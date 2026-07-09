Il mercato della robotica di consumo continua a sperimentare nuove soluzioni capaci di unire intelligenza artificiale, mobilità e acquisizione video. L’ultima novità arriva da Mondo Robotics, che ha annunciato il lancio su Kickstarter di Beni, un piccolo robot autonomo progettato per seguire il proprietario durante gli spostamenti e riprenderlo senza la necessità di utilizzare un treppiede o chiedere l’aiuto di un’altra persona.

L’idea alla base del progetto è piuttosto semplice, trasformare una telecamera in un vero e proprio compagno di riprese capace di inseguire l’utente, superare piccoli ostacoli e creare automaticamente video pronti per essere condivisi sui social.

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Beni è un piccolo robot capace di correre, saltare e rialzarsi da solo

Beni si presenta con un design che ricorda un piccolo cane robotico, a distinguerlo sono le due zampe dotate di ruote, una soluzione che gli permette non solo di spostarsi rapidamente, ma anche di affrontare situazioni che metterebbero in difficoltà un classico robot su ruote.

Secondo quanto dichiarato da Mondo Robotics, il dispositivo è in grado di raggiungere una velocità di circa 29 km/h, sufficiente per seguire persone che si muovono in skateboard, monopattino o altri mezzi leggeri; non manca nemmeno la possibilità di saltare fino a 25 centimetri, superando piccoli gradini e ostacoli lungo il percorso.

L’azienda ha inoltre progettato un sistema che consente al robot di rialzarsi autonomamente dopo una caduta, il meccanismo sfrutta motori posizionati nella parte superiore delle zampe e giunti a molla che assorbono l’impatto durante l’atterraggio, mentre le ruote vengono posizionate automaticamente sotto il corpo per consentire a Beni di tornare operativo senza alcun intervento esterno.

Registra video in 4K e monta automaticamente le clip

L’aspetto forse più interessante riguarda però il comparto fotografico, Beni integra infatti una videocamera capace di registrare in 4K a 30 fotogrammi al secondo con HDR, ma supporta anche la registrazione in 3K a 60 fps e in Full HD a 100 fps, il tutto accompagnato dalla stabilizzazione elettronica dell’immagine per rendere più fluide le riprese durante gli spostamenti.

I filmati vengono salvati nella memoria interna da 32 GB, espandibile tramite microSD, e possono essere trasferiti all’applicazione dedicata. Qui entra in gioco un’altra funzione pensata per semplificare il lavoro dell’utente: il software è infatti in grado di montare automaticamente una clip, pronta per essere condivisa senza dover intervenire manualmente sull’editing.

Il controllo del robot può avvenire direttamente dall’app oppure tramite un piccolo controller con joystick da indossare al polso, soluzione che permette di gestire i movimenti anche durante attività sportive.

Mondo Robotics ha curato anche alcuni dettagli estetici e funzionali, le caratteristiche orecchie arancioni possono essere orientate e nascondono un attacco filettato standard da 1/4 di pollice, consentendo di installare diversi accessori fotografici e video compatibili; gli occhi invece, cambiano colore e reagiscono persino quando il robot viene accarezzato sulla testa, contribuendo a renderlo più espressivo e simile a un piccolo animale domestico robotico.

Dal punto di vista tecnico, Beni pesa 1,75 kg ed è alimentato da una batteria sostituibile da 31 Wh, che secondo il produttore garantisce circa un’ora e mezza di autonomia.

Il progetto parte da Kickstarter, ma resta il rischio tipico del crowdfounding

Il robot è stato lanciato attraverso Kickstarter, dove il prezzo promozionale parte da 499 dollari per i primi sostenitori della campagna; una volta terminata questa fase, il prezzo di listino dovrebbe salire a 799 dollari.

Dietro al progetto c’è Mondo Robotics, una startup con sede a Shenzhen fondata da ex ingegneri di DJI. L’azienda precisa comunque di operare in maniera indipendente e di sviluppare internamente hardware e software. Tra i fondatori figura anche Shuo Yang, dottore di ricerca in robotica che in passato ha lavorato al progetto Optimus, il robot umanoide sviluppato da Tesla.

Secondo quanto dichiarato dalla società, circa 30 utenti hanno già testato i prototipi sul campo e, se tutto procederà secondo i piani, le prime consegne sono previste a partire da ottobre.

Come sempre accade con qualsiasi campagna di crowdfounding, è tuttavia opportuno ricordare che il finanziamento di un progetto comporta alcuni rischi: ritardi nello sviluppo, eventuali problemi produttivi o certificazioni potrebbero infatti influire sui tempi di consegna o, nei casi peggiori, impedire l’arrivo del prodotto finale.

Nonostante ciò, Beni rappresenta senza dubbio una delle proposte più originali viste recentemente nel panorama della robotica consumer, combinando mobilità, riprese video e automazione in un dispositivo decisamente fuori dagli schemi.