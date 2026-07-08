RTX 5060 sotto i 1.000€? Sì, avete letto bene. Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 è disponibile su Amazon a un prezzo che difficilmente si era visto finora per questa configurazione, con uno sconto che sfiora il 29% rispetto al listino ufficiale. Un laptop gaming con GPU di ultima generazione, processore Intel di nona generazione H-series e un SSD da 1 TB, tutto sotto la soglia psicologica dei quattro zeri: un’occasione rara che merita attenzione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2: potenza Blackwell e connettività premium in un gaming laptop da 15,6″

Il cuore pulsante di questo notebook è la NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, appartenente alla nuovissima famiglia Blackwell, con 8 GB di VRAM GDDR7 su bus a 128 bit e ben 3.328 shader. Non si tratta di una GPU qualunque: la RTX 5060 Laptop supporta DLSS 4 con la rivoluzionaria Multi Frame Generation, tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che moltiplica i frame renderizzati, abbatte la latenza e migliora sensibilmente la qualità dell’immagine. Trovare questa GPU in un laptop sotto i 1.000€ è semplicemente fuori dal comune.

Ad affiancarla c’è il processore Intel Core i7-13620H (architettura Alder Lake), con 10 core (6 Performance + 4 Efficiency) e 16 thread, capace di raggiungere fino a 4,9 GHz in modalità Turbo. Una combinazione che garantisce frame rate solidi in Full HD senza compromessi.

Le specifiche complete parlano chiaro:

Display : 15,6” FHD IPS 165 Hz, luminosità 300 nit, retroilluminazione LED LCD

: 15,6” FHD IPS 165 Hz, luminosità 300 nit, retroilluminazione LED LCD RAM : 16 GB DDR4 a 3200 MHz, espandibile fino a 32 GB

: 16 GB DDR4 a 3200 MHz, espandibile fino a 32 GB Storage : SSD NVMe PCIe Gen 4 da 1024 GB , con secondo slot M.2 2280 libero

: SSD NVMe PCIe Gen 4 da , con secondo slot M.2 2280 libero Connettività : Wi-Fi 6, Ethernet Killer E2600 Gigabit, Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbps, ricarica fino a 65W), HDMI 2.1, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A

: Wi-Fi 6, Ethernet Killer E2600 Gigabit, (USB-C, 40 Gbps, ricarica fino a 65W), HDMI 2.1, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Sistema operativo : Windows 11 Home preinstallato

: Windows 11 Home preinstallato Alimentatore: 135W incluso nella confezione

Da segnalare la porta Thunderbolt 4, raramente presente in questa fascia di prezzo, che apre le porte all’utilizzo di dock station, monitor esterni ad alta risoluzione e periferiche ad altissima velocità. Il software NitroSense consente di tenere sotto controllo temperature e prestazioni in tempo reale, mentre Acer PurifiedVoice con AI ottimizza l’audio per gaming e streaming.

È giusto segnalare anche qualche limite: la RAM è DDR4 (non DDR5), la colorimetria al 45% NTSC non è pensata per un uso professionale nel color grading, e sotto carichi intensi il sistema tende a scaldarsi e diventare rumoroso. Nulla di insolito per un gaming laptop di questa fascia, ma utile saperlo.

L’offerta: quasi 400€ di sconto, prezzo mai visto prima

Questa è probabilmente la promozione più aggressiva mai registrata su Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 da quando è disponibile sul mercato italiano.

Prezzo originale : 1.399€

: 1.399€ Prezzo scontato : 999€

: Risparmio : 400€ (sconto del ~29% )

: (sconto del ) Disponibilità : su Amazon.it , venduto e spedito direttamente da Amazon

: su , venduto e spedito direttamente da Amazon Spedizione: Prime dove applicabile

Considerando che i principali aggregatori di prezzi italiani come Idealo e Trovaprezzi segnalano questo modello a partire da 1.179€ e 1.249€, il prezzo attuale su Amazon risulta nettamente al di sotto di qualsiasi riferimento precedente. Un’opportunità del genere, su una GPU Blackwell di ultima generazione, non si presenta spesso.

Per non perdere offerte come questa in tempo reale, iscrivetevi al canale PrezziTech, dedicato alle migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto.