Suunto ha pubblicato una guida per sviluppatori che permette agli utenti di creare le proprie app sportive per gli smartwatch compatibili del brand finlandese. La documentazione, resa disponibile in queste ore, spiega come chiunque possa passare da zero a un’app SuuntoPlus funzionante su un orologio o su un simulatore in meno di un’ora.

Il documento illustra come creare applicazioni sportive personalizzate utilizzando strumenti di sviluppo standard come JavaScript, HTML e CSS, dunque, per chi ha familiarità con la programmazione di base, la barriera d’ingresso appare relativamente bassa. Scopriamo nel dettaglio questa novità di Suunto.

Come funzionano le app SuuntoPlus

L’idea alla base delle app sportive SuuntoPlus è permettere agli sviluppatori di estendere gli smartwatch Suunto con logiche specifiche per lo sport, calcoli e elementi dell’interfaccia utente che vengono eseguiti durante un’attività. Questo significa che gli utenti potrebbero potenzialmente creare metriche personalizzate, strumenti di allenamento o visualizzazioni che appaiono sull’orologio mentre ci si allena.

All’atto pratico le app sportive SuuntoPlus possono essere viste come estensioni leggere che vengono eseguite durante gli allenamenti. Possono elaborare dati dei sensori come frequenza cardiaca, GPS, altitudine o potenza e visualizzare nuove metriche direttamente sullo schermo dell’orologio.

Ogni app contiene alcuni componenti chiave: la logica è scritta in JavaScript, l’interfaccia è costruita usando HTML e CSS, mentre un file JSON definisce il manifest e la configurazione.

Suunto inoltre fornisce un editor che funziona all’interno del popolare programma di Coding Visual Studio Code. È un’estensione include gli strumenti necessari per creare un’app, testarla e prepararla per l’invio.

Il processo, stando alle testimonianze di chi lo ha già provato, pare abbastanza lineare poiché gli sviluppatori creano un nuovo progetto, scrivono la logica e l’interfaccia, poi testano il risultato su un simulatore o su un orologio reale.

Il simulatore semplifica i test

Come accennato, una parte interessante del set di strumenti è il simulatore integrato, che permette agli sviluppatori di testare le proprie app senza bisogno di un orologio fisico.

Il simulatore può emulare diverse dimensioni di display e consente velocità di riproduzione che vanno dalla velocità normale fino a 50 volte più veloce. Genera inoltre dati simulati dei sensori, inclusi frequenza cardiaca, posizione GPS, altitudine e potenza.

È possibile caricare anche file di allenamento per i test, il che permette di vedere come si comporta un’app durante uno scenario di attività reale. Infine, una volta che l’app funziona correttamente nel simulatore, può essere distribuita direttamente su un orologio connesso via Bluetooth.

Distribuzione tramite lo store SuuntoPlus

Se gli sviluppatori vogliono distribuire le proprie app più ampiamente, possono inviarle attraverso l’API Zone di Suunto.

Il processo prevede l’iscrizione al Suunto Partner Program, il confezionamento del codice sorgente e l’invio dell’app per la revisione. Le app approvate possono quindi apparire nello store SuuntoPlus dove altri utenti possono scaricarle.

Per ora questo sembra ancora un ambiente controllato piuttosto che un marketplace completamente aperto visto che le app devono superare un processo di revisione prima della pubblicazione.

Gli smartwatch Suunto supportano le app sportive SuuntoPlus da tempo ma la vera novità è che l’azienda ora fornisce un percorso più chiaro per gli sviluppatori esterni che vogliono crearle abbassando la barriera d’ingresso e, dunque, aprendo le porte a molti più utenti che vogliono provare a smanettare con la funzionalità.

L’azienda stessa fa degli esempi: i runner potrebbero progettare strumenti per analizzare il ritmo personalizzati, gli atleti del trail potrebbero creare dashboard per l’ascesa verticale, mentre gli utenti più orientati ai dati potrebbero sperimentare con nuove metriche di allenamento derivate dai sensori esistenti.

Rispetto alla piattaforma Connect IQ di Garmin, l’approccio di Suunto però appare ancora più limitato visto che le app SuuntoPlus tendono a funzionare durante gli allenamenti piuttosto che come app standalone per l’orologio. Nonostante questo, anche così, la possibilità per gli utenti di costruire le proprie estensioni sportive potrebbe gradualmente espandere le capacità degli smartwatch Suunto.

Come spesso accade in questi casi, molto dipenderà da quanto la community degli sviluppatori deciderà di abbracciare questa opportunità.