La notizia aveva inevitabilmente fatto discutere. A pochi giorni dal debutto della nuova Steam Machine era comparsa online la prima segnalazione della cosiddetta Red Line of Death, una linea rossa luminosa che aveva immediatamente riportato alla memoria i famigerati Red Ring of Death di Xbox 360 e Yellow Light of Death di PlayStation 3. L’ipotesi iniziale parlava di un possibile guasto alla GPU e aveva inevitabilmente alimentato qualche preoccupazione tra i primi acquirenti.

A distanza di pochi giorni, però, la situazione si è completamente ribaltata. Valve è intervenuta direttamente chiarendo che il problema non riguarda un difetto hardware permanente e, soprattutto, ha pubblicato una procedura ufficiale che permette di ripristinare la console nel giro di pochi minuti.

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La Red Line of Death non indica un guasto hardware, il problema era legato al BIOS

Il caso nasce dal racconto di un utente che, dopo aver utilizzato la Steam Machine per una ventina di minuti e aver installato un aggiornamento di sistema, si è ritrovato con una linea rossa lampeggiante e l’impossibilità di completare l’avvio della console. In un primo momento tutto lasciava pensare a un errore della GPU; anche la documentazione tecnica disponibile sembrava confermare questa interpretazione, alimentando il timore che il primo caso di “RLOD” fosse già realtà.

Con il passare delle ore però sono emersi dettagli decisamente diversi. Lo stesso utente ha infatti aggiornato la propria esperienza spiegando di essere riuscito a riaccendere normalmente la Steam Machine dopo averla lasciata completamente scollegata dalla corrente per un’intera notte. Nel frattempo è intervenuto anche un membro del team Valve, confermando che il problema non era dovuto a un componente guasto, bensì a un’anomalia verificatasi durante un aggiornamento del BIOS che aveva impedito il corretto completamento del memory training.

C’è anche un dettaglio curioso emerso durante le verifiche; Valve ha infatti spiegato che la barra LED della Steam Machine è installata ruotata di 180 gradi rispetto alla documentazione tecnica originale, di conseguenza, gli indicatori luminosi risultano invertiti. In sostanza quello che sembrava un errore GPU era in realtà un codice associato al memory training, rendendo quindi errata la prima interpretazione del problema.

Valve spiega come ripristinare la Steam Machine con un reset del CMOS

Per evitare ulteriori dubbi, Valve ha deciso (giustamente) di pubblicare direttamente la procedura ufficiale di ripristino; la soluzione consiste nell’effettuare un completo reset del CMOS, operazione che forza la scheda madre a rieseguire il memory training durante il successivo avvio. Se siete possessori della Steam Machine e vi capiterà (o vi è capitato) di incorre in questa problematica, ecco la procedura indicata dall’azienda per ripristinare il dispositivo.

Si precisa che, al primo avvio successivo la console potrebbe impiegare qualche secondo in più del normale per completare nuovamente il training della memoria, ma dopo aver eseguito la procedura tutto dovrebbe tornare a funzionare regolarmente.

Procedura consigliata:

Scollegare completamente la Steam Machine dall’alimentazione

Premere più volte il pulsante di accensione per scaricare l’energia residua

Ricollegare l’alimentazione

Tenere premuto il tasto Power per circa sei secondi fino al lampeggio del LED

Attendere la sequenza dei colori e premere brevemente il pulsante quando il LED diventa verde, così da avviare il reset completo del CMOS

La vicenda, almeno per il momento, ridimensiona parecchio quello che inizialmente sembrava il primo vero difetto della nuova Steam Machine. Le segnalazioni pubbliche rimangono infatti pochissime e, soprattutto, Valve ha dimostrato che nella maggior parte dei casi il problema può essere risolto senza ricorrere all’assistenza tecnica o alla sostituzione della macchina.

Naturalmente sarà necessario attendere le prossime settimane per capire se si sia trattato di un episodio isolato legato ai primi aggiornamenti firmware oppure se emergeranno ulteriori casi. Per ora, però, la tanto discussa Red Line of Death sembra essere stata molto meno grave di quanto lasciasse immaginare il suo nome.