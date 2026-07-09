Suunto ha pubblicato il consueto riepilogo trimestrale dedicato alle novità software distribuite, in fase di rollout o in arrivo sui propri sportwatch, questa volta relativo al secondo trimestre del 2026.

Questo arriva a distanza di pochi mesi dal precedente aggiornamento, che aveva introdotto l’AI Coach potenziato e il nuovo algoritmo per la frequenza cardiaca su Vertical 2 e Race 2, l’azienda finlandese torna a concentrarsi su un tema che sta particolarmente a cuore ai suoi utenti: mappe e navigazione.

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Mappe più ricche e navigazione fuori percorso più intelligente

L’aggiornamento del primo trimestre 2026 aveva già introdotto alcuni miglioramenti su questo fronte, e il Q2 prosegue esattamente nella stessa direzione. Le note di rilascio evidenziano l’arrivo della navigazione track back, mappe offline più ricche di dettagli, una Climb Guidance perfezionata, uno zoom intelligente durante le indicazioni svolta per svolta e un sistema di rilevamento e guida fuori percorso migliorato.

Le mappe più ricche aggiungono ora curve di livello con indicazioni di quota, nomi dei luoghi e icone dedicate per punti di interesse specifici. Un dettaglio che renderà gli orologi decisamente più utili quando si naviga senza smartphone al seguito, specialmente lungo sentieri o in territori poco conosciuti.

Anche la guida fuori percorso diventa più utile: invece di limitarsi a segnalare che l’utente ha abbandonato il tracciato, l’orologio può ora mostrare distanza e direzione per tornare sulla rotta corretta, un cambiamento prezioso quando un sentiero si biforca in modo poco chiaro o diventa difficile da distinguere.

Anche la Climb Guidance è stata affinata: lo zoom basato su distanza e dislivello dovrebbe rendere la mappa più leggibile durante le sessioni più impegnative dal punto di vista altimetrico, quelle in cui la prossima salita conta spesso più del prossimo chilometro percorso. Suunto sottolinea inoltre ulteriori miglioramenti cartografici, tra cui nomi di strade, fiumi e laghi.

C’è però un compromesso da considerare: più etichette significano inevitabilmente un display più affollato su uno schermo comunque piccolo. La risposta di Suunto è il controllo dei layer della mappa, che permette agli utenti di scegliere quale tipo di informazione visualizzare sull’orologio.

Anche l’app Suunto riceve attenzione in questo aggiornamento, con viste 3D dell’elevazione migliorate e una nuova modalità mappa cittadina con edifici in 3D, utile per la pianificazione dei percorsi e per orientarsi durante i viaggi.

Fino a 200 percorsi salvabili e obiettivi di dislivello

Un altro cambiamento di natura più pratica riguarda lo spazio per salvare i percorsi direttamente sull’orologio, che Suunto sta portando da 15 a 200. Il vecchio limite era sempre sembrato piuttosto stretto per un dispositivo che fa della navigazione uno dei propri punti di forza: più spazio di archiviazione significa meno gestione dei percorsi prima di un viaggio e meno decisioni dell’ultimo minuto sulla sincronizzazione tramite app.

Arrivano anche gli obiettivi di dislivello: gli utenti potranno impostare un target di guadagno verticale per una sessione di corsa, per esempio 800 o 1.000 metri, e seguirne l’andamento durante l’allenamento stesso.

Suunto Ocean riceve l’aggiornamento più corposo

Tra tutti i dispositivi coinvolti, è Suunto Ocean a ricevere le novità più specifiche e interessanti. Il suo aggiornamento Q2 aggiunge un widget delle maree, la personalizzazione delle schermate dedicate alle immersioni, un grafico di profondità dinamico, il supporto al cronometro all’interno delle viste subacquee, e la possibilità di collegare due tank pod alla stessa bombola di gas, una funzione particolarmente utile per chi pratica immersioni in configurazione sidemount, dove può capitare di voler monitorare la pressione di due bombole contemporaneamente durante la stessa immersione.

Suunto ha inoltre introdotto un allarme per la differenza di pressione e un’impostazione dedicata al tipo di acqua per le immersioni subacquee.

In conclusione, è stato menzionato anche SuuntoPlus, con l’azienda che dichiara di aver aggiunto circa 30 add-on specifici per sport nel corso degli ultimi tre mesi. Un dato utile, certo, ma la vera notizia di questo trimestre resta comunque concentrata su mappe, gestione dei percorsi e strumenti per le immersioni con Ocean.