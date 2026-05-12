SwitchBot annuncia il lancio dei suoi KATA Friends, Noa e Niko, una nuova coppia di robot-peluche AI da compagnia dotata di riconoscimento vocale, gesture e sensori tattili. Scopriamo insieme tutti i dettagli, compreso il prezzo di vendita per l’Italia e l’Europa.

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Sono arrivati i KATA Friends, nuovi robot AI da compagnia da “coccolare”

SwitchBot lancia i KATA Friends, prodotti progettati per vivere al fianco degli utenti: sono pensati per imparare, rispondere e crescere nel tempo, e combinano l’intelligenza artificiale con un simpatico design espressivo e l’interazione fisica. L’intento dell’azienda è quello di introdurre una nuova categoria di robotica domestica incentrata sulla presenza e sulla connessione.

I KATA Friends sono pensati per fare da compagni “viventi”, e ognuno ha la propria personalità che si evolve in base a come gli utenti interagiscono: il produttore garantisce che non esisteranno mai due KATA Friends uguali. Sono dotati di occhi espressivi, movimenti naturali e 12 zone sensibili al tocco distribuite sul corpo, e possono reagire ad abbracci, gesti e interazioni di ogni genere. Sono in grado di muoversi in autonomia per la casa, evitare gli ostacoli (grazie al sensore dToF LiDAR) e tornare da soli alla base di ricarica, per un comportamento il più realistico possibile.

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I robot AI possono rispondere a comandi vocali, gesti e comportamenti: comprendono il linguaggio di tutti i giorni, osservano e reagiscono al comportamento dell’utente. In più, secondo quanto riferito, possono sfruttare il riconoscimento delle emozioni vocali per percepire i cambiamenti di umore e reagire di conseguenza, aggiungendo una dimensione emotiva all’interazione quotidiana.

Naturalmente possono distinguere i diversi membri della famiglia, rispondendo a ciascuno in modo personalizzato. Ogni KATA Friend sviluppa i propri comportamenti e schemi di attaccamento, plasmati interamente dal modo in cui viene trattato. Può persino documentare le esperienze condivise tenendo un diario delle interazioni quotidiane e scattando foto dalla propria prospettiva, permettendo agli utenti di rivivere i momenti attraverso i suoi occhi. Chi lo desidera può anche personalizzare esteriormente il proprio “amico”, optando per abiti e accessori intercambiabili.

I KATA Friends sono dotati di fotocamere (nel “naso”), sensori (nella “pancia”), microfoni e funzionalità IA per l’elaborazione locale e la risposta in tempo reale. Possono comprendere il parlato senza la necessità di una connessione a Internet costante, e le funzioni di elaborazione on-device gli permettono di comprendere i gesti e riconoscere i volti con una maggiore privacy. Per le chiacchierate più “complete” non manca un’apposita modalità Chat basata su cloud (in beta, per ora in inglese e in giapponese), e in futuro arriverà la possibilità di controllare altri dispositivi della smart home.

Sono previste tre modalità di funzionamento:

modalità normale: KATA Friend si muove liberamente, esplora l’ambiente e utilizza la fotocamera per catturare i momenti speciali;

modalità standby: rimane tranquillo al suo posto, riposando in attesa di una chiamata. In questa modalità non può dare il benvenuto al ritorno a casa né svegliare l’utente, ma può comunque scattare foto da dove si trova;

modalità sonno: rilassa tutto il corpo; costituisce il momento ideale per cambiare outfit.

Per l’esperienza interattiva è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento Companion Care: vengono proposti i piani Essential oppure Premium, al prezzo di 9,99 euro al mese (Essential), 99,99 euro o 399,99 euro all’anno (Essential e Premium). Viene incluso un periodo di prova gratuito di 15 giorni (6 mesi per chi acquista nel periodo di lancio): una volta terminati, senza la sottoscrizione il robot AI entra in modalità sonno e le funzionalità dell’app vengono disabilitate, rendendo impossibile il funzionamento quotidiano e la comunicazione.

Prezzi e uscita dei KATA Friends

I KATA Friends (Noa e Niko) sono disponibili all’acquisto sul sito ufficiale SwitchBot al prezzo consigliato di 599,99 euro. Fino al 12 giugno 2026 l’acquisto include 6 mesi di piano Essential senza costi aggiuntivi.

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