, alla fine acquista tutto un suo significato visto che l’azienda ha ora annunciato l’arrivo della Polestar 4 SUV, una nuova variante che affiancherà la già nota versione coupé, con preordini che apriranno il prossimo 2 settembre. Scendiamo nei dettagli.

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Più capiente ma con lo stesso carattere sportivo

La nuova Polestar 4 SUV nasce con l’obiettivo di offrire una maggiore capacità di carico e una superiore versatilità durante i viaggi, senza però stravolgere l’identità del modello.

Il progetto conserva il design distintivo che ha caratterizzato la Polestar 4 coupé fin dal debutto, oltre a mantenere l’impostazione orientata alle prestazioni e alla sostenibilità che da sempre contraddistingue il marchio svedese, oggi controllato da Geely.

A commentare il lancio è stato Michael Lohscheller, CEO di Polestar, che ha dichiarato:

“Polestar 4 si è rapidamente affermata come uno dei modelli preferiti dai nostri clienti e abbiamo registrato un forte interesse da parte di chi ricerca un design distintivo e prestazioni elevate senza rinunciare alla praticità. Con Polestar 4 SUV ampliamo ulteriormente questa offerta, aggiungendo ancora più versatilità e restando fedeli al carattere di Polestar 4. Il tutto racchiuso in un design straordinario che non vedevo l’ora di presentare al pubblico”.

Le specifiche tecniche: fino a 630 km di autonomia e molto altro

Sul fronte tecnico, sia la Polestar 4 SUV che l’ultima evoluzione della coupé introducono una nuova taratura del telaio, sviluppata per migliorare la dinamica di guida e accentuare ulteriormente il carattere sportivo della vettura, un intervento che va ad aggiungersi a quello già visto con l’aggiornamento di maggio, quando Polestar aveva rivisto ammortizzatori, molle e barre antirollio su entrambi i modelli della gamma.

La piattaforma mantiene la collaudata architettura elettrica a 400 Volt, una soluzione che consente di raggiungere fino a 630 km di autonomia nel ciclo WLTP nelle versioni Single Motor. Per chi cerca prestazioni più elevate, le varianti Dual Motor arrivano a sviluppare 544 CV di potenza massima, al prezzo ovviamente di un po’ di autonomia, che scende a 590 km.

Sono comunque numeri che confermano come Polestar continui a puntare su un compromesso ben calibrato tra prestazioni e percorrenza, piuttosto che rincorrere unicamente il dato più alto possibile su uno dei due fronti e provare a fare notizia.

Produzione e disponibilità

La produzione della Polestar 4 SUV avverrà nello stabilimento di Busan, in Corea del Sud, lo stesso impianto già utilizzato per la versione coupé. Il nuovo modello sarà commercializzato nella maggior parte dei mercati in cui il marchio è già presente, Italia inclusa, con l’apertura degli ordini fissata, come accennato in apertura, per il 2 settembre.

Ovviamente in questo caso sarà interessante dunque capire quale sarà il posizionamento di prezzo del SUV rispetto alla coupé, che parte da poco più di 65.000 euro nella sua configurazione d’ingresso.

Infine, sul capitolo prezzi è lecito aspettarsi che Polestar mantenga un listino abbastanza vicino a quello della variante già in commercio, vista la condivisione di piattaforma e gran parte delle specifiche tecniche. Nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi dell’apertura degli ordini (settembre, alla fine, non è così lontano), arriveranno con ogni probabilità ulteriori dettagli su prezzi e allestimenti disponibili per il mercato italiano. Noi, come sempre, vi terremo aggiornati a riguardo.

In copertina c’è Polestar 4 coupé