RTX 5060 sotto i 1.000€? Sì, avete letto bene. Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 è disponibile su Amazon a un prezzo che difficilmente si era visto finora per questa configurazione, con uno sconto che sfiora il 29% rispetto al listino ufficiale. Un laptop gaming con GPU di ultima generazione, processore Intel di nona generazione H-series e un SSD da 1 TB, tutto sotto la soglia psicologica dei quattro zeri: un’occasione rara che merita attenzione.


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Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2: potenza Blackwell e connettività premium in un gaming laptop da 15,6″

Il cuore pulsante di questo notebook è la NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, appartenente alla nuovissima famiglia Blackwell, con 8 GB di VRAM GDDR7 su bus a 128 bit e ben 3.328 shader. Non si tratta di una GPU qualunque: la RTX 5060 Laptop supporta DLSS 4 con la rivoluzionaria Multi Frame Generation, tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che moltiplica i frame renderizzati, abbatte la latenza e migliora sensibilmente la qualità dell’immagine. Trovare questa GPU in un laptop sotto i 1.000€ è semplicemente fuori dal comune.

Ad affiancarla c’è il processore Intel Core i7-13620H (architettura Alder Lake), con 10 core (6 Performance + 4 Efficiency) e 16 thread, capace di raggiungere fino a 4,9 GHz in modalità Turbo. Una combinazione che garantisce frame rate solidi in Full HD senza compromessi.

Le specifiche complete parlano chiaro:

  • Display: 15,6” FHD IPS 165 Hz, luminosità 300 nit, retroilluminazione LED LCD
  • RAM: 16 GB DDR4 a 3200 MHz, espandibile fino a 32 GB
  • Storage: SSD NVMe PCIe Gen 4 da 1024 GB, con secondo slot M.2 2280 libero
  • Connettività: Wi-Fi 6, Ethernet Killer E2600 Gigabit, Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbps, ricarica fino a 65W), HDMI 2.1, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Sistema operativo: Windows 11 Home preinstallato
  • Alimentatore: 135W incluso nella confezione

Da segnalare la porta Thunderbolt 4, raramente presente in questa fascia di prezzo, che apre le porte all’utilizzo di dock station, monitor esterni ad alta risoluzione e periferiche ad altissima velocità. Il software NitroSense consente di tenere sotto controllo temperature e prestazioni in tempo reale, mentre Acer PurifiedVoice con AI ottimizza l’audio per gaming e streaming.

È giusto segnalare anche qualche limite: la RAM è DDR4 (non DDR5), la colorimetria al 45% NTSC non è pensata per un uso professionale nel color grading, e sotto carichi intensi il sistema tende a scaldarsi e diventare rumoroso. Nulla di insolito per un gaming laptop di questa fascia, ma utile saperlo.

L’offerta: quasi 400€ di sconto, prezzo mai visto prima

Questa è probabilmente la promozione più aggressiva mai registrata su Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 da quando è disponibile sul mercato italiano.

  • Prezzo originale: 1.399€
  • Prezzo scontato: 999€
  • Risparmio: 400€ (sconto del ~29%)
  • Disponibilità: su Amazon.it, venduto e spedito direttamente da Amazon
  • Spedizione: Prime dove applicabile

Considerando che i principali aggregatori di prezzi italiani come Idealo e Trovaprezzi segnalano questo modello a partire da 1.179€ e 1.249€, il prezzo attuale su Amazon risulta nettamente al di sotto di qualsiasi riferimento precedente. Un’opportunità del genere, su una GPU Blackwell di ultima generazione, non si presenta spesso.

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