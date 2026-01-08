Suunto inaugura il 2026 con uno dei più importanti aggiornamenti firmware mai rilasciati negli ultimi tempi. Stiamo parlando della versione 2.50.26, che introduce miglioramenti su allenamento, multisport, navigazione e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere i suoi modelli di punta più intelligenti e versatili.

Suunto rilascia uno degli aggioramenti più corposi di sempre

Tra le novità principali ci sono le transizioni automatiche per triathlon e SwimRun, una funzione richiesta da tempo che permette di passare da una disciplina all’altra senza interruzioni manuali. Arriva anche il multisport circolare, che consente di ripetere lo stesso blocco di attività in sequenza, e i nuovi profili dedicati a duathlon e aquathlon.

Con la funzione ZoneSense, gli utenti possono visualizzare il tempo trascorso in ciascuna zona di intensità subito dopo la sessione e monitorare in tempo reale un anello colorato che indica lo sforzo durante attività cardiovascolari come trekking o allenamenti in palestra.

App SuuntoPlus in contemporanea

Gli orologi Suunto Vertical 2 e Race 2 possono ora eseguire fino a tre app SuuntoPlus contemporaneamente, offrendo metriche più ricche senza dover scegliere un’unica applicazione prima della corsa. Ogni profilo sportivo salva automaticamente le impostazioni personalizzate, sensori collegati, schermate, zone di intensità, mappe, evitando di doverle reimpostare a ogni utilizzo.

È ora possibile attivare o disattivare i sensori per ciascun sport in modo indipendente, e il sistema gestisce in automatico l’attivazione dei servizi necessari. Ciò consente, ad esempio, di utilizzare un pod Stryd solo per i dati di potenza ignorando ritmo e cadenza.

Navigazione più chiara e mappe aggiornate

La navigazione su polso diventa più leggibile grazie a icone e frecce più grandi e a un nuovo orientamento “north-up” utile durante escursioni o percorsi circolari. I modelli dotati di Wi-Fi ora scaricano aggiornamenti meteo notturni, sincronizzandoli automaticamente.

Suunto ha inoltre migliorato l’esperienza grafica con menu più fluidi e tempi di caricamento delle mappe ridotti. Gli utenti di Vertical 2 possono accedere al flashlight direttamente durante l’attività, che ora ricorda l’ultima modalità e si spegne con un semplice gesto.

Nuove metriche e algoritmi più precisi

L’aggiornamento introduce nuovi campi dati per potenza e velocità di picco, ritmo normalizzato (NGP) in tempo reale e in base ai giri, e informazioni su dislivello rimanente verso il prossimo punto o fine percorso.

Le prestazioni del sensore ottico di frequenza cardiaca sono state significativamente migliorate. I modelli Race 2 e Vertical 2 ricevono un algoritmo aggiornato che stabilizza le letture durante discese o sforzi irregolari, eliminando i picchi iniziali. I modelli Race e Race S introducono invece un algoritmo proprietario che migliora l’accuratezza nei cambi di intensità.

AI Coach e guida all’allenamento

L’AI Coach si arricchisce con descrizioni dettagliate degli allenamenti a intervalli direttamente nei piani di allenamento e la possibilità di creare sessioni strutturate dall’orologio. Queste appaiono ora come sforzi programmati e non più come semplici giri manuali. Anche il tracciamento del nuoto è stato rivisto, con rilevazione più rapida di bracciate, pause e intervalli.

Sul fronte altimetrico, un nuovo algoritmo barometrico intelligente riduce la soglia minima di variazione a 2 metri e filtra in tempo reale vento, pioggia e umidità, riducendo i falsi picchi di salita o discesa.

Changelog Per completezza, ecco il changelog dell’aggiornamento pubblicato da Suunto sui propri canali: Up to 3 SuuntoPlus apps can now run at the same time (Race 2 and Vertical 2 only)

Automatic transitions added for triathlon and SwimRun

New circular multisport mode supports full block repetition

New data fields: Instant/average/lap NGP, ascent/descent to waypoint/end, peak power and speed metrics

ZoneSense shows time-in-zone post-activity and adds an intensity ring to all cardio sports

Each sport mode now remembers your personal setup, including screens, zones, maps and more

Sensors can be toggled per sport mode, with selective usage and auto service activation

New sport modes: Duathlon, SwimRun, Aquathlon

Improved map visuals and navigation, with larger icons and north-up orientation option

Wi-Fi-based weather data now updates automatically at night

Vertical 2: flashlight now remembers last mode, available in activity settings, quick off via gesture

Intervals now appear as structured sessions, not manual laps; improved visuals in watch and app

Race 2 and Vertical 2: refined optical HR algorithm improves start-of-activity spikes and wrist accuracy

Race and Race S: new in-house Suunto HR algorithm boosts accuracy during intensity shifts and descents

AI Coach now includes interval session details and on-watch interval creation

Swimming: improved stroke, rest and interval detection

Faster UI transitions and reduced map loading times

Demo mode added for store display

New SMART barometric algorithm with better filtering and 2m threshold for altitude changes

Bug fixes: airplane mode toggle works again, sleep mislabeling resolved, SpO2 readings fixed

Tempistiche di rilascio e compatibilità

L’aggiornamento è in distribuzione per Suunto 9 Peak Pro, Race, Race S, Race 2, Vertical e Vertical 2, con alcune funzioni riservate ai modelli più recenti. Tutti però beneficiano di miglioramenti in navigazione, interfaccia e stabilità generale.