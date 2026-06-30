Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per i modelli coinvolti, a quasi due mesi dalla distribuzione del più recente major update e a tre settimane dal successivo aggiornamento minore, è in fase di distribuzione la seconda beta del nuovo ciclo di sviluppo, utile per apportare miglioramenti e correggere bug. Scopriamo tutti i dettagli.

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Garmin Instinct 3: arriva una nuova beta per risolvere i bug

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio della seconda beta del nuovo ciclo di sviluppo per gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 15.11 beta del software (sostituisce la precedente versione 15.08 beta) che si preoccupa principalmente di risolvere bug, come raccontato dal changelog ufficiale.

Changelog – versione 15.11 beta (dalla 15.08 beta) Modifiche per tutti i modelli: Migliorati i suggerimenti sull’attrezzatura per le attività di escursionismo.

Risolto un potenziale problema con la calibrazione della distanza del tapis roulant. Modifiche per gli Instinct 3 Solar e Instinct E: Risolto un problema per cui il campo dati del quadrante dell’orologio poteva risultare vuoto in alcune lingue. Modifiche per i soli Instinct 3 Solar: Risolto il problema relativo all’opzione “Selezione automatica dei satelliti” mancante in Gestione alimentazione.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.