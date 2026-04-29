Negli ultimi anni si è parlato spesso di robot umanoidi e delle loro possibili applicazioni nel mondo reale, ma come molti di voi avranno notato si è trattato quasi sempre di contesti controllati (fabbriche, magazzini, linee produttive) dove la prevedibilità degli ambienti gioca un ruolo fondamentale. Le cose, tuttavia, stanno iniziando a cambiare: a partire da maggio 2026 infatti, l’aeroporto di Haneda a Tokyo diventerà un vero e proprio banco di prova per questa nuova generazione di macchine.

Il progetto, promosso da Japan Airlines in collaborazione con GMO AI & Robotics, punta a testare l’utilizzo di robot umanoidi nelle operazioni di assistenza a terra, un ambito che (come vedremo) sta vivendo una fase particolarmente delicata.

Una risposta concreta alla carenza di manodopera

Alla base di questa iniziativa troviamo un problema molto concreto, ossia la carenza di personale. Il settore dell’aviazione, soprattutto in Giappone, sta facendo i conti con un aumento significativo del traffico passeggeri e, parallelamente, con una diminuzione della forza lavoro disponibile (complice anche il calo della popolazione in età lavorativa).

Attività come il carico e lo scarico dei bagagli, la movimentazione delle merci o la gestione delle attrezzature di supporto a terra richiedono competenze specifiche ma anche un notevole sforzo fisico, rendendo sempre più difficile trovare personale disposto a svolgerle. Non è dunque un caso che alcune strutture, come l’aeroporto di Narita, abbiano già sperimentato difficoltà operative concrete negli ultimi anni.

È proprio in questo contesto che si inserisce la sperimentazione, l’obbiettivo è capire se i robot umanoidi possano contribuire a ridurre il carico di lavoro umano e, allo stesso tempo, garantire continuità operativa.

I robot protagonisti

Entrando più nel dettaglio, i test coinvolgeranno due modelli ben precisi: il G1 sviluppato da Unitree Robotics e il Walker E realizzato da UBTECH Robotics. Si tratta di robot alti rispettivamente circa 130 e 172 centimetri, progettati per operare in ambienti pensati per gli esseri umani, un aspetto tutt’altro che secondario.

A differenza dei robot industriali tradizionali (come i classici bracci meccanici), questi umanoidi nascono infatti con l’obbiettivo di adattarsi agli spazi esistenti senza richiedere modifiche strutturali, una caratteristica che potrebbe tradursi in un notevole risparmio in termini di costi e tempi di implementazione.

Le prima applicazioni riguarderanno principalmente il carico dei container sugli aeromobili, ma le ambizioni sono decisamente più ampie; in futuro, questi robot potrebbero essere impiegati anche per la pulizia delle cabine, la gestione dei carrelli portabagagli e altre attività tipiche dell’assistenza a terra.

Detto ciò, è bene mantenere un certo grado di cautela. Alcune dimostrazioni preliminari, come quella in cui un robot sembra spingere un container che in realtà si muove grazie a un nastro trasportatore attivato da un operatore umano, mostrano chiaramente come la tecnologia non sia ancora del tutto matura.

Una sfida tecnologica e di sicurezza tutt’altro che banale

Se da un lato il potenziale è evidente, dall’altro non mancano le incognite. Gli aeroporti rappresentano ambienti estremamente complessi e dinamici, dove convivono persone, veicoli e macchinari in spazi spesso ristretti e ad alta intensità operativa (basti pensare che ad Haneda atterra un volo circa ogni due minuti).

Integrare robot umanoidi in questo contesto significa dunque affrontare non solo sfide tecnologiche, ma anche importanti questioni legate alla sicurezza; non è un caso che la prima fase del progetto si concentrerà proprio sull’individuazione delle aree più adatte e sicure per l’impiego di queste macchine.

Parallelamente, i test (che dovrebbero proseguire fino al 2028) serviranno a valutare l’effettiva efficienza dei robot rispetto agli operatori umani, un aspetto che sarà determinante per eventuali implementazioni su larga scala.

Il futuro degli aeroporti passa anche dai robot

Quella avviata a Tokyo rappresenta, di fatto, una delle prime sperimentazioni concrete di robot umanoidi in un contesto aeroportuale reale, e potrebbe fare da apripista a iniziative simili in altre parti del mondo (alcuni progetti per esempio sono già in fase pilota anche in Corea del Sud).

È ancora presto per capire se questi robot diventeranno una presenza stabile negli aeroporti, ma il settore sta senza dubbio cercando soluzioni nuove per affrontare problemi strutturali sempre più evidenti. Non ci resta che attendere per scoprire se i robot saranno davvero in grado di lavorare fianco a fianco con gli esseri umani in modo efficiente e sicuro o se, almeno nel breve periodo, continueranno a rappresentare più una promessa che una realtà concreta.