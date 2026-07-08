A poche ore dalla scadenza inizialmente fissata da Anthropic, arriva un nuovo cambio di programma per Claude Fable 5, il modello di intelligenza artificiale più avanzato dell’azienda. Dopo aver annunciato che, dall’8 luglio, il modello sarebbe stato rimosso dagli abbonamenti standard di Claude per passare a un sistema di pagamento basato sui crediti, la società ha deciso di concedere una breve proroga.

Gli utenti in possesso di un piano a pagamento potranno infatti continuare a utilizzare Claude Fable 5 senza costi aggiuntivi ancora per qualche giorno, precisamente fino al 12 luglio 2026; la decisione arriva dopo le numerose critiche emerse online in seguito all’annuncio della fine anticipata del periodo promozionale.

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Claude Fable 5 rimane disponibile ancora per qualche giorno

La scorsa settimana Anthropic aveva ripristinato la disponibilità di Fable 5 a livello globale dopo le restrizioni imposte dal governo statunitense, che ne avevano temporaneamente limitato l’accesso al di fuori degli Stati Uniti per motivi legati alla sicurezza nazionale.

Pochi giorni dopo il ritorno del modello tuttavia, l’azienda aveva annunciato una nuova limitazione: dalla mezzanotte dell’8 luglio (ora del Pacifico), Fabel 5 non sarebbe più stato incluso negli abbonamenti Claude, costringendo anche gli utenti Pro a ricorrere a un sistema di pagamento a consumo tramite crediti oppure all’utilizzo delle API.

La decisione ha generato numerose proteste da parte degli abbonati, molti dei quali hanno evidenziato come il modello fosse stato presentato come parte dell’offerta a pagamento soltanto pochi giorni prima. Alla luce delle reazioni della community, Anthropic ha deciso di fare un parziale passo indietro, annunciando una proroga dell’accesso promozionale fino alle 23:59:59 del 12 luglio (ora del Pacifico).

Fino alla nuova scadenza, gli utenti dei piani Pro, Max, Team ed Enterprise (con postazioni Premium) potranno continuare a utilizzare Claude Fable 5 senza acquistare crediti aggiuntivi.

Rimangono però in vigore alcune limitazioni già introdotte nei giorni scorsi, il modello potrà essere utilizzato fino al 50% del limite di utilizzo settimanale previsto dal proprio abbonamento; una volta raggiunta questa soglia, gli utenti avranno due possibilità: acquistare crediti di utilizzo per continuare a usare Fable 5 oppure passare a uno degli altri modelli Claude disponibili, sfruttando la parte restante della quota settimanale inclusa nel proprio piano.

Anthropic precisa inoltre che non è richiesta alcuna operazione da parte degli utenti, la proroga viene applicata automaticamente ed è valida su tutte le piattaforme supportate, comprese le applicazioni web, desktop e mobile, oltre a Claude Code.

La proroga tuttavia, ha una durata limitata. Anthropic conferma infatti che, salvo ulteriori cambiamenti, dal 13 luglio Fable 5 uscirà nuovamente dagli abbonamenti standard. Da quel momento il modello non rientrerà più nel monte utilizzi incluso nei piani a pagamento e sarà necessario acquistare crediti di utilizzo oppure accedere tramite API, con fatturazione separata secondo il listino ufficiale dell’azienda.

Per quanto riguarda i costi, Anthropic prevede una tariffa di 10 dollari per ogni milione di token in ingresso e 50 dollari per ogni milione di token in uscita, ai quali possono aggiungersi eventuali costi legati alla cache dei prompt.

Nonostante la futura rimozione dagli abbonamenti, Anthropic lascia comunque aperta la porta a un ritorno del modello nei piani standard. Nei giorni scorsi un ingegnere del team di Claude Code aveva infatti spiegato che l’obbiettivo dell’azienda è reintegrare Fable 5 all’interno degli abbonamenti non appena la capacità dell’infrastruttura lo consentirà; al momento però, non è stata fornita alcuna tempistica e non è quindi possibile sapere quando il modello potrà tornare a essere incluso stabilmente nei piani a pagamento.

La vicenda evidenzia ancora una volta come le aziende impegnate nello sviluppo dell’intelligenza artificiale stiano cercando un equilibrio tra la disponibilità dei modelli più avanzati e gli elevati costi infrastrutturali necessari per mantenerli operativi su larga scala. Nel caso di Anthropic, almeno per il momento, gli utenti hanno ottenuto qualche giorno in più per continuare a utilizzare Fable 5 senza costi aggiuntivi.