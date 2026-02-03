Suunto compie 90 anni nel 2026 e ha scelto di festeggiare lanciando un’edizione speciale del suo smartwatch più avanzato. Il Suunto Vertical 2 Titanium Limited Edition arriverà sul mercato il 10 marzo combinando le specifiche del flagship attuale con un design che omaggia uno dei modelli più iconici nella storia del brand finlandese.

L’edizione limitata riprende le linee estetiche del Suunto Vector, un orologio che chi frequenta il mondo dell’outdoor da qualche decennio ricorderà sicuramente. I toni arancione e nero, con tocchi di giallo, richiamano al tocco retrò di quel modello ma trasportandolo su un hardware completamente moderno.

Un omaggio alla storia di Suunto

Il Suunto Vector fu un prodotto rivoluzionario quando arrivò sul mercato nel 1998. Racchiudeva altimetro, barometro e bussola in un unico dispositivo da polso, qualcosa di decisamente all’avanguardia per l’epoca. Quel modello definì l’identità che Suunto avrebbe mantenuto negli anni successivi: attrezzatura progettata per un uso outdoor reale, non solo funzionalità appariscenti da vetrina.

I più esperti di voi sapranno che la storia di Suunto inizia molto prima. L’azienda aveva già lanciato la prima vera bussola subacquea negli anni Sessanta, e alla fine degli anni Novanta produceva computer da immersione in formato orologio. I primi anni Duemila portarono modelli GPS come l’X9 e il G9, e Suunto offriva mappe offline e strumenti di allenamento basati sulla frequenza cardiaca ben prima che diventassero la norma nel settore.

Questa nuova edizione limitata è un tributo a tutto quel percorso. Non cambia nulla sotto la scocca rispetto al Vertical 2 standard, ma porta la storia dell’azienda in primo piano.

Cosa c’è sotto la scocca

Dal punto di vista tecnico, come accennato, il Vertical 2 Limited Edition è identico alla versione Titanium standard. Questo significa GPS dual-band, mappe offline, batteria di lunga durata e tutte le modalità sportive che ci si aspetta dall’attuale flagship Suunto. È l’orologio più completo dell’azienda, ora vestito con un design che celebra le origini del marchio, fondato nel 1936.

A proposito di quella data: Suunto produrrà esattamente 1.936 esemplari dell’edizione limitata, un numero scelto non a caso per richiamare l’anno di fondazione. Una volta esaurite, non ci saranno ulteriori produzioni.

Prodotto in Finlandia con energia rinnovabile

L’orologio viene assemblato in Finlandia utilizzando il 100% di energia rinnovabile. Suunto ha intensificato negli ultimi anni il proprio impegno sulla sostenibilità, e questo anniversario sembra un’occasione per sottolineare anche questo aspetto della filosofia aziendale.

Oltre al lancio dell’orologio, Suunto organizzerà eventi e incontri durante tutto il 2026, con esibizioni, sfide e iniziative pensate per coinvolgere la community e condividere la storia di un brand che ha iniziato ai tempi delle bussole a liquido.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del Suunto Vertical 2 Titanium Limited Edition è fissato a 799 euro, e sarà venduto esclusivamente attraverso suunto.com. Trattandosi di una tiratura limitata a 1.936 pezzi, è probabile che l’orologio faccia gola soprattutto ai collezionisti e ai fan di lunga data del marchio.

Un nome che significa “percorso”

Il nome Suunto significa “percorso” in finlandese, e l’azienda è rimasta fedele a quell’idea nel corso dei decenni. Fu fondata da Tuomas Vohlonen, che negli anni Trenta sviluppò un design di bussola più stabile e preciso. Dopo la sua morte nel 1939, la moglie Elli prese le redini dell’azienda e contribuì a plasmare l’identità del brand con alcuni valori chiave, come il design chiaro ed essenziale, la funzionalità prima dell’estetica e l’attrezzatura capace di resistere alle condizioni più dure.

Quella mentalità è ancora presente in ciò che Suunto fa oggi. L’azienda ha dichiarato di voler continuare a spingere su navigazione, funzionalità per l’endurance e strumenti fisiologici avanzati, senza però dimenticare da dove arriva. Questa edizione per il novantesimo anniversario sembra un modo efficace di unire passato e futuro.